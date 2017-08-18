Чиста вода з гірким осадом

Проблема якісної питної води довгі роки хвилює жителів Тернопілля. Та задля того, щоб використана вода поверталася до людей чистою, в малих містах і селищах області за кошти Держфонду регіонального розвитку, субвенцій на формування інфраструктури об'єднаних громад і власні кошти місцевих бюджетів другий рік поспіль здійснюється реконструкція діючих або будівництво нових очисних споруд.

У Шумську, Збаражі, Хоросткові, Скалаті, Почаєві, Підгайцях неочищені стоки уже перестали скидати у водойми, звідки населення споживає воду. Невдовзі сучасні очисні споруди буде введено в експлуатацію в селищі Товстому і місті Ланівцях. Але такі вже традиції українського будівництва чи ремонтів: будь-яка благородна справа не обходиться без того, аби дещицю коштів не використали "наліво" або просто "забули" освоїти. За досвідом далеко ходити не доведеться.

Минулорічного квітня в місті Збаражі було урочисто відкрито нові очисні споруди. Цю проблему порушували на різних рівнях влади ще з 1980-х років, але постійно бракувало коштів. І тому побутові неочищені стоки роками скидали в річку Гнізна. Врешті це припинили. "Ми будуємо очисні споруди, щоб у майбутньому не будувати лікарень, щоб люди були забезпечені якісною питною водою і не хворіли на інфекційні захворювання. Коли інші політичні сили лише обіцяли це зробити, то ми взяли і зробили", — заявляв голова облдержадміністрації Степан Барна під час церемонії відкриття очисних споруд. І ця думка не позбавлена логіки.

Отож із Державного фонду регіонального розвитку у 2015 р. для будівництва сучасних очисних споруд у Збаражі було виділено 14,263 млн грн. Ще понад 1,5 млн грн додали міський і районний бюджети — на пусконалагоджувальні роботи.

Управління капітального будівництва Тернопільської ОДА провело закупівлю робіт на

15,3 млн грн. Оголошення про торги на веб-порталі держзакупівель з'явилося 14 вересня

2015-го. Замовник робіт попрацював у надто прискореному режимі, бо вже через два тижні,

30 вересня, було оголошено переможця закупівлі — відоме тернопільське ТОВ "Авакс Проф", яке має непогану ділову репутацію. Однак, здійснюючи закупівлю робіт, замовник застосував не процедуру відкритих торгів, в яких могли б узяти участь кілька учасників, а переговорну процедуру. А вона, згідно із чинним на той час Законом "Про здійснення державних закупівель" (ст. 39), застосовується за виникнення особливих економічних чи соціальних обставин. Начальник управління капітального будівництва облдержадміністрації Віктор Кузяк переконував мене: "…таке рішення продиктовано надзвичайною ситуацією, адже 500 кубометрів неочищених стоків щодня скидали в річку, і треба було усувати її в найкоротші терміни, а не чекати два місяці, поки будуть проведені усі процедури. Бо жителі Збаража десятки років терпіли забруднення річки неочищеними стоками".

Підприємство "Авакс Проф" виконало загальнобудівельні роботи, а для інших робіт найняло субпідрядника. Проектували, будували і монтували очисні споруди спеціалісти полтавської фірми "Екологія", які використали найновіші технології очистки стоків. Основна з них — технологія прикріплених гідробіонтів, що дає можливість забезпечити майже 100-відсоткову біологічну дезінфекцію мулу і стоків.

Однак до бочки меду мусили додати велику ложку дьогтю. При перевірці використання коштів на будівництво очисних споруд ревізори управління західного офісу Державної аудиторської служби в області виявили, що службові особи фірми-підрядника склали та підписали неправдиві акти про виконані роботи. Насправді роботи на суму понад 15 млн грн було виконано не в повному обсязі. Внаслідок цього державному бюджету завдано збитків на суму понад 260 тис. грн. Тому й не дивно, що в червні прокуратура області розпочала за цим фактом кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу (ККУ, "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах").

Фірма "Авакс Проф" стала підрядником з реконструкції очисних споруд іще в одному місті — Підгайцях. Торік за виконані роботи підрядник отримав з державного і місцевого бюджетів майже 4,4 млн грн. Та службові особи замовника — управління капітального будівництва облдержадміністрації внесли недостовірні відомості про обсяг виконаних робіт. Ревізори того ж управління Держаудитслужби в області, провівши огляд очисних споруд, виявили: підрядник не повністю виконав роботи. Держбюджету було завдано збитків на суму 232 тис. грн. За цим фактом прокуратура області ще в лютому цього року відкрила кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 ККУ ("Зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки").

Сучасні очисні споруди потрібні були і в містечку Скалаті. Тому торік у липні службові особи Скалатської міської ради провели переговорну процедуру закупівлі робіт з реконструкції очисних споруд і каналізаційно-насосної станції. Генпідрядником робіт стало ТОВ "Астерн". А під завісу року посадовці міської ради підписали акти виконаних робіт на суму майже 4,4 млн грн. Спеціалісти Держаудитслужби в області, провівши перевірку, встановили відсутність умов для застосування переговорної процедури. Крім того, при огляді території очисних споруд виявлено факт виконання робіт не в повному обсязі. Попередньо встановлена сума фінансових порушень перевищує 180 тис. грн. На момент написання статті слідчий відділ Підволочиського відділення поліції здійснював досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 ККУ ("Службова недбалість").

Згаданий контролюючий орган — Держаудитслужба — проводив перевірку використання коштів на будівництво очисних споруд і в місті Почаєві, першу чергу яких потужністю 200 кубометрів на добу було відкрито цими днями. Відкриті торги на ці роботи у вересні 2016 р. теж виграло ТОВ "Авакс Проф". Сума закупівлі сягнула майже 5 млн грн. Під час перевірки використання коштів були виявлені фінансові порушення аж на 620 тис. грн. На жаль, керівництво фірми-підрядника не надіслало відповіді на інформаційний запит редакції DT.UA у визначений Законом "Про доступ до публічної інформації" термін (п'ять робочих днів з дня отримання запиту) і не поінформувало, чи погоджується воно з висновками Держаудитслужби про завдані держбюджету збитки, а якщо погоджується, то в який спосіб планує усувати виявлені порушення. Поза сумнівом, сучасні очисні споруди в малих містах області стали одним із пріоритетів діяльності місцевої виконавчої влади області, об'єднаних територіальних громад. Будівництво і реконструкція систем очистки води триватимуть і в наступні роки. Та для того, щоб потрібна справа не стала годівницею для майбутніх підрядників, не зовсім чистих на руку, потрібна увага не тільки з боку контролюючих і правоохоронних органів, а й громадських організацій і всіх небайдужих громадян.