Лідер "Шахтаря" приєднався до протестів проти расизму

Вчора, 20 червня, півзахисник "Шахтаря" Тайсон в матчі 27-го туру УПЛ з "Олександрією" (3:2) встав на одне коліно після реалізованого на 13-й хвилині пенальті.

Зазначимо, що цей жест є символом солідарності з жертвами расизму.

ФК Шахтер

Пізніше Тайсон опублікував пост в Instagram:

"Ми завжди згадуємо Малкольма Ікса або Мартіна Лютера Кінга молодшого, але зараз настав час, щоб бути схожими на них. Необхідно стати такими ж сильними. Як і ми всі, вони були простими смертними. Ми можемо робити те, що робили вони. Продовжуємо боротьбу разом", - написав бразилець.

Нагадаємо, 25 травня в Міннеаполісі поліцейські затримали Джорджа Флойда за підозрою у використанні фальшивого чека. При затриманні один з поліцейських тиснув на шию Флойда коліном. Флойд скаржився, що він не може дихати. В результаті затримання він помер в реанімації, а відео його затримання потрапило в інтернет.

Вбивство темношкірого спровокувало масові протести і заворушення в США, а згодом демонстрації переросли у сутички з поліцією.

Раніше повідомлялося про те, що футболісти дортмундської "Боруссії" присвятили голи вбитому в США Джорджу Флойду.