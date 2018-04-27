Суб'єктивний оптимізм?

Хоч як дивно це звучить, але на сьогодні вітчизняні підприємства різних видів економічної діяльності цілком серйозно очікують пожвавлення ділової активності. У всякому разі про це свідчать результати опитування керівників українських підприємств, проведеного НБУ в першому кварталі 2018 року. Опитування Нацбанку засвідчило, що очікування українського бізнесу стосовно макроекономічної ситуації в країні стали більш оптимістичними. Ба більше, індекс ділових очікувань підприємств на наступні 12 місяців досяг найвищого рівня з другого кварталу 2011 року — 120,6%.

Також не можна не помітити, що бізнес підвищує оцінки поточного фінансово-економічного стану своїх підприємств уже сьомий квартал поспіль. Тобто вже практично два роки як 88% опитаних оцінюють своє фінансово-економічне становище як "задовільне" або "хороше". Причому кількість опитаних, які оцінили його як "хороше", зросла з 20 до 22%. Зросла й кількість компаній, які оптимістично налаштовані щодо зміни свого фінансового стану. Якщо в попередньому кварталі прогнозували його поліпшення 24%, то тепер такі очікування демонструють 29% підприємств. Спробуємо виявити об'єктивні чинники, які посприяли цьому бізнес-оптимізму.

Опитування НБУ показує, що нині потреби підприємств у позикових коштах найвищі з початку проведення опитувань. Значна частина респондентів планує залучити нові банківські кредити для фінансування своєї діяльності найближчим часом. Як і раніше, компанії, що планують брати банківські кредити, віддають перевагу національній валюті. За оцінками бізнесу, стримувальними чинниками для залучення нових кредитів залишаються високі ставки, надмірні вимоги до застави й занадто складна процедура оформлення документів.

При цьому НБУ у своєму звіті наголошує: "Збільшення інвестиційних витрат, якого очікують підприємства всіх видів економічної діяльності, бізнес планує фінансувати за рахунок активнішого залучення іноземних інвестицій".

Зрозуміло, що оптимізм стосовно свого економічного майбутнього створює для підприємств основу й для очікувань активного зростання обсягів виробництва загалом в Україні. Такі прогнози бізнес дає два роки поспіль. Про це заявив кожен третій з респондентів опитаних підприємств, і ще 50% компаній вважають, що обсяг виробництва в країні залишиться на нинішньому рівні. Найбільш оптимістично налаштовані представники компаній переробної промисловості, торгівлі й сільського господарства.

І цей суб'єктивний оптимізм не випадковий — він підтверджується об'єктивними чинниками.

Рекорди

валютного зміцнення

Як і раніше, головним чинником, що зміцнює віру українських бізнесменів у світле майбутнє, є збереження стабільності гривні до долара. Між іншим, за даними щоквартального дослідження інформаційно-аналітичного центру ГК FOREX CLUB, українська національна валюта виявилася однією з найстійкіших, якщо розглядати валюти 12 країн СНД. На першому місці за зміцненням до долара виявився грузинський ларі (+6,4%), а на другому — українська гривня (+5,4%). Замкнув трійку лідерів казахстанський тенге (+4%).

За оцінками НБУ на 12 квітня, на міжбанківському валютному ринку з початку поточного року гривня до долара США зміцнилася на 8%. При цьому ми пам'ятаємо, що держбюджет-2018 побудовано на прогнозі курсу 30,1 грн за один долар США на кінець 2018 року.

Не забуваймо також про підвищення облікової ставки з боку НБУ до 17%, що зробило гривневі держоблігації більш привабливими для інвестицій. Водночас підтримку гривні виявили сильний євро й сприятлива кон'юнктура на глобальних сировинних ринках. Будемо сподіватися, що національну валюту підтримають сезонні чинники й висока дисконтна ставка, що позитивно позначиться на всьому бізнесі країни.

Український індекс UX — рекордсмен світового фондового ринку

Не забуваймо і про фондовий ринок: навіть за всіх вад українського ринку цінних паперів, він уже третій рік поспіль упевнено втримує тенденцію до підвищення. Варто згадати, що ще на початку 2018 року аналітики агентства Bloomberg констатували, що Україна — взагалі рекордсмен світу 2017 року зі зростання фондового індексу UX, збільшення якого тільки за минулий рік становило 80%.

Тут заради справедливості зауважимо, що в 2017 році зростання фондових індексів спостерігалося в переважній більшості країн цивілізованого світу. Різниця лише в тому, що в нас це зростання відбувається фактично на дні можливостей, а в них давно сягнуло граничних значень. Тому в 2018 році український фондовий індекс продовжує зростати, а світові індекси, здригнувшись, "клюнули" вниз.

Прискорення зростання ВВП до 2,3%

Ще один об'єктивний чинник, що позначається на настроях бізнесу, — прискорене зростання ВВП. У першому кварталі 2018 року воно становило 2,3%. Звичайно, ми пам'ятаємо про низьку базу порівняння минулого року, що пов'язано із впливом торговельної блокади неконтрольованих територій торік. Проте не можна не погодитися з експертами, зокрема Нацбанку, які підтверджують, що саме внутрішній попит став основним чинником економічного зростання.

"Приватне споживання підтримувало подальше підвищення заробітних плат і соціальних стандартів, зокрема підвищення пенсій наприкінці минулого року та мінімальної заробітної плати з початку 2018-го, а також поліпшення споживчих очікувань домогосподарств… Про подальше зростання інвестицій свідчило, зокрема, прискорення зростання обсягів виробництва продукції машинобудування, зокрема автомобільної та залізничної", — вважають в НБУ.

Нарешті, Держстат наприкінці березня поточного року поліпшив оцінку зростання ВВП у четвертому кварталі 2017 року до 2,2% з 1,8, у третьому — до 2,4% з 2,1, у другому — до 2,6% з 2,3 і в першому — до 2,8% з 2,5. А НБУ своєю чергою зберіг прогноз прискорення зростання реального ВВП в 2018 році до 3,4% з 2,5 у 2017-му.

Ще більше

єдиного податку

Нарешті, прямим свідченням поліпшення бізнес-клімату є різке зростання надходжень єдиного податку від фізичних осіб — підприємців (ФОП), який іде пліч-о-пліч зі збільшенням нових держреєстрацій малого бізнесу. Так, за даними Державної фіскальної служби, у першому кварталі 2018 р. ФОП сплатили єдиного податку більше на 1,1 млрд грн (збільшення на 27,8%), довівши загальну квартальну цифру до 4,9 млрд грн. При цьому кількість зареєстрованих платників єдиного податку збільшилася на 138,3 тис. осіб порівняно з аналогічним періодом минулого року…