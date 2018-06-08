Винен не тільки стрілочник…

Напередодні літа парламентський комітет з питань податкової та митної політики вкотре розглянув можливість зміни ставок для розмитнення автомобілів. За словами голови комітету Ніни Южаніної, чинні ставки акцизів буде знижено: "Нині ми схиляємося до того, щоб дати можливість розмитнювати автомобілі за новими ставками". Незрозуміло тільки, коли задекларовані плани стануть реальністю. І чи стануть взагалі. Адже пошук компромісу в цій сфері вочевидь затягнувся. Та й чи багато знайдеться автолюбителів, які підуть розмитнювати пригнаний з-за кордону автомобіль, навіть за зниженими ставками, якщо по сусідству використовують авто на євробляхах, розмитненням взагалі не заморочуючись…

За інформацією Ніни Южаніної, нові податкові ставки розраховані таким чином, аби захищати країну від екологічної шкоди, якої завдають старі автомобілі. Тут справедливо буде нагадати, що чинні драконівські податкові ставки на авто теж приймалися з розрахунком не пустити в країну відвертий автомотлох. І це, на жаль, не врятувало нас від навали автокоптилок. Так, за свіжими даними постів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві впродовж двох останніх травневих днів рівень забруднення діоксидом азоту перевищив середньодобову гранично допустиму концентрацію у 4—6 разів.

Шкідливі викиди саме і є наслідком дуже старого автопарку в країні. Якщо взяти до уваги середній вік автомобілів в Україні, то він упевнено перевалив за 20 років. А якщо порівняти з іншими країнами, то в Саудівській Аварії середній вік машин становить усього три роки, в країнах Євросоюзу — 8, у США — 11 і навіть у РФ — 12 років. Гірша, ніж в Україні, ситуація хіба що на Кубі: там, зі зрозумілих причин, середній вік машин перевалив за 38 років.

Які ж ставки пропонує цього разу податковий парламентський комітет?

Нагадаємо, зараз на новий автомобіль з об'ємом двигуна 1,6 тис. куб. см акцизний податок становить 427 євро, віком до п'яти років — 2629, понад п'ять років — 3906 євро.

"За моєю шкалою, за новий автомобіль із таким об'ємом двигуна (1,6 тис. куб. див) треба буде заплатити 150 євро, до п'яти років (Євро-5) — 300 євро, 2005—2009 рр. випуску (Євро-4) — 750, 2000—2004 рр. (Євро-3) — 1500 євро. При цьому за автомобілі стандарту Євро-2 доведеться заплатити 7500 євро. Тут акциз виконуватиме регулюючу функцію, щоб обмежити ввезення таких автомобілів в Україну", — зазначила Южаніна.

Все неначе добре: податки знижуються, розмитнення дешевшає. Однак є два серйозних "але", що примушують засумніватися в дієвості пропонованих новацій.

По-перше, на сьогодні в законі записано, що для громадян України реєстрація ввезених з-за кордону авто, які не відповідають стандартам Євро-5, неможлива. А це означає неможливість реєстрації автомобілів, старших 2010 р. випуску. Чи ми скасуємо закон?

По-друге, саме собою зниження ставок акцизного податку вже навряд чи зможе переломити ситуацію на авторинку. А вона насторожує. Адже кількість ввезених авто на територію України з єврономерами невблаганно зростає, тільки офіційно обчислюючись багатьма сотнями тисяч одиниць. Якщо можна ввезти без сплати податків, то хто ж платитиме за пропонованими, навіть істотно зниженими, ставками?

Цікаво, що в травні ж прем'єр-міністр Володимир Гройсман укотре озвучив свою готовність боротися з автомобілями з європейською реєстрацією, якщо парламент передасть уряду ці повноваження. "Уряд не може це врегулювати своїм рішенням. Це має вирішити український парламент. Зараз там ведеться дискусія. Але якщо парламент делегує це право уряду, я обіцяю, за один місяць ми його врегулюємо справедливим, цивілізованим чином", — заявив прем'єр на засіданні Кабінету міністрів.

Поки державні чиновники бурхливо створюють видимість, що сушать голови над вирішенням проблеми, митниця, схоже, дає добро на ввезення авто на євробляхах. У ЗМІ все частіше докладно описують схеми безподаткового перетину українського кордону євро-секонд-хендом, які, щонайменше, без мовчазної участі митників неможливо було б реалізувати. Але митниця — орган виконавчий і підконтрольний. Навряд чи він займається відсебеньками. Тому без команди згори тут навряд чи обійшлося. Адже в нас у країні модно "боротися" зі схемами однієї рукою, а другою — їх "дахувати".

Ось що з цього приводу сказала Ніна Южаніна на травневому засіданні податкового комітету: "Докори — у бік митників, з якими постійно домовляються й називають конкретні суми. І якщо в масштабах усіх ввезених авто на іноземній реєстрації порахувати, то це вже такі суми, що просто не вкладається в голові. Де вони? Хто їх бере, кому їх відносять, якщо вони їх відносять? Це вже не риторичне запитання, за це вже хтось повинен відповідати…"

За даним ДФС, на кінець січня 2018 р. на території України перебувало близько 426 тис. автомобілів з іноземною реєстрацією. У тому числі, понад 247 тис. завезені з порушенням.