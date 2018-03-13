Збірна України бойкотуватиме етап Кубку світу з біатлону в Тюмені

Збірна України з біатлону не буде приймати участь у дев'ятому етапі Кубку світу у російській Тюмені. Про це у вівторок, 13 березня, повідомив міністр молоді та спорту Ігор Жданов.

Він зазначив, що хоча держава не має права втручатися у діяльність спортивних федерацій, як окремих громадських організацій, але всі правила мають виключення.

"Сьогодні мав зустріч із президентом Федерації біатлону України Володимиром Бринзаком. Обговорювали ситуацію, яка склалася навколо проведення останнього етапу Кубку світу з біатлону…. Йдеться про країну-агресора, країну, яка систематично нехтує міжнародним законодавством, в тому числі у сфері спорту, не дотримується антидопінгових правил… Було прийнято спільне рішення – збірна України не буде брати участь у дев'ятому етапі Кубку світу у Тюмені", - повідомив міністр.

Зазначимо, що етап Кубка світу в Тюмені пройде з 22 по 25 березня 2018 року.

Нагадаємо, раніше виконком Міжнародного союзу біатлоністів затвердив календар Кубка світу сезону 2018/19, в якому не виявилося етапу, який би проходив в Росії.