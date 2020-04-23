Новостворений "кАРМАн" для корупціонерів

Кожного разу при створенні нових органів публічної влади, як у західних демократіях, українці сподіваються на позитивні зрушення та європейське майбутнє. Проте ніхто не зважає на те, що успіх досягається не просто фактом створення інституції, а й наповненням її чиновниками з відповідними цінностями разом із запровадженням західних правил гри. Верховенство права, права людини, законність, поділ влади — всі ці терміни відомі кожному випускнику юридичного факультету. Проте в Україні вони існують лише на папері. Тому спостерігаємо постійні фасадні зміни без реконструкції фундаменту, на якому стоїть державна багатоповерхівка.

Ключове у вищезгаданій взаємопов'язаності — в нових (реформованих) інституціях працюють висококласні виконавці (чиновники), що мають керуватися новими правилами (процедурами). Це важливий момент, бо інколи "правильні люди" в гонитві за результатом забувають, що вони обмежені певними законними рамками. Або ці "новознайдені месії" приходять керувати в стару повністю трухляву пострадянську структуру. Або у новостворений орган влади призначають представника "старої школи", так би мовити, ефективного управлінця, правда, з корупційним шлейфом. Подібних конфігурацій може бути безліч. Проте майже всі вони нефункціональні, як автомобіль без двигуна внутрішнього згоряння чи електричної батареї. Як варіант, цього "залізного коня" можна штовхати ззаду, але далеко так точно не доїдеш.

Подеколи процедури разом з інституційним балансом (розподіл влади, за Шарлем-Луї Монтеск'є, на законодавчу, виконавчу і судову) навіть можуть стримувати недобросовісних чиновників. Але це якщо в країні загалом панує верховенство права, існує незалежне судочинство, працюють стійкі політичні утворення (партії). Інакше воно не працює, не літає, не живе.

На шпальтах DT.UA ще жодного разу повноцінно не згадував Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (скорочено — Агентство з розшуку та менеджменту активів, або АРМА). І тут нам випала чудова нагода пояснити, що це за орган влади, за що відповідає і якими є результати його роботи з моменту створення 2016 року. Нагадаю, створили АРМА відповідно до міжнародних зобов'язань у рамках асоціації України з ЄС. До процесу запуску цього Агентства було залучено як міжнародників, так і представників громадськості. Всі мали впевненість, що це стане історією успіху. Хоч би що там казали, але кейс Національного антикорупційного бюро України давав надію, що і з АРМА вийде не набагато гірше. Але сталося не так, як гадалося.

Понад тиждень тому відбувся черговий злив інформації через Telegram-канал. Дещо про діяльність Агентства з розшуку та менеджменту активів нам було відомо, але тут додалося багато деталей. Як-не-як, мій колега по організації StateWatch Гліб Канєвський два роки очолював там громадську раду. Враження неоднозначні, адже за високоморальними обіцянками ховалася звичайна людська жадоба керівництва АРМА до влади і грошей. Канєвський стримував це, намагаючись не дати пуститися на всі заставки. І відразу після його відходу з вищезгаданого консультативно-дорадчого органу понеслося. Спочатку відверто "зливають" апеляційний розгляд у суді стосовно призначення митника часів Януковича Володимира Орлова на посаду керівника управління АРМА в Дніпрі. Далі відбувається низка переговорів стосовно "вирішення проблем" з деякими активами. Але про все по черзі, тож почнемо з моменту зливу інформації в Telegram-канал.

Справжність переписок одразу підтвердили заступник голови АРМА Володимир Павленко та керівник територіального підрозділу в Дніпрі вищезгаданий Володимир Орлов, якого за часів Януковича називали "Володя Транзіт".

Як переписка опинилась в публічному доступі? Відповідь прозаїчна. Під час обшуків ДБР у будівлі АРМА на столичній вулиці Грінченка було вилучено кілька мобільних телефонів — виконувача обов'язків голови Агентства Віталія Сигидина і вже згаданого Володимира Павленка. Чому її оприлюднили лише зараз? Бо суддя Печерського районного суду міста Києва Сергій Вовк на початку квітня зобов'язав слідчих ДБР повернути все вилучене майно двом вищезгаданим власникам. Зауважимо, що це схоже на змову — слідчий не приходить на засідання, хоча завчасно повідомлений про нього. Є ще кілька нюансів, які ми розберемо в наступному матеріалі на цю ж тему. Дуже цікаво, що за Робін Гуд зумів зберегти переписку і встиг її оприлюднити через тиждень після рішення суду.

Підкреслю, що обидва — Павленко і Сигидин — давні друзі. Проте саме Павленко є фактичним керівником АРМА. Це в подальшому стане важливим, бо саме він є ключовою персоною в Нацагентстві. До слова, обидва надали правоохоронцям паролі до айфонів. Окрім цього, тоді ж слідчі ДБР вилучили листи, службові записки, флешки.

Почнемо з переписки Павленка з недолюстрованим Володимиром Орловим, який за режиму Януковича очолював дві регіональні митниці — Сумську і Луганську. Трохи вище згадане його прізвисько. Чому саме "Транзіт"? Вочевидь пішло від того, що через Орлова "вирішувалися" питання транзитного перевезення вантажів митною територією України. Лише диво з резолютивної частини "об'єктивного судового рішення" допомогло Орлову уникнути люстрації 2014 року. Більш того, пощастило ще й потрапити в Генеральну прокуратуру, але досить швидко його звідти виперли. Проте йому вдалося опинитися в АРМА. Як так сталося? Рік тому Орлов подав заяву на участь у конкурсі до одного з територіальних управлінь. І виграв його, будучи єдиним кандидатом.

Громадська рада, очолювана Канєвським, виступила проти зайняття відповідної посади митником часів Януковича. Як наслідок, ексочільник АРМА Антон Янчук не посмів призначити Орлова на посаду. Але як тільки Янчука звільнили з посади, Павленко прямо пише Орлову "заведем Вас в Днепр, если вы не против". Іншими словами, нинішній фактичний керівник АРМА своїми руками допомагає ексмитнику Януковича стати керівником підрозділу у Дніпрі.

Відразу пояснюю контекст. Орлов оскаржував своє непризначення в АРМА і навіть виграв суд першої інстанції. Але чиновники АРМА, зокрема Павленко, заплющили на це очі і не оскаржували рішення в апеляційній інстанції.

Також у цій же переписці Володимир Орлов просить Павленка дати відповідь АРМА на лист від Національного агентства з питань запобігання корупції щодо вищезгаданого голови громадської ради Гліба Канєвського. Мета — скласти, відверто змахлювавши, пазл з метою притягнути Канєвського до кримінальної відповідальності за статтею 366-1 Кримінального кодексу України (про недостовірне декларування). Це була помста за позицію Гліба, завдяки якій Орлова не призначили на посаду від самого початку. При цьому цікаво, що попередньо АРМА вже надала офіційного листа Канєвському та іншим, що вони в громадській раді не підпадають під декларування.

Фактично між Орловим і Павленком відбувається тривала переписка, яка включала погодження зустрічі з одіозним ексголовою департаменту захисту економіки Нацполіції Ігорем Купранцем, що наразі є радником Арсена Авакова. Також знайдено прохання Павленка організувати зустріч з "авторитетними" дніпровськими бізнесменами Геннадієм Корбаном та Олександром Петровським. Орлов постійно пропонує своїх людей на посади, на які взагалі-то мав відбуватися конкурсний відбір. Окрім цього, ексмитник Януковича вирішив створити цікаву систему "взяти в управління/на продаж" майно, яке перебуває в управлінні АРМА. Люди зі списком мали зустрічатися з Павленком для "переговорів". Серед повідомлень згадується також і про автомобілі скандального київського забудовника Максима Микитася.

Однак вишенькою на торті стала згадка про "хату Азарова". Павленко прямо пише, щоб Орлов по-людськи поговорив з Азаровим, бо в нього "вже кілометрова черга" на відповідне майно. Під кінець чату Павленко і Орлов проговорюють, як "скласти ціну" по об'єктах. А також погоджуються, що треба діяти, а вартість послуг вони потім погодять.

До речі, згадував і про активіста з Дніпра Дениса Селіна. Так, Павленко прямо пише Орлову: "…отрабатывай активистов".

Нагадаю, станом на сьогодні відбулося понад 60 нападів на активістів, більшість із яких тривалий час не розслідували. Серед них убивство Каті Гандзюк, три напади на Сергія Стерненка та інші.

І закінчується чат між Павленком та Орловим сумним "у нас обыск". Ми першу частину переписок навіть перенесли у відеоблог, з яким ви можете ознайомитися нижче.

Буквально через кілька днів у тому ж таки Telegram-каналі публікують наступні переписки Павленка — з ексколегою по юридичній компанії Integrites Андрієм Чорноусом і міністром юстиції Денисом Малюською.

17 лютого Павленку пише його колишній колега Андрій Чорноус. Каже, що є розмова щодо ТРЦ Sky Mall. Нагадаю, це скандальний комплекс, за який боролися структури естонського інвестора Хіллара Тедера, з одного боку, та бізнесмен Андрій Адамовський разом з екснардепом Олександром Грановським — з іншого. Не зупинятимуся на конфлікті, про це вже достатньо писали.

Так от, Чорноус пропонує проговорити вищезгаданий кейс, долучити слідчих ДБР, аби певним чином створити проблеми сторонам конфлікту. Через день Чорноус скидає вже готовий документ про зловживання Адамовського—Грановського стосовно перереєстрації об'єкта з однієї компанії на іншу. Здавалося б, який інтерес заступника керівника АРМА Володимира Павленка? Вірогідно, цілком "грошовий". Бо він буквально відразу пише Чорноусу, що є привід для негайного арешту, і каже, що треба зустрітися. Проте Павленко додає, якщо "треба твій (Чорноуса) старший", то він (Павленко) сам приїде. Вочевидь, мова про одного з партнерів компанії Intergrites. Вас здивувало, що Павленко, будучи фактичним керівником АРМА, готовий примчати? Все досить просто, донедавна Павленко працював у вищезгаданій компанії Integrites. Отакий от цікавий збіг. Далі Павленко перекидає витяг по ТРЦ Sky Mall ще одному заступнику голови АРМА — Філіпу Проніну.

Тепер до переписки Павленка і міністра юстиції Дениса Малюськи. Цікавий момент виникає стосовно колишньої резиденції Віктора Януковича "Межигір'я". Павленко пише Малюсьці кілька прохань. Спершу дати контакти потенційного управителя, про якого вони говорили. Згодом пропонує виміняти лояльність заступника голови офісу президента Кирила Тимошенка у медіавійні, в свою чергу віддавши останньому Ukrainian Media Holding, який колись належав младоолігарху Сергію Курченку, а сьогодні перебуває під контролем АРМА. І наостанок, допомогти зі звільненням Віктора Вишньового, що очолював СЕТАМ, або організувати тому дисциплінарну відповідальність та аудит діяльності.

Цікаво, чи дійсно Малюська і Павленко між собою визначилися з керуючим символом корупції часів Януковича — резиденцією "Межигір'я"? Насправді це проблемний актив, що його попередній керівник АРМА Антон Янчук кілька разів ледь не віддав сумнівним людям. До речі, двічі його в буквальному сенсі рятувала позиція громадської ради, очолюваної Канєвським.

І насамкінець у Telegram-каналі опубліковано листа колишнього генпрокурора Руслана Рябошапки до експрем'єра Олексія Гончарука. В основному у листі йдеться про негативні результати роботи АРМА, а також про можливість приєднати Агентство до Офісу генпрокурора.

Ця переписка свідчить лише про одне: на посадах продовжують залишатися люди, які керують державним майном, "як своїм", а також намагаються в будь-який спосіб обміняти свої повноваження на інші вигоди.

І наостанок попередимо — це ще не кінець історії. Ми обов'язково і надалі стежитимемо за перебігом подій в АРМА. Хай там як, але настільки цілеспрямовано поставити на "бізнесові рейки" новостворений орган ніхто з часів Євромайдану не наважувався. Головне, щоб командири цього корупційного потяга дорогою випадково не випали з вагона-ресторану.

Далі буде.