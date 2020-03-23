"Укрпошта" може стати монопольним кур'єром ліків. Чому це є проблемою

Чутки про електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами вилилися у проєкт постанови Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. А от з приводу їх доставки Міністерство інфраструктури оголосило, що "Укрпошта" буде головним і виключним кур'єром ліків, але умови та порядок організації цього процесу між аптеками та державною поштою міністерство ще пише. Наразі законом заборонено аптечним закладам продавати медпрепарати дистанційно, у тому числі поштою і через будь-які неаптечні заклади.

У чому проблема

Належним чином оцінивши хорошу і потрібну ініціативу можновладців у складний період пандемії, все ж таки хочеться озвучити цинічні запитання: хто отримає вигоду від кур'єрських послуг, якщо доставка призначеного державою кур'єра буде платною для аптек або держава вирішить компенсувати "Укрпошті" витрати у разі надання аптекам послуг доставки безоплатно?

В Україні прекрасно і професійно справляються з кур'єрською доставкою багато інших компаній, що доставляють будь-що поштою, зеленими та жовтими коробками на велосипедах тощо. Очевидним буде запитання конкурентів по кур'єрському та поштовому бізнесах про підстави призначення надавачем кур'єрських послуг з доставки ліків саме державної компанії. Адже бізнес також здатний із таким же бажанням підтримати населення під час лютування COVID-19 та отримати при цьому прибуток.

Збереженням здорових умов конкуренції в Україні опікується Антимонопольний комітет, а також діють правила надання державної допомоги. Як тільки навіть гіпотетично заходить мова про пряме або опосередковане надання державної підтримки, як у дію вступає законодавство про державну допомогу, і органи влади зобов'язані повідомити АМКУ про своє бажання допомогти окремим компаніям чи підтримати певний вид діяльності.

Завданням Антимонопольного комітету є перевірити наслідки втручання держави в умови конкуренції, незважаючи на добрі наміри, причини та мету, з якою органи влади надають державний ресурс чи створюють умови окремим компаніям для отримання прибутків.

Можливі сценарії

У ситуації з вольовим рішенням держави призначити виключного кур'єра, попри необхідність досягнути соціально важливої мети у надзвичайній ситуації з пандемією, я бачу такі можливі сценарії у площині закону про державну допомогу.

Антимонопольний комітет може назвати підтримку з організації ринків збуту послуг або державну компенсацію "Укрпошті" за особливі послуги для населення з доставки ліків дозволеною або ні державною допомогою. Для цього державний захід оцінюється Комітетом за певним алгоритмом.

Законодавство про державну допомогу дозволяє державі витрачати бюджетні кошти на відшкодування витрат компаній, які виконують особливі завдання держави, але за умови, що така діяльність чи послуги мають особливо важливе значення для населення, і бізнес не матиме бажання їх надавати через збитковість такої діяльності без державного фінансування. Згідно з правилами державної допомоги такі особливі державні завдання називаються послугами загального економічного інтересу.

Зрештою, якщо держава планує доручити "Укрпошті" надання особливо важливих послуг із доставки ліків для населення, виникають як мінімум такі запитання. У чому особливість послуг "Укрпошти"? Чим послуги державного оператора поштового зв'язку відрізняються від тотожних послуг бізнесу? Чи відповідають умови надання державного відшкодування за такі послуги правилам державної допомоги?

Антимонопольний комітет України має пересвідчитися, що послуги з доставки ліків дійсно є послугами загального економічного інтересу, і на ринку відсутній інтерес у наданні таких послуг без державної підтримки, а потім установити, чи є бюджетна компенсація пропорційною фактичним витратам компанії на надання особливих послуг. Залежно від відповідей на такі запитання ми отримаємо висновки про наявність чи відсутність державної допомоги у намірах органу влади призначити ексклюзивним надавачем послуг із доставки ліків власну компанію.

Можливий аргумент про монопольне становище поштового оператора, яким держава може спробувати виправдати своє рішення про призначення компанії виключним кур'єром доставки медпрепаратів, навряд чи буде переконливим з огляду на правила державної допомоги. Тому що державна підтримка, пов'язана з відшкодуванням витрат за послуги, які надаються суб'єктом природної монополії, має відповідати певним умовам, встановленим правилами державної допомоги, аби виключити можливе спотворення конкуренції.

Насправді така схема бюджетного відшкодування могла б працювати у межах законодавства про державну допомогу. Але для цього Міністерству інфраструктури залишається зробити тільки таке: обґрунтувати особливо важливе значення послуг для населення, довести, що такі послуги не можуть бути надані бізнесом без державної підтримки, обрати найбільш підходящого за ціною та якістю послуг кур'єра серед охочих за конкурсом, написати методику розрахунку державної компенсації за надання послуг з доставки ліків та її повернення у разі бюджетного відшкодування у більшому розмірі, ніж фактичні витрати компанії на доставку.

Для перевірки планів держави ненароком підтримати "Укрпошту" АМКУ достатньо прочитати інформацію у ЗМІ, або отримати заяву конкурентів по поштовому та кур'єрському бізнесу про незаконну державну допомогу, або отримати від Міністерства інфраструктури проєкт постанови щодо організації послуг доставки лікарських засобів.

Перевірка інформації про добрі ініціативи держави може закінчитися визнанням АМКУ державних заходів щодо "Укрпошти" державною допомогою, якщо стане очевидним, що державна ініціатива з організації кур'єрських послуг загрожує спотворенням конкуренції через покращення конкурентної позиції "Укрпошти" порівняно з іншими компаніями на достатньо відкритому ринку кур'єрських і поштових послуг в Україні.

Однак з урахуванням необхідності забезпечити населення соціально важливими товарами і вирішити соціальні проблеми така допомога може бути дозволена. А якщо умови надання державної допомоги зовсім вийдуть за рамки закону про державну допомогу, то органи влади можуть отримати заборону на надання державної допомоги.

Вихід є

Тендери, написання методики розрахунку компенсацій, підрахунок витрат на державні кур'єрські послуги, подання органами влади повідомлень про нову державну допомогу потребують часу, якого, очевидно, обмаль в умовах поширення коронавірусу Україною. Але є можливість залишитися в рамках законодавства про державну допомогу.

Як варіант, Антимонопольний комітет міг би ініціювати прийняття тимчасових правил про надання державної допомоги на період боротьби із цим захворюванням в Україні за прикладом Європейської комісії. Там навіть під час пандемії коронавірусу Єврокомісія, аби не відступати від правил державної допомоги та уникнути хаосу у витрачанні державних коштів, у стислі строки прийняла тимчасову постанову про надання країнами ЄС державної допомоги під час спалаху інфекції.

Дотримуватися законних рамок навіть у тяжкі часи і за надзвичайних ситуацій можливо, як показує досвід європейських країн, що нарівні з Україною долають пандемію, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.