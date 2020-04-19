"Манчестер Сіті" провів трансфер в умовах пандемії коронавіруса

Перуанський клуб "Альянса Ліма" оголосив про досягнення домовленості з "Манчестер Сіті" про перехід 16-річного Клюйверт Агілара.

Агілар виступає на позиції правого захисника і приєднається до чинних чемпіонів АПЛ влітку 2021 року, коли досягне повноліття.

Сума угоди не розголошується, але за повідомленнями ЗМІ, йдеться про 2,5 млн євро.

Зазначимо, що за першу команду перуанців Агілар дебютував лише в листопаді минулого року. На рахунку захисника також 3 матчі за молодіжну збірну Перу.

Нагадаємо, що зараз всі спортивні змагання поставлені на паузу через пандемію коронавіруса у світі.

За даними на ранок неділі загальна кількість хворих коронавірусом становить майже 2,5 млн осіб.

Раніше повідомлялося про те, що один з найкращих футболістів світу міг перехворіти коронавірусом.