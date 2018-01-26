UX індекс — світовий рекордсмен 2017 року

Приємно констатувати, що Україна — рекордсмен світу 2017 р. за зростанням фондового індексу UX, збільшення якого за рік становило 80%. І це при тому, що зростання фондових індексів спостерігалося в переважній більшості країн цивілізованого світу. Різниця лише в тому, що в нас це зростання відбувається фактично на дні можливостей, а в них — у стані насичення, коли мінімальне добавлення індексу може призвести до схлопування фондової бульбашки...

Український фондовий ринок 2017-го продемонстрував значне зростання індексу UX. Цей факт відзначило навіть одне з найбільших у світі агентств фінансово-економічних новин Bloomberg. Аналітики агентства констатували, що UX збільшився на 80%, обігнавши індекси деяких країн, що розвиваються, — таких як Казахстан (KASE STOCK EX — 64%), Монголія (MSE Top 20 INDEX — 63%), ПАР (JSE MARKET INDEX — 53%) і Латвія (OMX RIGA OMXR — 53%)... Останнє місце в цьому списку — в Пакистану, його фондовий індекс опустився на 22%.

Однак професіонали фондового ринку не надто вражені такою поведінкою UX і досягненням це не вважають. Ось що, наприклад, із цього приводу сказав DT.UA президент компанії "КІНТО" Сергій Оксанич.

"Якщо подивитися графіки за останні 10 років, то навіть після цього значного зростання індекс не досяг 50-відсоткового рівня, який він мав 2008-го. При тому, що тоді долар був десь близько 8 грн, а зараз — уже понад 28 грн. Для того щоб інвестор вкладав у наш фондовий ринок долари, індекс UX має піднятися ще разів у п'ять".

Примітно, що зростання фондового ринку тривало в 2017 р. не тільки в країнах, що розвиваються, а й у розвинених. Так, наприклад, фондові індекси Японії дісталися максимумів 1991-го, у Великій Британії індекс FTSE 100 оновив у січні історичний максимум, а американський індекс Dow Jones узагалі встановлював рекорд за рекордом, здолавши позначку 25 тис. пунктів, хоча в 2012-му він був удвічі меншим. В іншого американського індексу — S&P 500 — найкращий початок року з 1987-го.

У цілому індекс MSCI world, що відслідковує динаміку на ринках акцій по всьому світу, виріс у 2017-му на 20%, а на початку 2018-го — ще на 2,6%.

Цікаво, що, за даними видавництва The Wall Street Journal, крім зростання фондового ринку, зростає також вартість криптовалют, дорожчають картини й інші предмети мистецтва.

Та тільки зростання індексів в Україні й цивілізованому світі, як видно, відбувається в абсолютно протилежних умовах. Якщо український UX фактично оживає, ледь-ледь відштовхнувшись від дна 2014-го, то, наприклад, американські індекси вже котрий рік поспіль "пробивають стелю" своїх можливостей.

Тому стрімке зростання українського індексу поки що не викликає емоцій у серйозних аналітиків ринку, а нескінченне збільшення світових індексів навіть викликає побоювання в експертів — адже цілком очевидною є небезпека перегріву ринку з ефектом мильної бульбашки, яка, луснувши, обвалить ринок. Однак частина аналітиків вважає небезпеку мильної бульбашки невиправданою. За їхніми прогнозами, фондові ринки (і в розвинених країнах, і в тих, що розвиваються) і в 2018-му зростатимуть на десятки відсотків. Що цікаво, досі їхні прогнози справджувалися.

Звичайно, хотілося б, щоб тенденція зростання українського фондового індексу (поки що нескінченно далекого від небезпеки мильної бульбашки) продовжилася, це стало б підтвердженням позитивної статистики щодо зростання вітчизняної економіки в цілому. А зважаючи на те, що українська економіка нині біля дна, то зростання може бути дуже значне. Як тут не згадати початок 2000-х, коли збільшення вартості сертифікатів акцій українських інвестиційних фондів обчислювалося сотнями відсотків за рік...

Коментар

Сергій ОКСАНИЧ, президент компанії "КІНТО":

— Про найближчі перспективи фондового ринку сьогодні точно не знає ніхто. Будь-якого дня зростання у світі може перетворитися на падіння. Ось уже рік чекають, коли почнуть падати індекси в США, а вони все зростають і зростають, б'ють щодня нові й нові рекорди.

Найцікавішою для потенціалу ринку інвестицій України могла б стати робота обов'язкової накопичувальної пенсійної системи. Вона може стати справді потужним драйвером зростання індексів і привабливості країни.