Від 100 тисяч гривень і більше

Початок 2019 р. ознаменувався рекордними продажами українським Міністерством фінансів облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Основними покупцями, щоправда, всупереч назві цінних паперів, стали іноземні інвестори. Нерезиденти викуповували українські ОВДП на 1–2 млрд грн щотижня, в результаті чого тільки за січень-лютий нерезиденти наростили портфель гривневих ОВДП більш ніж на 10%, до 12,9 млрд грн. У НБУ назвали купівлю нерезидентами гривневих облігацій одним із чинників зміцнення гривні, оскільки для купівлі гривневих ОВДП іноземці масово продавали валюту. Правда, в середині березня, напередодні першого туру президентських виборів, масові купівлі ОВДП призупинилися. Курс гривні це теж відчув. Вітчизняні пересічні інвестори останнім часом також звернули увагу на ОВДП як інструмент доволі прибуткових інвестицій. Однак поки що цей спосіб інвестування доступний далеко не всім українцям.

ОВДП — цінні папери, які випускає держава для покриття дефіциту держбюджету. Для держави це одна з форм запозичення. Останнім часом набула поширення думка, що ОВДП набагато вигідніші й надійніші, ніж банківські депозитні вклади. Справді, тут і відсотки вищі, і податків менше, і збереження коштів за цими облігаціями гарантоване державою. Але чи можуть ОВДП нині реально слугувати хорошою альтернативою банківським депозитам для українців? Відповідь на це запитання далеко не однозначна.

Облігації внутрішньої державної позики мають низку дуже істотних переваг перед депозитами. Насамперед, ОВДП випускає Міністерство фінансів, вони найнадійніші цінні папери в країні. Погашення ОВДП на 100% гарантоване бюджетом країни, і суто теоретично їх надійність вища за надійність депозиту в кожному з комерційних банків. Крім того, дохід від вкладень в ОВДП не обкладається податком на доходи фізичних осіб (податок на доходи за депозитом стягується в розмірі 18% від суми доходу). Це дуже істотний плюс, і його особливо підкреслюють компанії, котрі забезпечують допуск українців на ринок цінних паперів. Дохідність ОВДП у будь-якій валюті доволі висока і нині істотно перевищує відсоткові ставки за банківськими депозитами. Наприклад, якщо середня ставка валютних депозитів у вітчизняних комерційних банках сьогодні близько 2,5%, то ставка за доларовими ОВДП сягає 7%. Тобто майже втричі вища.

Істотною перевагою ОВДП можна назвати й терміни вкладення коштів. Сьогодні депозити без перегляду ставки дохідності пропонуються в основному на термін до одного року. Кошти ж в ОВДП можна інвестувати на термін до трьох років під заявлену дохідність, що гарантує стабільний дохід на тривалий період. Якщо згадати, що останніми роками спостерігається неухильне зниження дохідності всіх депозитів, то ця перевага доволі актуальна. Крім того, деякі випуски ОВДП на короткі терміни (два-три місяці) мають дохідність вищу, ніж річні термінові вклади в комерційних банках. Це дозволяє досить гнучко підходити до інвестування в боргові папери. Ще один аргумент на користь ОВДП — їх добра ліквідність. Облігації (якщо знадобиться) можна продати в будь-який момент, тоді як депозит найчастіше не можна розірвати достроково без серйозних штрафних санкцій. Немало важить для багатьох інвесторів і те, що під заставу ОВДП можна взяти кредит у банку. Ба більше, багато наших банкірів розглядають ОВДП як один із найнадійніших інструментів застави.

Основною вадою ОВДП є складніша процедура оформлення, ніж за депозитом. Одночасно треба: відкрити рахунок у цінних паперах в обраній депозитарній установі й підписати брокерський договір із торговцем цінними паперами. Далі брокер самостійно організує інфраструктуру (відкриває клієнтські рахунки в розрахунковому центрі й на біржах). Крім того, постійно, купуючи або продаючи ОВДП, треба надавати брокерові заявку на купівлю або продаж цінних паперів.

На сьогодні ОВДП в реальному паперовому вигляді немає. Вони обертаються виключно в електронному вигляді. За українським законодавством, купити облігації внутрішньої державної позики може кожен. Однак зробити це прямо, на фондовому ринку, фізична особа не може. Щоб скористатися своїм правом, охочий придбати державні боргові зобов'язання повинен звернутися в компанію, яка має ліцензію на торгівлю цінними паперами, і вкласти з нею договір на представлення його інтересів на ринку цінних паперів. Зазвичай такі послуги надають підрозділи комерційних банків, інвестиційних компаній та деяких інших фінансових установ.

Ліцензовані фінансові посередники купують ОВДП як на первинному, так і на вторинному ринках. При цьому вони обов'язково перевіряють легальність одержання клієнтом наданих їм коштів, відкривають на нього рахунок у цінних паперах, підписують брокерський договір, реєструють його на фондовій біржі та ведуть усю документацію з купівлі й продажу ОВДП. Певна річ, за послуги фінансового посередника покупцеві ОВДП треба сплатити комісійні, і вони доволі істотні.

Тому, перш ніж вибрати вкладення в ОВДП як альтернативу банківським депозитам, слід уважно порахувати всі витрати й прикинути, чи такі вже очевидні переваги нинішнього вкладення в державні боргові папери. Крім того, треба мати бодай початкові уявлення про порядок випуску та обігу ОВДП на вітчизняному ринку.

Вартість однієї державної облігації внутрішньої позики на первинному ринку — 1 тис. грн. ОВДП є в трьох валютах: у гривні, доларі та євро. Дохідність за ними різна. За гривнею ставки сьогодні становлять близько 18,5% річних, за доларами — 7% і за євро — близько 4%. Але це лише орієнтовна дохідність. Насправді ставки постійно змінюють дохідність. Відсоток прибутку за ОВДП залежить не тільки від валюти, в якій номіновано ОВДП, а й від терміну розміщення, а також від кон'юнктури та багатьох інших чинників.

Наприклад, у липні 2018 р. облігації позики на термін 6,5 місяця було розміщено під 17,29%. А ближче до кінця 2018-го Мінфін уже розміщував облігації з відсотковою ставкою, вищою за облікову ставку НБУ (вона становить нині 18%). Так, 18 грудня Мінфін розмістив тримісячні облігації під рекордні 20,5% річних. А перед самим Новим роком, 27 грудня, — на 62 дні під 18,19%.

Найголовніше, від прибутку треба відняти комісійні вашого контрагента — банку або брокера. Вони будуть різними — так, наприклад, може стягуватися плата за обслуговування рахунку, його відкриття і закриття. Комісії залежатимуть від його фантазії, хоча можуть бути й мінімальними. Також доведеться заплатити за купівлю самих паперів — на вторинному ринку або біржі.

Зазвичай самі компанії-посередники заздалегідь попереджають, що про вигідне інвестування можна говорити, якщо є кошти на купівлю, як мінімум, ста акцій. Тобто починати інвестувати варто від 100 тис. грн. Від цієї суми комісії з'їдатимуть відносно невелику частину майбутнього прогнозованого доходу — 1–2%. При цьому ви вже зможете вийти на вищий дохід, ніж від банківського депозиту. Зазвичай дохідність ОВДП на вкладеннях 100–200 тис. грн буде на 1–2% вищою за дохідність доларових депозитів і на 4–6% вищою за гривневі. При більших інвестиціях в ОВДП дохід буде вищим і надійнішим. Тому багато банків, наприклад, працюють тільки з інвестиціями понад 1 млн грн. При цьому VIP-клієнтам найчастіше пропонують створювати портфель цінних паперів з ОВДП різної дохідності та термінів погашення, а також номіновані в різній валюті. До речі, багато спеціалістів ринку цінних паперів радять вкладатися в ОВДП виключно в іноземній валюті, починаючи з 20 тис. дол.

"Сьогодні далеко не для всіх ОВДП можуть стати альтернативою депозитам у банку. Якщо ви багата людина — так. Якщо бідна — ні, вважає економічний експерт, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко. — Зазвичай це послуга для VIP-клієнтів. Якщо у вас, наприклад, є мільйон гривень, тоді вам як VIP-клієнтові можуть запропонувати купити ОВДП. Це цікаво, та й дохідність справді дуже добра. Для того, щоб купити ОВДП, треба відкрити рахунок у цінних паперах, так званий депозитарний. Це дорого. Банк продає й купує цінні папери теж не безплатно, є комісія. Крім того, при купівлі ОВДП банк попросить у вас документи, що підтверджують походження ваших грошей. І якщо ви VIP-клієнт, то це реально. Якщо ж ви клієнт, у якого є вільних 10–20 тис. грн, то вам це буде невигідно, комісії з'їдять дохід, і ви опинитеся навіть у мінусі".

Сьогодні ситуація в Україні складається так, що для закриття дефіциту бюджету Мінфіну необхідно випускати дедалі більше ОВДП. Вибори вносять додаткову напругу в цю ситуацію. Гроші потрібні тут і тепер. Оскільки ринок обмежений, уряду доводиться підвищувати дохідність за позиками. Це призводить до нагромадження ризиків, які в майбутньому треба буде закривати. Найімовірніше, новими позиками.

Однак, швидше за все, найближчим часом ситуація стабілізується, і нові випуски будуть дешевшими. Тобто дохідність ОВДП буде не так очевидно перевищувати ставки депозитів. Правда, якщо Мінфін із тих або інших причин вирішить реструктурувати облігації або відкладе термін погашення, ситуація може знову серйозно змінитися, і ОВДП почнуть бити нові рекорди дохідності.

За кордоном більшість пересічних громадян свої накопичення тримають не в депозитах, а в довгострокових облігаціях або цінних паперах, при цьому отримуючи консультацію в інвестиційних банкірів або в брокерських компаніях. У нас же цей продукт усе ще не призначений для масового ринку, — зараз грамотно користуватися ним уміють переважно люди, в яких уже є досвід роботи з цінними паперами, або досить багаті VIP-клієнти.

Втішно, що сьогодні ОВДП цікавлять не тільки іноземців, і не тільки великі компанії. За останній рік кількість приватних вітчизняних власників ОВДП збільшилася у

2,5 разу. Але навіть при цьому сегмент користувачів залишається досить вузьким: загальна частка фізосіб у вкладеннях в ОВДП — всього 0,7% від загального ринку.

Ідея продавати ОВДП широким верствам населення озвучується вже давно, але жодного разу не була повноцінно реалізована. Річ у тому, що громадянам для їх реальної зацікавленості треба продавати облігації позики в так званій документарній формі — тобто паперові або пластикові бланки. Інакше смисл для інвестування в ОВДП України для небагатих українців, практично, втрачається. Крім того, нашим громадянам постійно хотіли продавати ОВДП виключно у гривні, що, зважаючи на традиційні очікування девальвації та високої інфляції, не дуже цікавило пересічних українців. Інша річ — валютні ОВДП. У реальній документарній формі на них напевно був би попит. Особливо з нинішньою прибутковістю 7%.