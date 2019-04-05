У магазинів езотеричних товарів поганий феншуй

Тих, хто зібрався пройтися магазинами навесні 2019-го, незайвим буде згадати крилатий вислів "не хлібом єдиним", оскільки крамниць, де продається щось, крім згаданого хліба, а також молока, солі й усього подібного, стає чимдалі менше й менше...

Магазини товарів не першої потреби зникають один за одним. І не тільки вони. За даними Держстату, на 1 січня 2017 р. в Україні налічувалося 38 439 торговельних точок, тоді як на 1 січня 2018-го ця цифра скоротилася до 32 662.

"Слабкою ланкою" виявилися магазини товарів "для душі", оскільки не є магазинами товарів першої потреби, як, наприклад, продуктові або магазини одягу.

Коли рівень доходів населення стрімко падає — пардон, не до статуеток, справедливо вважають продавці сувенірів, перекваліфікувавшись на торговців ковбасою... Неабияку роль відіграла й тенденція, пов'язана з масовим закриттям невеликих торговельних точок, на зміну яким прийшли величезні ТРЦ. Ніби ж і продати свій товар легше на такому людному місці, але витримати конкуренцію з магазинами більш затребуваних товарів — взуття, одягу, косметики, наприклад, крамнички феншуй або сувенірів не можуть, ціни й товарообіг зовсім інший.

Ціни на оренду у великих торговельних центрах просто зашкалюють, заплатити їх сьогодні не спроможні навіть чимало затребуваних магазинів.

У результаті крамнички декору й посуду опиняються на найбільш невідвідуваних "дешевих" верхніх поверхах, де ледь зводять кінці з кінцями, допоки не закриються...

Можна, звичайно, й обійтися без цих товарів "другої потреби", але ті, хто розбирається в тонкощах нашого буття, стверджують, що без поліпшення свого життєвого простору, без відновлення території проживання і всіх тих маленьких радощів, які дає шопінг у пошуках дрібничок і декору, життя людини біднішає, настає депресія, маліють життєві перспективи.

До речі, ті ж таки сувенірні крамниці й магазини езотерики в минулі роки були частиною цілої імперії підприємців, які спеціалізуються на, так би мовити, "непізнаному".

Наприклад, у найбільшому в країні одеському езотеричному магазині "Лотос світу" і нині можна дослідити свою ауру, отримати консультацію таролога, астролога і психолога.

Однак епоха недорогих послуг і таких любих серцю середньостатистичного покупця слоників, жабок і музики вітру, схоже, закінчується.

Утім, у фахівців феншуй є своя особлива точка зору на причини зникнення крамничок такого роду.

"Сьогодні люди нарешті зрозуміли, що рибки, жабки і поп-феншуй не працюють, і цілком свідомо почали вивчати і практикувати класичний феншуй. А тут слоники й жабки не потрібні, от і падають продажі китайського символізму і сувенірної продукції…", — коментує консультант Китайської метафізики Тамара Наришкіна.

При цьому ціни в Києві на послуги кваліфікованого астролога при складанні особистого гороскопа починаються з 200 доларів. Не менш дорогі консультації й у столичних фахівців феншуй.

Хто ж і з яких питань звертається до цих фахівців?

По-перше, це люди, у яких "раптом" зламалося життя, нібито з нізвідки почалися проблеми. Це можуть бути проблеми у стосунках, здоров'ї, бізнесі, з грошима, кар'єрою тощо. Поки людина в періоді Удачі, вона, як правило, навіть не замислюється над тим, що в неї все ОК.

По-друге — люди, які хочуть змінити своє життя і розуміють, що нічого випадкового в цьому житті не відбувається. Ця категорія людей уже зрозуміла, що таке енергії, і який значний вплив вони мають на наше життя. Такі клієнти, як правило, ставлять уже конкретні цілі й завдання і цілком усвідомлено й планомірно змінюють своє життя.

По-третє, консультується багато бізнесменів, тобто людей, які володіють своїм бізнесом, або керівників бізнесу. Одні ставлять завдання збільшити доходи і розширити бізнес, інші — збільшити доходи фірми для свого кар'єрного зростання і просування. Це особлива категорія людей, які ретельно приховують використання Китайської метафізики для вирішення своїх бізнес-завдань, кадрових питань, добору персоналу тощо.

Але чому так дорого?

"Безумовно, вартість послуг фахівця з феншуй залежить від рівня його кваліфікації. Що вищий статус консультанта, його знання і досвід, то, відповідно, вища ціна на його послуги. І це цілком обґрунтовано. Оскільки навчання коштує дорого, час навчання і практики — від 10 до 15 років, і тільки пройшовши весь шлях навчання, нагромадивши достатній досвід, консультант отримує право викладати і консультувати, —кажеТамара Наришкіна. —Послугами консультантів в усьому світі користуються багато політиків і бізнесмени, природно, що ніхто з них не афішує цієї інформації і тримає секрети свого успіху в таємниці.

Отже, і феншуй, і Китайська метафізика — це наука для багатих, оскільки не всі можуть оплатити послуги грамотного консультанта".

Мода на феншуй з'явилася в нас у 80-х минулого століття. І хоча це був поп-феншуй, від нього теж була певна користь. Люди бодай довідалися про існування такої науки.

Багато хто досі вірить у цей напрям, і це приносить їм удачу.

А зникнення слоників і грошових дерев з прилавків магазинів — привід для серйозних розмислів про те, що замовити собі хороший фінансовий феншуй сьогодні може тільки той, у кого з фінансами й без того все добре...