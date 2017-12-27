Викривлене дзеркало

Більшість стурбована розважальним контентом.
"На зеркало неча пенять, коли рожа крива"
Народне прислів'я, М. В. Гоголь, "Ревизор"
Дивлячись на рейтинги найпопулярніших запитів року, недавно представлених провідною світовою пошуковою системою Google, так і хочеться вхопитися за голову. Боже мій, що турбує наших співвітчизників! У якому світі ми живемо? Однак такому стану речей є цілком логічне пояснення.
Для створення об'єктивної картини аналізувалися мільярди запитів як по всьому світу, так і в конкретній країні. І якщо багатьом здається, що головне для людей — навколишні події, проблеми в державі та економіці, то це далеко не так. У більшості сімей є комп'ютер, і найчастіше — не один, з доступом до Інтернету, плюс — смартфони й планшети. Відтак, виходить досить строката й навіть кумедна картина. Оскільки більшість стурбована розважальним контентом.
Але, перш ніж подивитися на загальну картину, врахуємо ще два моменти. По-перше, тренди Google або Zeitgeist (дух часу) — це рейтинги найпопулярніших запитів року, але не за кількістю, а за сплесками популярності, чи, інакше, за зростанням динаміки в кожен конкретний момент. Таким чином, до цих рейтингів входять запити, які впродовж року зростали найшвидше і показують сплеск інтересу користувачів до певних моментів, питань та персон.
І по-друге, рейтинг по Україні враховує громадян, які живуть на всій території країни, у тому числі на окупованих територіях у Донбасі й Криму. А, як відомо, там користувачі мають доступ тільки до російських ТБ, радіо, багато ж українських інтернет-ресурсів блокуються. Також слід зазначити, що й на основній території України цілком закономірно заблоковані провідні російські інтернет-сервіси, вже давно перестали транслюватися ростелеканали й заборонено багато серіалів. Але багато людей, як і раніше, їх шукають.
Тому в першій десятці топ-запитів цілком логічно розмістилися відразу 5 серіалів та два ТБ-шоу, а найпопулярнішим пошуковим запитом року став "Фізрук — 4 сезон"! Неважливо, що ви його не дивитеся. Зате багато шукають у Чернігівській, Донецькій, Луганській, Запорізькій областях, а також у Криму. На другій позиції — сьомий сезон реаліті-шоу "Холостяк", а на третій — НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції). Звісно, останні два запити майже нікого не хвилювали в Криму, чого не скажеш про "Фізрука".
З персонами взагалі халепа. На презентації результатів ніхто з журналістів не знав, хто такі Діана Шуригіна і Дмитро Мар'янов. Добре що хоч туди потрапили Катя Чилі, Дональд Трамп і Міхеїл Саакашвілі. Останній навіть став топ-запитом грудня завдяки "подорожі на дах" та тривалій епопеї його боротьби з "режимом олігархів".
Хоч із фільмами все зрозуміліше: сюди вже не потрапили російські прем'єри, які, практично, перестали йти в українських кінотеатрах. Таким чином, із фільмів нинішнього року українців найбільше зацікавила нова частина франшизи "Форсаж 8". Загалом, продовження популярних фільмів посідають 8 позицій у першій десятці, а ще два фільми — це римейки: нова версія "Воно" за романом Стівена Кінга й кіноверсія популярного серіалу 90-х "Рятувальники Малібу".
"Холостяк 7" став лідером у категорії телевізійних шоу. Зате на друге місце цілком закономірно вийшло "Євробачення-2017", а на третє — "Голос країни-2017".
У категорії "Покупка року" у 2017 р. переможцями стали спінер, "квитки на поїзд" і "Айфон 7". В один момент усі кинулися шукати спінер. Смартфони Apple завжди в тренді, але попередня версія продовжує продаватися весь рік і стає дешевшою після виходу iPhone 8 і iPhone X. А ось квитки на поїзд багато хто став шукати й купувати саме онлайн.
Біткоїн у зв'язку з різким підвищенням своєї вартості став набирати обертів лише останнім часом, тому потрапив усього на 10-ту позицію. Зате в категорії "Що таке ...?" він посів 4-те з "майнінгом" на 5-місці. Всіх стало цікавити питання, як же роздобути побільше біткоїнів. Тут також лідирує спінер, на другому місці "антикітерський механізм", а на 3-му — VPN. Антикітерський механізм — пристрій, що використовувався у Стародавній Греції для розрахунків руху небесних тіл. Піднятий у 1901 р. зі старовинного судна. Але найцікавіше, що цим "механізмом" цікавилися тільки в Києві, Київській та Одеській областях.
Своєю чергою, VPN (Virtual Private Network) — технологія, що дозволяє оминати заборони в Інтернеті, тобто, наприклад, заходити на заборонені російські сервіси й соціальні мережі. Тому не дивно, що вона була затребувана нинішнього року.
З цієї ж причини в категорії " к…?" перемогли запити "обійти блокування ВК". Багато хто після закриття ex.ua задумувався, як "скачати відео з ютуба". Ну, і завжди актуально — "варити гречку".
Логічно, що і в категорії "Чому…?" переміг запит "не працює ВК". На другому місці — "подорожчав газ", хоча за рік дорожчало все. Газ чомусь переміг усіх. А ось третій запит: "Малахов пішов з першого каналу?" Правда, він цікавив тільки жителів Донецької області і декого — в Одеській та Київській.
І насамкінець, щоб напередодні Нового року абсолютно вибити з серйозної колії наших читачів, наводимо результати категорії "Навіщо...?", де лідирують запити "потрібен спінер", "кишенька на жіночих трусах" і "переводять годинник".
Ну навіщо все ж таки його переводять? Не забудьте благополучно перейти у новий, 2018 рік і двічі на рік перевести туди-сюди годинник!