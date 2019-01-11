У рік свині — з відродженим свинарством

2019-й — рік Свині, за китайським календарем, це рік — сильних, витривалих і цілеспрямованих людей. Свинарі справді люди витривалі, бо щороку бачать, як виробництво свинини в Україні цілеспрямовано котиться вниз.

А дрібна птиця неабияк познущалася зі свиней. Коли поголів'я капловухих в Україні зменшується, то курячого полку прибуває. Недарма 2017 р., за китайським календарем, був роком Вогняного Півня. Він привів до розквіту курятини в Україні. Тоді на державну підтримку птахівничих підприємств було спрямовано понад 2 млрд грн із загальної суми 4,7 млрд грн на підтримку тваринництва, садівництва та виноградарства. І це дало позитивний результат. За 11 місяців 2018 р. у сільськогосподарських підприємствах птиці виростили на 6% більше, ніж за аналогічний період року попереднього. Тож і не дивно, що структура споживання м'яса змінюється на користь птиці. Смішно, але свиней витісняє дрібне птаство — кури! Аналітики м'ясного інформаційного порталу Meat-inform прогнозують, що, за підсумками 2018 р., у загальному споживанні м'яса та м'ясопродуктів в Україні на рівні 2 млн 180 тис. тонн частка птиці перевищить 46%, а свинина не сягне й 29%. Ось таку свиню підсунула нам переорієнтація м'ясних смаків!

Але ця тенденція не повинна дивувати: свиней в Україні послідовно меншає. Доведеться забути про 2002—2003 рр., коли спад поголів'я було зупинено, в Україні масово будувалися свинокомплекси. Успішні роки для свинарства минули. Ренесанс свинарства припав на 2010 р., коли Янукович і Ко ще тільки перетягували всі важелі влади на себе. Тоді капловухих в Україні побільшало на 1 млн голів — до 7,5 млн голів. Галузь розвивалася до 2014 р., коли свиней в Україні налічувалося майже 8 млн. Відтоді й дотепер вона послідовно занепадає. На 1 грудня минулого року свинок в усіх категоріях господарств залишилося трохи більше 6,3 млн голів.

Обвал гривні майже у 3,5 разу у 2014-му — на початку 2015-го зупинив розширення діючих свинокомплексів та будівництво нових. Нині спад свинарства в Україні трохи вповільнився. Трішки більше свиней стали вирощувати у сільськогосподарських підприємствах. Упродовж 11 місяців 2018 р. їх кількість зросла… аж на 1,5%, але й цей факт зарахуємо до успіху. А населення ще більше пускає під ніж поголів'я свиней (тут спад — понад 8%). Звідси, зменшується й реалізація свиней на забій, — у січні—листопаді 2018 р. в Україні було реалізовано 4 млн 154,9 тис. голів живих свиней (майже на 6% менше, ніж e 2017 р.). Причини цього явища не доводиться шукати далеко: і приплід свиней менший, і падіж більший, навіть серед промислового поголів'я. Тішить єдине — підвищилася плодючість льох. За інформацією Асоціації свинарів України, з початку 2018 р. приплід поросят, у розрахунку на одну свиноматку, становив 30 кг проти 28,8 кг у 2017-му. Держстат не дозволить збрехати про обсяги виробництва свинини (свіжої й охолодженої): через зменшення сировини за 10 місяців 2018-го її було вироблено 165,7 тис. тонн, а це — майже на 10% менше, ніж за відповідний період 2017-го.

Не секрет, що свинина плавно, але невпинно дорожчає. Коли, за даними Держстату, на 1 січня 2017 р. кг м'яса свинини в середньому коштував 109,47 грн, то через рік —115,86 грн. А кращі сорти свинини, наприклад полядвиця, стали ще дорожчими. Нині ж їх ціна на продуктових ринках — 130—140 грн за кіло. Стривайте, вже й кілограм сала коштує 100 грн. Оце якраз по-свинському для українців, котрі смакують цей продукт.

Підсунув українцям свинку ще й імпорт свинини. У січні-листопаді 2018 р. в Україну було ввезено 26,4 тис. тонн свинини на суму понад 48 млн дол. Порівняно з усім позаминулим роком, імпорт свинини за 11 місяців 2018-го зріс майже вп'ятеро. Імпортуємо свинину як із Європи (Данія, Нідерланди, Німеччина, Польща), так і країн Америки (Канада, Бразилія), але ці обсяги не такі вже й значні — приблизно 11% від обсягів переробки свинини в Україні. Тобто імпорт усього свинячого не страшний, бо він — не критичний.

Сумніше те, що різко знижується експорт свинини. І в рік Свині Україна ввійшла з поганою репутацією, — наша держава втратила статус експортера свинини.

Наприклад, позаторік експорт свинини становив майже 5 тис. тонн на 10,5 млн дол., а за 11 місяців 2018 р. — лише 1,6 тис. тонн на 3,5 млн дол. Живих свиней три роки поспіль відправляли о в одну країну — в Грузію. Складається враження, що інші країни перелякані африканською чумою свиней в Україні й живого товару від нас не приймають.

І коли 2017 р. ми мали маленьке позитивне сальдо зовнішньої торгівлі свининою (0,5 млн дол..), то 2018-го — відчутно негативне — мінус 44,6 млн дол.

Хто б сумнівався, що українцям залишається єдиний вихід — розвивати власне свинарство з дотриманням технологій біобезпеки. Певною мірою сприяє в цьому державна підтримка. У 2018 р. з державного бюджету було спрямовано 1,276 млрд грн на часткове відшкодування вартості будівництва тваринницьких комплексів, збудованих за власні кошти сільгосппідприємств, і майже 67 млн грн — на компенсацію вартості об'єктів, збудованих за банківські кредити. На цю дату держпідтримкою скористалися 16 свинокомплексів, у яких утримується понад 20 тис. свинок. Хай там як, але старт для відродження свинарства не такий уже й паскудний.

У держбюджеті на 2019 р. на державну підтримку тваринництва передбачено менше коштів, ніж торік, — 3,5 млрд грн. Частину їх, сподіваємося, буде спрямовано і свинарям — так само на часткову компенсацію будівництва свинокомплексів.

Африканська чума, що лютувала в Україні у 2017-му, наче злякалася наближення року Свині й помалу відступає. Держпродспоживслужба сурмить, що 2018 р. зафіксовано 142 випадки цієї хвороби — на 13% менше, ніж 2017-го. Сподіваємося, рік Свині (кабана) стане поштовхом до відродження свинарства в Україні. Два роки тому Вогняний Півень показав, як він може турбуватися про своїх чотириногих побратимів.

Тож у рік Свині увійдемо з добрими надіями на приплід свиней та їх коняче здоров'я.