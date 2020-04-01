Опівночі 21 березня на турецьких КПП упали шлагбауми на в'їзд і на виїзд перед вантажівками, що їхали з країн, де зафіксовано випадки захворювання на COVID-19. Ні суб'єкти підприємницької діяльності, ні самі водії не були попереджені про раптове запровадження жорстких карантинних заходів. Відтак, на турецькому кордоні з Болгарією і Грузією опинилися заблокованими українські далекобійники.Тим часом російські та білоруські машини везуть товар безперешкодно.

Намагаючись привернути увагу української влади до цієї проблеми, буковинські автотранспортні компанії, які працюють у сфері міжнародних вантажних перевезень, розпочали на території контрольно-пропускного пункту "Порубне" (україно-румунський кордон) безстрокову мирну акцію протесту на підтримку своїх співробітників та колег з інших областей України, які потрапили в пастку запроваджених Туреччиною антикоронавірусних заходів.

Надягнувши маски й респіратори, водії майже 50 вантажівок із чернівецькими номерами повільно їздять колом на трасі міжнародного сполучення, не даючи можливості заїхати на територію України вантажним машинам із турецькими номерами.

Ізоляція під наглядом військових

За словами водія однієї з чернівецьких транспортних фірм Івана Гонтюка, який перебуває на території Болгарії, його зупинили на болгарсько-турецькому кордоні й наказали від'їхати на закинутий аеродром. Там, посеред поля, він дізнався, що опинився на 14-денному примусовому карантині.

"Ми абсолютно не були до цього готовими. Ледь не з перших днів почалися спекуляції з їжею й питною водою. Днями, правда, приїхала машина Червоного Хреста, нам роздали по круасану та півлітровій пляшці води. Ще нам дали екстрений номер і сказали телефонувати у разі смертельного випадку або тяжкого захворювання. Санітарні умови неприйнятні. Нас охороняють військові. Це якась резервація, щоб не назвати гірше. Причому, як тепер бачимо, тільки для українців", — розповідає І.Гонтюк.

За його словами, на водіїв з інших країн карантин чомусь не поширюється. Спокійно повезли свій товар у Туреччину фури з Молдови після того, як сюди приїхав їхній посол. "Ми сидимо з 21 березня. За весь цей час ніхто з української влади до нас не приїхав, спілкуються з нами лише телефоном. У посольствах і на гарячих лініях Нацполіції та МЗС тільки чуємо: "Чекайте, справу вирішуємо", — бідкається далекобійник.

Росії і Білорусі карантин не писаний

"Ми не сидимо склавши руки, а справді намагаємося вирішити ситуацію, — пише на своїй сторінці у Фейсбук посольство України у Республіці Болгарія. — Один з варіантів для наших водіїв — перевантажити товар на болгарські машини, які доставлять його в Туреччину за місцем призначення. Так, за кошти наших перевізників. Або хай повертаються додому, хоча це вже буде реімпорт їхнього товару з відповідною сплатою мита".

Болгарію теж можна вважати стороною, яка постраждала, через одностороннє рішення Туреччини зненацька закрити сухопутний кордон. В авральному порядку поблизу КПП довелося створювати паркувальний майданчик "Узунджово" на три тисячі місць, із залученням для охорони і порядку поліції й армії. Це дало змогу прибрати з узбіч болгарських автобанів десятикілометрові колони TIR-вантажівок.

"За нашою інформацією, в болгарському пункті пропуску "Капітан Андреєво" стоять у черзі на Туреччину 1400 машин, та ще 800 — на паркінгах. Серед них чимало наших перевізників. На турецькому боці, на КПП "Капікуле", відстоюються більше півтори тисячі авто. Крім того, українські водії були заблоковані в морському порту Зонгулдак, — розповідає президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Леонід Костюченко. — Ми розуміємо необхідність застосування країнами карантинних заходів під час оголошеної пандемії. Але незрозуміло, чому ці заходи уряд Туреччини впровадив вибірково. Турецькі перевізники спокійно долають маршрути всією Європою, включно з Україною, незважаючи на вимоги карантину. Карантинні заходи не поширюються також на транспортні засоби російської і білоруської реєстрації. Вони можуть безперешкодно виконувати перевезення, оскільки Росія й Білорусь чомусь не внесені до карантинного переліку, визначеного владою Туреччини, хоча там теж є випадки коронавірусного інфікування".

Телефонуйте — вас почують!

Епідемія негативно вплинула не тільки на виробництво, а й на функціонування ланцюгів поставок товарів, а вони залежать від міжнародних автомобільних перевезень, зазначають в Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України. Національні транспортні компанії зіштовхнулися не тільки зі зменшенням обсягів перевезень, з фінансовими втратами, а й із заборонами та обмеженнями при перетині кордону.

Міжнародний союз автомобільного транспорту закликає уряди тримати відкритими транскордонні логістичні потоки, пом'якшити вплив обмежень на ланцюги постачань.

Країни ЄС скоординовано діють для безперебійного перевезення товарів автотранспортом. Адже це підтримка економіки загалом.

Європейська комісія відкрила "зелені коридори" на міжнародних трасах, чим забезпечила доступність товарів. Однак Туреччина без попередження запровадила безпрецедентні заходи, закривши на в'їзд і виїзд сухопутні кордони для вантажного транспорту.

Доки про пропуск наших вантажівок ведуть телефонні розмови міністри закордонних справ України і Туреччини, доки консули наших посольств у Туреччині та Болгарії пишуть роз'яснювальні пости в соцмережах, на території Болгарії без їжі й води перебувають у примусовій ізоляції майже 200 українських водіїв, серед них 90 буковинців-далекобійників.

"Просимо українську владу вжити термінових заходів для захисту здоров'я і життя, прав та інтересів громадян України, які заблоковані зараз на КПП "Капітан Андреєво" на болгарсько-турецькому кордоні, — каже Григорій Томчишин, директор однієї з чернівецьких фірм, що виконує перевезення вантажів автотранспортом на міжнародних сполученнях. — Вимушені вдатися до акції протесту на "Порубному", бо всі інші методи виплинути на нашу і турецьку владу вже вичерпані".

* * *

DT.UA звернулося по коментар до Надзвичайного та Повноважного посла України в Туреччині Андрія Сибіги:

Посольство України в Туреччині

Станом на 1 квітня на турецько-болгарському і грузинсько-турецькому кордоні "застрягло" понад 60 вантажівок з українськими водіями. МЗС України, посольство України в Турецькій Республіці (ТР) спільно з причетними компетентними органами Туреччини вживає всіх заходів для вирішення питання пропуску українських вантажівок.

Відразу після отримання перших сигналів від водіїв було негайно надіслано ноту до МЗС ТР, а також проведено відповідні розмови. Крім того, про це йшлося під час телефонної розмови міністрів закордонних справ України та Туреччини. Міністр інфраструктури в Києві провів розмову з послом ТР в Україні . Спільно з турецькими партнерами ми шукаємо шляхи до розблокування ситуації. З цією метою також встановлено прямий контакт між автомобільними асоціаціями обох країн.

Ми вважаємо, що наша позиція достатньо аргументована, оскільки, зокрема, турецькі вантажівки та водії наразі безперешкодно допускаються в Україну. Наші водії готові пройти відповідний медичний огляд для пропуску їх через кордон. Крім того, вони виїхали до ТР, перш ніж було прийнято рішення про закриття кордону Туреччини для громадян країн із нормативно визначеного списку, до якого, зокрема, включено й Україну.

Хочу нагадати, що, відповідно до циркуляра турецького МВС, у рамках заходів Туреччини з протидії поширенню вірусу Covid-19, сухопутні та залізничні пункти пропуску через кордон з Грецією і Болгарією залишаються закритими. Морське сполучення між Туреччиною та Грецією також призупинене.

Українська сторона вважає, що транспортування вантажів має тривати відповідно до процедур, запроваджених турецькими міністерствами охорони здоров'я та торгівлі. У цьому контексті, варто зазначити, що під час практичного застосування ТР антивірусних заходів турецька сторона зараховує українських водіїв транспортних засобів до категорії осіб, яким тимчасово заборонено в'їзд на турецьку територію, що фактично унеможливлює транспортування ними будь-яких вантажів.

Як варіант, ми запропонували турецькій стороні пропустити вантажівки в супроводі конвою. На жаль, поки що ситуація залишається нерозблокованою і можливо для її вирішення знадобиться втручання на найвищому політичному рівні. Слід також наголосити, що своїм рішенням турецька сторона не дискримінує українських водіїв, і ця ситуація стосується громадян 68 країн, у тому числі з країн Європейського Союзу.

Українська сторона виходить із того, що ми маємо знайти формулу безперешкодного переміщення вантажів і водіїв між нашими державами, оскільки це надзвичайно важливо для мінімізації наслідків пандемії у двосторонній торгівлі між нашими країнами.