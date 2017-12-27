Сюрприз під ялинку: автоелектроімпорт подешевшає

Під завісу року парламентарії поклали під ялинку екобонус — принаймні на 2018 р. вони повністю скасували ПДВ та акцизний податок на ввезення в Україну електромобілів. Скидається на те, що, стимулюючи країну до розширення парку екологічно чистого транспорту, депутати спробували хоч якось компенсувати свою невиконану обіцянку врегулювати питання авто на єврономерах, за великим рахунком, теж пов'язане з екологією. Однак сумніви беруть, що країна, котра останнім часом масово звозить з усього світу вживані автомобілі, за рік встигне пересісти на електрокари...

Важливо, що від ПДВ та акцизу звільняються у тому числі й особи, зайняті комерційною діяльністю з використанням електромобілів: служби таксі, прокат, лізинг.

Крім того, дія тимчасового податкового послаблення поширюється не тільки на нові електромобілі, а й на старі. Спочатку парламентарії пропонували впровадити податкові пільги на 5 років — до 2022 р. Але після поправок, внесених головою фракції БПП Артуром Герасимовим, скоротили термін дії закону до одного року.

Європейський прогин цін

Якщо говорити про бізнес офіційних імпортерів нових електромобілів, то пільги дозволять їм наблизити ціну електрокарів до ціни аналогів на двигуні внутрішнього згоряння.

Оцінімо можливу економію, припустивши, що електроавто коштує приблизно 40 тис. євро. Якщо від цієї суми відняти фіксовану суму акцизу в 109 євро та 20% ПДВ, то отримаємо близько 32 тис. євро. Отже, економія становитиме майже 8 тис. євро. Зрозуміло, що ця цифра не є абсолютною, на цьому прикладі ми оціночно показали можливу величину економії. Але цифра цілком порівнянна зі стимулами, які пропонують європейські країни автоелектролюбителям. Хоча, на відміну від України, у країнах ЄС немає війни, а економіка набагато більш розвинена.

Так, за даними Європейської асоціації виробників автомобілів, Норвегія звільняє покупця електрокара від усіх податків та зборів, у тому числі 25% ПДВ. Нідерланди — від усіх реєстраційних і дорожніх податків (за чотири роки власник електромобіля заощаджує 5750 дол.). Ісландія — електромобілі вартістю до 52600 дол. — від сплати ПДВ плюс дає 90 хвилин безплатного паркування в центрі міста. Швеція, Франція та Велика Британія надають покупцеві урядовий грант (відповідно, до 4,5, 6,5 і 6 тис. дол.). У Бельгії передбачено прибуткову податкову знижку 30% від вартості електромобіля з урахуванням ПДВ (максимальна сума знижки — 10 тис. дол.). Уряд Естонії з 2011 по 2014 рр. витратив 9 млн євро, видаючи гранти на купівлю електромобілів. Німеччина та Португалія надають урядовий грант — 5400 дол. Урядові гранти Румунії й Іспанії еквівалентні 7235 і 8600 дол.

Очевидне зниження ціни на нові авто зрозуміле, а як позначиться податкове послаблення на ціні електромобілів із пробігом? Адже вживаний сегмент становить близько 80—90% усіх електромобілів, що ввозяться у країну. Ось що з цього приводу сказав головред порталу "Авто24" Сергій МАТУСЯК.

"Сподіватися, що вживані електромобілі подешевшають на 20%, не варто. По-перше, попит серед українців на привіз збільшиться, відповідно ціни на аукціонах у США зростуть. По-друге, раніше при розмитненні наші громадяни свідомо занижували митну вартість, оскільки саме від митної вартості йде розрахунок ПДВ. Відповідно, тепер їм немає сенсу це робити, адже ПДВ і акциз скасували. Відтак, імовірне зниження ціни становитиме від 10%, а приблизна економія в абсолютних цифрах — 1—2 тис. дол. При цьому зазначу, що інфраструктура (мережі електрозарядних станцій. — В.С.) в нас у країні одна з найкращих у Східній Європі. Краща, ніж у Росії й Польщі. І розвиватиметься ще більше".

Автоелектропарк подвоїться

Зниження ціни — добрий стимул для зростання ринку. Уже зараз, за інформацією AUTO-Consulting, загальний парк електромобілів, які експлуатуються в Україні, перевищив 4 тис. одиниць. При цьому тільки за останні 8 місяців ц.р. він подвоївся. Лідери за кількістю електрокарів — Київ та область: майже 30% ринку. Далі йдуть Харків — 20% загальної кількості імпортованих електрокарів, Одеса — 18%, Дніпро — всього 6%. Якщо динаміка триватиме, то до кінця 2018 р. парк електромобілів цілком може знову подвоїтися і становитиме понад 8 тис. одиниць.

Те, що тенденція до зростання імпорту електромобілів закладена не на один рік, поза всякими сумнівами. Але якось прикро за вітчизняного виробника, який теж хоче й може випускати електрокари чи бодай комплектуючі до них. А ось для нього пільг законом не передбачено, тож 20% ПДВ роблять його неконкурентоспроможним перед імпортом. Тобто йому доведеться почекати, доки інші налагодять своє виробництво й поділять між собою перспективний авторинок?