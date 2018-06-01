Які дороги будувати: український цемент чи російський бітум?

В Україні одні з найгірших доріг у світі.

Згідно з даними Всесвітнього економічного форуму, Україна за показником індексу конкурентоспроможності посіла 2017 року 81-ше місце. Одним із ключових показників рейтингу є оцінка транспортної інфраструктури, зокрема якості автомобільних доріг. За цією позицією Україна посіла 130-те місце зі 137 країн світу. Ми — на рівні Мавританії, Мадагаскару, Гаїті, Гвінеї. Теза про те, що Україна має клімат, за якого відбувається частий перехід від мінусових до плюсових температур, що призводить до руйнування автомобільних доріг, є справедливою. Утім, Польща, Угорщина, Словаччина за аналогічних кліматичних умов мають значно ліпшу якість автомобільних доріг. Україна, порівняно з Польщею, має протяжність мережі автомобільних доріг у 2,5 разу меншу, а щільність трафіку в Польщі більша в 4 рази. Це свідчить про недостатню якість доріг і недосконалість технологічних рішень при їх будівництві.

Загальна вага сучасних транспортних засобів може перевищувати 40 тонн. Для прикладу: сучасні зерновози перевозять 60 т на чотирьох осях і 80 т на п'яти, і вже розроблено "вагони" на колесах для перевезення вантажів масою до 100 тонн. Вантажні автомобілі вагою 40 т несуть навантаження в середньому

11–12 т для одиночних осей. Під ці умови пристосовані тільки дороги І категорії, яких в Україні лише 2% (або 2 700 км). У країнах ЄС частка таких доріг, зокрема цементобетонних, становить до 40%. У США понад 60% доріг цементобетонні.

На території України до І категорії належить автомобільна дорога міжнародного значення (завдовжки 487 км) Київ—Ковель—КПП "Ягодин" (державний кордон з Польщею). Її було відкрито після ремонту в грудні 2011 року. На трасі Київ—Ковель (у народі — Варшавська траса) від Тетерева до Ковеля дорога бетонна, а від Тетерева до Загальців — асфальтобетонна. Асфальтобетонна зруйнована і потребує ремонту, а бетонна залишається у відмінному стані.

Мінінфраструктури запланувало на 2018 рік три проекти реконструкції 232 км доріг, де передбачено цементобетонне покриття. Перший проект — реконструкція Північного обходу Житомира по трасі М-06 Київ—Чоп (22,3 км). За словами директора департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку і автомобільних перевезень Мінінфраструктури Віктора Сасіна, на цій трасі заплановано підвищення категорії дороги до 1б, тобто розширення дороги з двох до чотирьох смуг. Другий проект — реконструкція дороги Н-31 Дніпро—Решетилівка. Ним передбачено виконання покриття в цементобетоні (137 км). Ще одним проектом на автотрасі Н-11 Кропивницький—Миколаїв передбачено проведення капітального ремонту дороги в межах Миколаївської області (73 км).

Українські автомобільні дороги ІІ і ІІІ категорій мають товщину покриття 8–12 см і здатні витримувати вагу авто в 36 тонн. Вони становлять 24% від усієї протяжності автомобільних доріг в Україні. Автомобільні дороги IV і V категорій, які витримують максимальну вагу авто в 24 т, становлять 74% всієї протяжності. За даними Мінінфраструктури, 97% українських доріг перебувають у незадовільному стані, 30% потребують капітального ремонту. Впродовж багатьох років в Україні й світі спостерігається динамічне зростання інтенсивності руху, в середньому вдвічі збільшилися навантаження на одну вісь. Транспортними засобами повною масою понад 12 т перевозиться 20% загальної маси товаропотоку. Наслідком автомобілізації та збільшення інтенсивності руху є підвищення вимог до якості доріг.

2017 року в Україні зроблено перші рішучі кроки в напрямку реформування дорожньої галузі.

2018-го заплановано збільшення фінансування до 32,6 млрд грн, які надходитимуть з Дорожнього фонду. В країні створюються стратегії і програми вдосконалення технології облаштування доріг з асфальтобетону, які є нежорстким покриттям і мають низку недоліків: низьку морозостійкість, погано переносять високі температури, схильні до утворення колійності, можуть експлуатуватися всього 2–5 років, особливо в умовах нарощування максимальних навантажень на дорожнє полотно. Фактично дороги підлягають ремонту вже через 3–5 років після будівництва.

У таких умовах Державний дорожній фонд не зможе покрити будівництво, утримання та поточні ремонти автомобільних доріг. Але в Україні є реальна можливість змінити ситуацію. Одним зі шляхів розв'язання вищезазначених проблем є впровадження в інфраструктуру цементобетонних доріг. Для початку — на шляхах підвищеної інтенсивності руху великотоннажних автотранспортних засобів.

Для прикладу оцінимо ефективність використання цементобетонного покриття, у порівнянні з асфальтобетонним, при новому будівництві, середньому поточному ремонті та капітальному ремонті автомобільної дороги. Згідно з оцінкою профільних експертів, вартість 1 м2 цементобетонного покриття нового будівництва становить 1220 грн без ПДВ, поточний ремонт — 880, капітальний — 970 гривень. Вартість

1 м2 асфальтобетонного покриття нового будівництва становить 1270 грн без ПДВ, поточний ремонт — 500, капітальний ремонт — 1060 гривень. За цими показниками будівельно-монтажні роботи з асфальтобетоном — на одному рівні з цементобетоном. Це розвіює міф про "дорожнечу цементобетонних доріг".

Отже, вартість облаштування доріг із цементобетонним покриттям І–ІІ категорій може бути меншою. Відповідно у довгостроковій перспективі (20 років) витрати на будівництво асфальтобетонної дороги включатимуть два капітальні ремонти, тоді як будівництво цементобетонної — лише один капремонт (або його зовсім не буде для 25-річного строку). За 20 років загальні витрати коштів (за умови однакових експлуатаційних витрат) будуть у 2–2,5 разу більші для асфальтобетонної дороги, ніж для цементобетонної. Враховуючи вищу експлуатаційну надійність і строк експлуатації, цементобетонні дороги є кращою альтернативою завдяки їхній тримальній здатності.

Також варто порівняти зв'язувальні матеріали для двох типів доріг. У асфальтобетонних це бітум. Для оцінювання частки бітуму у виробництві асфальту (в натуральних величинах) узято середньозважений показник частки імпортованого бітуму за досліджуваний період (2015–2017 рр.). Він становить 10,8%. Для конвертації у вартісне вираження взято середню імпортну вартість бітуму (Держстат), середню роздрібну вартість щебеню та мінерального порошку. За проведеним оцінюванням тонна щебеню у середньому коштує 160 грн, тонна бітуму — 12200, мінеральні добавки —

990 грн/кг. Аналіз цих показників підводить до висновку, що 68,8% вартості асфальту — вартість імпортованого з Росії бітуму.

Оскільки бітум є продуктом нафтопереробки, вартість будівництва доріг з асфальтобетону прямо залежатиме від світових цін на нафту та інших ризиків, пов'язаних з імпортом.

Для цементобетонного покриття зв'язувальним матеріалом є цемент. Фактичне виробництво цементу в Україні становить 8,9 млн тонн. Максимальне виробництво при повному завантаженні наявних потужностей — це плюс 4,3 млн тонн. Максимальний обсяг виробництва при повному завантаженні заводів (включаючи ті, що нині не працюють) — це ще 5,4 млн тонн. Таким чином, маючи великий потенціал виробництва цементу, перехід на будівництво доріг із цементобетону не матиме негативного впливу на інші галузі (виробництво будматеріалів, інші види будівництва через нестачу сировини).

Окрім численних переваг, цементобетонні дороги мають і недоліки. Найбільша проблема — досить тривале перекриття дороги, де вкладають цементобетон (бетон набуває повної міцності через 28 днів після укладання). У США цю проблему розв'язують переспрямуванням трафіку, що не завжди можливо в українських реаліях. Є місця, в яких геологія не завжди дозволяє прокласти такий вид доріг. Оскільки низька тримальна здатність ґрунтів може призвести до утворення просадок. Також при будівництві цементобетонних доріг велике значення має якість будівельних робіт, бо дефекти, що можуть утворитися, технологічно складно виправити. Проте як показує іноземний досвід, якщо роботу виконано згідно з нормативами, проблем не виникає.

Україна витрачає мільярди гривень на ремонт асфальтних доріг. Не треба бути фахівцем, щоб збагнути, що асфальтові покриття не відповідають нинішнім умовам експлуатації доріг. У кілька разів збільшилися навантаження на дороги, зростає швидкість руху автомобілів. Крім того, гарячий асфальт — це токсичний матеріал, його теплостійкість значно менша, ніж цього вимагають умови його експлуатації.

Більшість розвинених країн перейшла, а деякі переходять на бетонні дороги, покриті зверху тонким шаром холодного асфальту, який має велику теплостійкість і нетоксичний. А якщо зважимо на те, що і бетонна суміш укладається механічним способом, то зрозуміємо, що такі дороги значно ефективніші у порівнянні з асфальтними.

Цементобетонні дороги, побудовані за новими технологіями, значно довговічніші, не токсичні, не потребують ямкового ремонту, не мають ліміту за часом укладання, а з урахуванням періоду експлуатації — значно дешевші у порівняні з дорогами з гарячого асфальту.