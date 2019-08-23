Танкер "Мрія": міражі і реальність

У серпні наша компанія опинилася під прицілом (в буквальному сенсі цього слова) відразу декількох силових відомств. Після року роботи з поставками нафтопродуктів в порти України нашим танкером "Мрія" нас раптово звинуватили в пособництві окупантам. Під цим приводом проти корабля були подані позови в суди, а вночі 20 серпня наш танкер разом із вантажем іноземної компанії був захоплений прикордонниками в нейтральних водах і з тих пір буксирується то в "Південний", то в Очаків, то в Херсон. У медіа тиражується невідомо звідки взята інформація про "Мрію" і нашу компанію яка займається нічим іншим як контрабандою низькоякісного палива. Я постараюся простою мовою пояснити специфіку морських поставок нафтопродуктів і безглуздість звинувачень, висунутих проти нас.

Перше, в чому нас звинувачують, це в заході "Мрії" в Севастополь в 2015 році. Мабуть, щоб було переконливіше, обвинувачі з прокуратури Криму кажуть, що танкер брав участь у поставках палива для російської армії.

Зазначу, що ми придбали "Мрію" в 2018 році і не сильно цікавилися її історією. Нас більше цікавило, щоб угода відповідала українському законодавству. На виконання процедури запросили у всіх зацікавлених відомств, чи немає претензій до цього судна. Отримавши "добро", ми назвали колишній танкер Vilga "Мрією", оформили на українську компанію і поставили на корму український прапор (це досить рідкісна практика, більшість суден обирають офшорні юрисдикції). Тепер, виявляється, питання з'явилися.

У це складно повірити, але всі звинувачення проти "Мрії" засновані на ... скріншотах з якогось новинного сайту. Під час обшуків СБУ вивчила всі суднові документи і навігаційні дані і не знайшла жодної інформації про захід судна в Крим. Скажу більше: ніяких підтверджень заходу в окуповані порти на сьогодні не існує.

Навіть якщо припустити, що судно Vilga в 2015 році заходило в порт Севастополя, то згідно з законом це не може бути підставою для його конфіскації.

По-перше, таке судно не може бути визнане речовим доказом. Воно не містить і не може містити ніяких слідів входу в Крим у 2015 році. Відповідна стаття Кримінального кодексу України (стаття 332-1) передбачає відповідальність саме за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України. Об'єктом цієї статті є встановлений порядок в'їзду на окуповану територію, а не сам державний кордон. Тому судно, з правової точки зору, не є знаряддям вчинення такого злочину і не підлягає вилученню або конфіскації.

По-друге, новий власник і нова команда судна не може нести майнову відповідальним за порушення порядку в'їзду в окупований Крим. Тому, відповідно до положень Кримінально-процесуального кодексу України, судно у нового власника неможливо вилучити.

Це добре знають і розуміють працівники кримської прокуратури і в аналогічних ситуаціях відпускають судна. Сайт прокуратури АР Крим 06.08.2019 повідомив, що було відпущено судно RANI, яке заходило в Крим. Причиною для таких дій прокурора стала саме зміна судновласника.

Дивно, чи не так, що іноземними суду прокуратура АР Крим відпускає, а під українським готова заблокувати.

Ну і на завершення: кримінальне провадження, в рамках якого арештована "Мрія", зареєстрована ще в 2014 році або за рік до передбачуваного візиту в Крим.

Вважаю, що знову-таки для посилення вкрай слабкої позиції, прокурори поширили інформацію про участь "Мрії" в контрабанді нафтопродуктів. Мовляв, судно курсує в повному обсязі заповненим, що нібито свідчить про злив палива "по дорозі".

Розглянемо конкретний випадок, коли спецпідрозділи вперше штурмували танкер в Херсоні суботнім вечором 10 серпня. Тоді "Мрія" прийняла у вільній економічній зоні (за 12 миль від берега), за митними межами України 4300 тонн туркменського дизпалива з танкера "Габдулла Тукай", яке прибуло з порту "Туркменбаши".

Цей обсяг був перевантажений на два танкери меншого дедвейда: судно "Десна" прийняло 2500 тонн, "Мрія" - 1700 тонн і 100 тонн пішло на бункіровку (всі документи можемо надати на вимогу). Обидва судна були розвантажені в Херсоні. Дроблення на невеликі партії обумовлено різними запитами замовників. Ми працюємо не тільки в Україні, більша частина нашого бізнесу - бункерування за межами економічної зони України в Чорному морі і на Дунаї. Судова партія формується за заявкою клієнта і вона може варіюватися в залежності від можливості терміналу прийняти конкретну партію, прохідності глибин портів і каналів.

В цілому жодне судно, навіть нове, не може бути заповнене до повної місткості. Нові танкери беруть до 90% від номінальної місткості, а 20-літнє судно "Мрія" для дотримання заходів безпеки може бути завантажена максимум на 80%. іншими словами, неповна завантаженість судна не свідчить про можливу контрабанду палива.

У реєстрі судових рішень немає жодного судового рішення, яке б підтверджувало, що ТОВ "Тефін" і його посадові особи підозрювалися в контрабанді. Також немає жодного кримінального провадження стосовно ТОВ "Тефін" або його посадових осіб у зв'язку з контрабандою палива.

Ще одне цікаве спостереження, поширюючи проти нас чутки про контрабанду, звинувачення за цією статтею немає в документах прокуратури АР Крим. Ми вважаємо це ознакою слабкості позиції силовиків, пред'явити нам по суті просто нічого. І це ми легко доведемо в суді, але весь цей час наше судно буде заарештовано і принесе нам величезні збитки.

Ще одне звинувачення, яке курсує в медіа-просторі - звинувачення в постачанні неякісного палива. Розглянемо вірогідність такого сценарію на практиці. Будь-яке судно по приходу в порт піддається перевірці міжвідомчої комісії у складі прикордонника, представників двох митниць (регіональної та енергетичної), суднового агента, незалежних міжнародних сюрвеєрів (вони контролюють якість і кількість палива). Проводиться відбір проб як митницею, так і незалежними сюрвеєрами. Після вивантаження аналогічні процедури повторюються в ємностях нафтоперевалочного комплексу, що повністю виключає можливість контрабанди або поставки неякісного палива. Відповідально заявляємо, що розмитнити паливо, що не відповідає класу Євро-5, неможливо.

Що відбувається? Ми не знаємо точну відповідь. На відміну від наших опонентів, ми не будемо ділитися неперевіреною інформацією і брехливими звинуваченнями. Ясно лише одне: те, що відбувається мало має спільного з законом. Нічне захоплення танкера в нейтральних водах, обрізаний якір, заборонене всіма правилами буксирування навантаженого танкера, замкнена в каютах під дулами автоматів команда наших, українських моряків. Таких змін ми всі чекали?