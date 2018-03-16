Ввезти можна, але ж спробуйте зареєструвати

Хибне розуміння в народі нещодавно ухвалених змін до Закону "Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів" спричинило низку їх кривотлумачень. Зокрема, деякі автолюбителі вважають, що цим законом скасували вимоги до екологічних стандартів, що діють у країні. Мовляв, тепер можна ввозити й реєструвати автомобілі хоч і з екологічною нормою Євро-0. Тож на що насправді спрямовані ці зміни? І що це означає на практиці?

Останні зміни спрямовані передусім на скасування подвійного пред'явлення сертифіката відповідності екологічним стандартам. Якщо раніше, згідно з законом, контроль відповідності транспортних засобів (ТЗ) екологічним нормам здійснювався двічі: митницями при пропуску на митну територію і територіальними органами з надання сервісних послуг МВС при проведенні держреєстрації, то тепер — тільки сервісами МВС після митного оформлення. Тобто митниця пропускає на територію України навіть биті легковики.

Однак дивуватися тут нема чому. Адже в реальності цей закон є адаптацією в Україні практики ЄС. Директива 2009/40/ЄС Європейських парламенту і ради "Про перевірку технічного стану моторних транспортних засобів і їхніх причепів на придатність до експлуатації", ухвалена 6 травня 2009 р., не встановлює вимог щодо обмеження ввезення на митну територію країн-членів ЄС транспортних засобів, які не відповідають екологічним нормам. На території ЄС перевірка екологічних показників ТЗ здійснюється при їх державній реєстрації та технічному огляді, і за умови приведення автомобілів у відповідний технічний стан їх допускають до експлуатації.

Дивно інше: закон стільки років містив у собі колізію, через яку при ввезенні на територію України треба було ще на кордоні показати сертифікат відповідності екологічним стандартам, а його можна отримати тільки на території України. Тому ця поправка до закону, по суті, лише узаконила практику ввезення вживаних авто на територію України без сертифіката, яка й так діяла вже кілька років.

Для усунення цієї колізії достатньо було всього лише замінити в статті слова "пропуск на митну територію України" словами "митне оформлення".

Генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко пояснив суть новацій: "Законодавець визнав, що сертифікат відповідності необхідно надавати не під час пропуску авто на митну територію України, а під час митного оформлення для вільного обігу".

Таким чином при бажанні в країну можна ввезти навіть авто екологічного класу Євро-0, а от поставити на облік такий транспортний засіб без технічного огляду на відповідність екологічним вимогам в Україні (не нижче ніж Євро-5) не вдасться.

Тут треба згадати, що літніми змінами до цього ж багатостраждального Закону "Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрацію транспортних засобів" було перенесено дату набрання чинності екологічною нормою Євро-6 для першої державної реєстрації транспортних засобів в Україні. Якщо раніше цією датою було 1 січня 2018 р., то тепер — 1 січня 2020-го. Таким чином, спочатку автолюбителям подовжили можливість реєструвати в країні автомобілі, які відповідають екологічним нормам Євро-5, ще на два роки. А тепер їм надали ще й європейську можливість ввозити в країну транспортні засоби без екологічного сертифіката.

Мимоволі згадується фраза з пояснювальної записки до законопроекту 5470д: "…сьогодні є проблема ввезення на митну територію України американських автомобілів і транспортних засобів, які були у вжитку і мають механічні пошкодження, оскільки сертифікат відповідності може бути виданий на такі транспортні засоби тільки після їх переобладнання. Однак відповідно до Митного кодексу України зміна стану товарів, митне оформлення яких не закінчено, є порушенням митних правил, за яке згідно зі ст. 469 цього Кодексу передбачено відповідальність".

У результаті ухвалена зміна до закону розв'язує ще й проблему ввезення на територію країни автомобілів з ринку США, що були у вжитку і мають механічні пошкодження. Оскільки тепер сертифікат відповідності може бути виданий на такі автомобілі вже після їх переобладнання. А це дуже позитивна зміна для автолюбителів, які хочуть ввезти авто з ринків Північної Америки. Відомо, що, купуючи ці автомобілі, можна значно заощадити, отримавши залізного коня з мінімальним пробігом і у відмінній комплектації.

І не менш важливим буде той факт, що ці авто не старші, ніж 2010 р. випуску. Виходить, з'являється можливість увезти ТЗ, який відповідає екологічним нормам не тільки Євро-5, а й Євро-6. І тим самим збільшити шанси нашої країни на хорошу екологію. Щоправда, через особливості конструкції ТЗ, увезені з Північної Америки авто доведеться переобладнати під чинні в Україні стандарти Євро-5. Але тепер це не проблема — роботи з доведення автомобіля до потрібних кондицій уже можна проводити і в Україні. І вже не треба буде, як раніше, завозити американські авто через Грузію, де і робили ремонт, і переобладнували автомобілі, доставлені з американського континенту.

Довідка

Обов'язкові вимоги до переобладнання автомобілів, які завезені з ринків США або випущені для цих ринків.

1. Передні габаритні вогні мають бути білого кольору (суміщення з покажчиком повороту не допускається).

2. В обов'язковому порядку встановити стаціонарно бічні покажчики поворотів і задні покажчики поворотів жовтогарячого кольору.

3. Обов'язково встановити задній протитуманний ліхтар (ПТЛ) червоного кольору. ПТЛ має вмикатися окремим органом управління.

4. Індикація вмикання заднього ПТЛ має виводитися або на дисплей, або на кнопку вмикання.

5. Якщо ПТЛ один, то він має розташовуватися або чітко по центру, або ліворуч.

6. Уся світлотехніка, яка доставляється додатково (задній ПТЛ, бічні покажчики поворотів, передні габарити (якщо виносяться за фару), мають бути з європейським маркуванням.

7. Спідометр має показувати швидкість у кілометрах на годину, або на цифровому табло має бути можливість перемикати на кілометри на годину.

8. Тонування лобового скла, передніх бічних стекол і світлотехніки не допускається.

9. Для визначення країни походження та норм викиду двигуна під капотом має бути табличка виробника.

Для проходження сертифікації на ринку є достатня кількість митних брокерів, готових усе це зробити, якщо, звичайно, власник сам не візьметься переобладнувати авто.