Викривлене дзеркало

"На зеркало неча пенять, коли рожа крива"

Народне прислів'я, М. В. Гоголь, "Ревизор"

Дивлячись на рейтинги найпопулярніших запитів року, недавно представлених провідною світовою пошуковою системою Google, так і хочеться вхопитися за голову. Боже мій, що турбує наших співвітчизників! У якому світі ми живемо? Однак такому стану речей є цілком логічне пояснення.

Для створення об'єктивної картини аналізувалися мільярди запитів як по всьому світу, так і в конкретній країні. І якщо багатьом здається, що головне для людей — навколишні події, проблеми в державі та економіці, то це далеко не так. У більшості сімей є комп'ютер, і найчастіше — не один, з доступом до Інтернету, плюс — смартфони й планшети. Відтак, виходить досить строката й навіть кумедна картина. Оскільки більшість стурбована розважальним контентом.

Але, перш ніж подивитися на загальну картину, врахуємо ще два моменти. По-перше, тренди Google або Zeitgeist (дух часу) — це рейтинги найпопулярніших запитів року, але не за кількістю, а за сплесками популярності, чи, інакше, за зростанням динаміки в кожен конкретний момент. Таким чином, до цих рейтингів входять запити, які впродовж року зростали найшвидше і показують сплеск інтересу користувачів до певних моментів, питань та персон.

І по-друге, рейтинг по Україні враховує громадян, які живуть на всій території країни, у тому числі на окупованих територіях у Донбасі й Криму. А, як відомо, там користувачі мають доступ тільки до російських ТБ, радіо, багато ж українських інтернет-ресурсів блокуються. Також слід зазначити, що й на основній території України цілком закономірно заблоковані провідні російські інтернет-сервіси, вже давно перестали транслюватися ростелеканали й заборонено багато серіалів. Але багато людей, як і раніше, їх шукають.

Тому в першій десятці топ-запитів цілком логічно розмістилися відразу 5 серіалів та два ТБ-шоу, а найпопулярнішим пошуковим запитом року став "Фізрук — 4 сезон"! Неважливо, що ви його не дивитеся. Зате багато шукають у Чернігівській, Донецькій, Луганській, Запорізькій областях, а також у Криму. На другій позиції — сьомий сезон реаліті-шоу "Холостяк", а на третій — НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції). Звісно, останні два запити майже нікого не хвилювали в Криму, чого не скажеш про "Фізрука".

З персонами взагалі халепа. На презентації результатів ніхто з журналістів не знав, хто такі Діана Шуригіна і Дмитро Мар'янов. Добре що хоч туди потрапили Катя Чилі, Дональд Трамп і Міхеїл Саакашвілі. Останній навіть став топ-запитом грудня завдяки "подорожі на дах" та тривалій епопеї його боротьби з "режимом олігархів".

Хоч із фільмами все зрозуміліше: сюди вже не потрапили російські прем'єри, які, практично, перестали йти в українських кінотеатрах. Таким чином, із фільмів нинішнього року українців найбільше зацікавила нова частина франшизи "Форсаж 8". Загалом, продовження популярних фільмів посідають 8 позицій у першій десятці, а ще два фільми — це римейки: нова версія "Воно" за романом Стівена Кінга й кіноверсія популярного серіалу 90-х "Рятувальники Малібу".

"Холостяк 7" став лідером у категорії телевізійних шоу. Зате на друге місце цілком закономірно вийшло "Євробачення-2017", а на третє — "Голос країни-2017".

У категорії "Покупка року" у 2017 р. переможцями стали спінер, "квитки на поїзд" і "Айфон 7". В один момент усі кинулися шукати спінер. Смартфони Apple завжди в тренді, але попередня версія продовжує продаватися весь рік і стає дешевшою після виходу iPhone 8 і iPhone X. А ось квитки на поїзд багато хто став шукати й купувати саме онлайн.

Біткоїн у зв'язку з різким підвищенням своєї вартості став набирати обертів лише останнім часом, тому потрапив усього на 10-ту позицію. Зате в категорії "Що таке ...?" він посів 4-те з "майнінгом" на 5-місці. Всіх стало цікавити питання, як же роздобути побільше біткоїнів. Тут також лідирує спінер, на другому місці "антикітерський механізм", а на 3-му — VPN. Антикітерський механізм — пристрій, що використовувався у Стародавній Греції для розрахунків руху небесних тіл. Піднятий у 1901 р. зі старовинного судна. Але найцікавіше, що цим "механізмом" цікавилися тільки в Києві, Київській та Одеській областях.

Своєю чергою, VPN (Virtual Private Network) — технологія, що дозволяє оминати заборони в Інтернеті, тобто, наприклад, заходити на заборонені російські сервіси й соціальні мережі. Тому не дивно, що вона була затребувана нинішнього року.

З цієї ж причини в категорії " к…?" перемогли запити "обійти блокування ВК". Багато хто після закриття ex.ua задумувався, як "скачати відео з ютуба". Ну, і завжди актуально — "варити гречку".

Логічно, що і в категорії "Чому…?" переміг запит "не працює ВК". На другому місці — "подорожчав газ", хоча за рік дорожчало все. Газ чомусь переміг усіх. А ось третій запит: "Малахов пішов з першого каналу?" Правда, він цікавив тільки жителів Донецької області і декого — в Одеській та Київській.

І насамкінець, щоб напередодні Нового року абсолютно вибити з серйозної колії наших читачів, наводимо результати категорії "Навіщо...?", де лідирують запити "потрібен спінер", "кишенька на жіночих трусах" і "переводять годинник".

Ну навіщо все ж таки його переводять? Не забудьте благополучно перейти у новий, 2018 рік і двічі на рік перевести туди-сюди годинник!