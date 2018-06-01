Всупереч усьому

У Збаразькому замку днями помпезно провели черговий Міжнародний інвестиційний форум "Тернопільщина Invest-2018". У його роботі взяли участь понад 400 гостей, з яких 200 — бізнесмени, чиновники й дипломати, 30 делегацій з 25 країн світу. Форум позиціюється як міжнародний, і тому його першочергові завдання — проаналізувати стан іноземного інвестування, задати добрий тон на майбутнє, щоб активізувати приплив зарубіжних інвестицій в економіку області.

А з іноземними капіталовкладеннями на Тернопіллі — доволі сумна картина, якій із роками не вдається набути оптимістичних барв.

В економіку Тернопільщини, за даними Державної служби статистики, на 1 січня 2018 р. залучено лише 45 млн дол. прямих іноземних інвестицій, тоді як порівнянні за кількістю населення регіони нашої країни увібрали набагато більше капіталу з-за кордону. Наприклад, Івано-Франківська область — 908,6 млн дол., Волинська —265,4, Хмельницька — 172, Рівненська — 169,3 млн дол., і навіть найменша за населенням в Україні Чернівецька область залучила 57,7 млн дол. іноземних інвестицій.

Міський голова Тернополя Сергій Надал гордо відзвітував на форумі, що на Тернопіль припадає 40% іноземних інвестицій області, а це — 18 млн доларів. Та обсяг залучення іноземного капіталу в розрізі окремої території області видається більш ніж скромним. Керівництву міста та області варто поїхати до трішки більшого сусіднього обласного центру — Івано-Франківська — і проаналізувати, чому в його економіку вже залучено понад 500 млн дол. прямих іноземних інвестицій з майже 50 країн світу; вивчити досвід тамтешньої влади щодо заохочення інвестора, розвитку Хриплинського промислово-інвестиційного вузла поблизу міста тощо.

За останні роки в Україні створено достатньо органів, які покликані сприяти залученню іноземних інвестицій і поліпшити інвестиційний клімат, — Національну інвестиційну раду при президентові, Раду експортерів та інвесторів при Міністерстві закордонних справ, Офіс із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest при уряді… Але їх кількість не переросла в позитивні показники. "Неслухняний" іноземний капітал, усупереч усьому, втікає з України або переуступає свою частку в підприємствах українському партнеру. А якщо він час від часу й заходить, то доволі невеликими порціями. Адже якщо, за даними Держстату, на 1 січня 2014 р. в економіку України було вкладено 53,7 млрд дол. іноземних інвестицій, то через чотири роки їх залишилося 39,1 млрд доларів. Ця тенденція не оминула й Тернопільщини. Чотири з половиною роки тому обсяг іноземних інвестицій в економіці області сягав майже 69 млн дол., а нині, нагадаю, знизився до 45 мільйонів. Тобто іноземний капітал з Тернопільщини йде. Судіть самі — торік іноземні інвестори вклали 1,7 млн дол., а відома німецька компанія "Кнауф", яка виробляє будівельні суміші, передала майже 8 млн дол. своєї частки в статутному фонді товариства "Кнауф Гіпс Скала" українському співзасновникові.

Чому важливо залучати іноземні інвестиції в економіку областей України, тим більше депресивних? Зарубіжний інвестор приходить з новими технологіями, насамперед з інноваційними. А ще, як зазначив один з гостей форуму, голова правління Німецько-Української торгово-промислової палати Александр Маркус, капітал з його країни цікавиться не тільки виробництвом, він вкладає кошти у підготовку інженерів, які розвивають нові рішення для різних галузей, наприклад автомобільної.

Не всі високі гості форуму розхвалювали місцеву владу і дякували їй за піклування про інвестора. Деякі з них таки наважилася публічно вказати на причини, чому іноземний інвестор не поспішає на Тернопілля. Його відлякує слабка інфраструктура. Багато відрізків важливих доріг не відремонтовано, місцевий аеропорт хоча й працює, але не приймає регулярних авіарейсів. А ще, як зауважила в розмові зі мною заступник директора Офісу із залучення й підтримки інвестицій UkraineInvest при Кабміні Уляна Хром'як, "бракує інформаційної підтримки, підтримки експортної". Але гості форуму, мабуть, не знають, що на Тернопіллі місцева влада добре навчилася водити інвестора за носа. Особливо це стосується керівників районів і малих міст Тернополя. Інвесторові в глибинці прямим текстом кажуть: зроби такий-то благодійний внесок, відремонтуй дорогу, а вже потім ми тебе запросимо відкривати підприємство. Тож не дивно, що великий бізнес з-за кордону не поспішає працювати на Тернопіллі.

А іноземні інвестиції цій невеличкій області потрібні, як вода в літню спеку. Вона потребує їх хоча б у пріоритетні для розвитку області галузі — переробку сільгосппродукції, розвиток альтернативної енергетики (будівництво сонячних, вітрових електростанцій), туризм.

Але керівники області постаралися зробити хорошу міну при поганій грі і не згадували про жалюгідний стан іноземного інвестування в регіоні. Вони акцентували увагу гостей і журналістів на тому, що до нас тягнеться внутрішній інвестор. Яскраве підтвердження цього —2017 року було вкладено капітальних інвестицій в реальний сектор економіки області на суму 7,1 млрд гривень. І ці інвестиції зросли на 146% у порівнянні з 2016 роком. Та якщо вникнути в їх структуру, то зі згаданої суми левову частку (майже 53%) становлять власні кошти підприємств і організацій. 19% коштів — це внесок населення у будівництво житла. Якщо сюди додати необліковані долари й євро, які надходять від українських заробітчан з-за кордону й інвестуються в квартири і будинки, то цей показник зростає в рази. А кредитні кошти банків та інших позик дорівнюють лише 11% оцих капітальних інвестицій. Та чи треба дивуватися, що кредити під 19—24% річних в останні роки стали недоступними для бізнесу в Україні?

Є ще й інші моменти з інвестуванням на Тернопіллі. Зокрема, скарг на дії тернопільських можновладців до Ради бізнес-омбудсмена надходить небагато, лише 34 за три останні роки. Як і скрізь в Україні, найбільше скаржаться підприємства і підприємці на перевірки з боку державних податкових органів, на призупинення реєстрації податкових накладних, кілька скарг стосуються кримінальних переслідувань з боку податкової міліції, дій поліції та прокуратури. На щастя, маски-шоу на Тернопіллі не стали масовим явищем, як це поширено в інших областях.

Тож які дії потрібні з боку влади, щоб активізувати приплив інвестицій в економіку області? Учасники форуму зазначали, що для області, як і України загалом, важливо перейти від сировинного типу економіки до високотехнологічного. Крім того, слід продовжити процеси дерегуляції, відкрити інвесторам доступ до кредитних ресурсів банків та коштів міжнародних донорських організацій. А для того щоб інвестиції були захищені, в Україні слід здійснити глибоку судову реформу. А ще — іноземний інвестор не бажає, щоб у нього виникали проблеми із захистом інтелектуальної власності, він хоче мінімізувати ризики копіювання патентів, торгових знаків тощо. Не зайвим було б створити окремий спеціалізований суд для розгляду справ щодо інтелектуальної власності. Потрібні також зміна відносин, подальший розвиток державно-приватного партнерства, концесій і т.ін.; підтримка інновацій. Сподіваємося, що більшість перешкод для інвесторів уряд і Верховна Рада хоч і зі скрипом, але усунуть, ухваливши відповідні закони. А подібні форуми стануть місцем для ретельного аналізу здобутків і проблем із залученням інвестицій — як зовнішніх, так і внутрішніх, а не для взаємних похвал центральної і місцевої влади та оголошення голослівних планів на майбутнє.