Сонячні батареї — надійний "дах" для малого підприємця

Хто сьогодні не мріє стати незалежним від тягот опалювального сезону й заощадити кошти на опаленні будинку! Підприємливі громадяни вже почали обігрівати житла дровами, але від цього потерпає екологія, — зелені насадження в Україні тануть на очах...

Однак існує альтернатива дорогому газові — власна сонячна електростанція на даху свого будинку, яка може стати надійним "дахом" у наш нелегкий час. Проте цей чудовий спосіб використання альтернативної енергетики досі не такий популярний у нашій країні, як у європейських містах і селах. Наприклад, у Німеччині за останні 5 років побудовано близько 2 мільйонів домашніх сонячних електростанцій, а в Україні за такий самий період — лише близько 3 тисяч.

Виявляється, з допомогою СЕС (так скорочено називаються альтернативні електростанції) можна не тільки обігріти свій власний будинок, а й незле заробити, продаючи державі зайву сонячну електроенергію за так званим "зеленим тарифом", про що гласить шоста частина статті 15 Закону України "Про електроенергетику" і підпункт 1 пункту 3 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (указ президента України від 10 вересня 2014 р. №715). Є й спеціальна постанова цієї Національної комісії №229 від 25.02.2016 р.

Правда, продавати в нас сонячну енергію не так вигідно, як у Європі, про що з жалем говорять власники домашніх сонячних електростанцій...

"У Німеччині вартість сонячної електроенергії, що продавалася за так званим "зеленим тарифом" упродовж 2004—2008 рр., становила 0,45—0,57 євро/кВт-год. В Україні у 2014 р. ця вартість становила 0,35, а у 2018-му — 0,18 євро/кВт-год, — розповідає конструктор і власник сонячної електростанції зі Львова Роман Баб'ячок. —Вартість "зеленої енергетики" в нас постійно падає, а за кордоном — зростає. Це пов'язано з курсом євро. Можливо, саме тому власниками СЕС у нас частіше стають прості громадяни, а не бізнесмени, які могли б заробляти на продажу сонячної енергії.

Я продаю обленерго сонячну енергію по 5,7 гривні/кВт-год (зима-літо) від 1000 до

6000 кВт-год на місяць. Після сплати податків (а це близько 20%) залишається дохід від 4 до 25 тисячі гривень на місяць. Усе залежить від пори року та кількості сонячних днів..."

Справа неначе прибуткова, але входження у статус власника домашньої СЕС, що забезпечує опаленням власний будинок і, крім того, дає можливість заробляти, — потребує чималих інвестицій.

30-кіловатна СЕС Романа Баб'ячка коштувала йому 30 000 доларів, але, як запевняє конструктор сонячної електростанції, за 5—6 років витрати повністю окупляться. Втратити на цих інвестиціях неможливо, оскільки гарантія на сонячні панелі становить 25 років, а за цей час її потужність зменшується всього на 12%. За ці роки систему можна доповнити ще чотирма панелями, і початкова потужність відновиться.

Ось тільки правильно вибрати сонячні батареї і правильно їх встановити — дуже важливе питання. Фахівці стверджують, що кращі фотомодулі роблять провідні європейські виробники, але є і якісні батареї китайського виробництва, щоправда, коштують вони теж недешево.

У принципі, сонячні батареї можна встановити й самому, однак краще звернутися до фахівців, оскільки дорогі фотопанелі досить важко монтувати, і для самих власників будинку такі експерименти можуть стати небезпечними.

Сонячну електростанцію Роман Баб'ячок склав сам у 2014 році зі 104 фотопанелей, вона виявилася першою в Україні.

Проектував СЕС сам власник станції, оскільки він багато років цікавиться темою енергозбереження. Природно, цей випадок досить рідкісний, оскільки не в кожного власника СЕС, крім сонячних батарей та інверторів, є ще й вакуумні колектори для нагрівання води та опалення будинку.

Роман також розробив систему моніторингу, яка поки що не має аналогів, з її допомогою можна стежити за сонячною системою енергоспоживання будинку й визначати активність сонця в ті чи інші дні, а також тримати на контролі роботу теплового насоса, системи опалення і зарядки власного електромобіля...

Найголовніша проблема для власників сонячних електростанцій — отримати дозвіл на їх встановлення.

"Особливих дозвільних документів для встановлення СЕС не потрібно, — розповідає Роман Баб'ячок, —але необхідно мати на руках Договір подачі електроенергії на будинок відповідної потужності — не нижчої, ніж планована потужність СЕС. Вартість збільшення потужності подачі напруги на будинок і обладнання станції дуже значна. Один кіловат потужності коштує 3700 гривень, при цьому стандартна потужність подачі на будинок становить 3—5 кВт, а для встановлення сонячної електростанції необхідно мати потужність подачі 10—30 кВт, це вимога обленерго. Насправді ж можна цілком обійтися і без таких величезних потужностей.

Через виконання всіх цих вимог реєстрація моєї першої в країні СЕС тривала рік, хоча на встановлення панелей і генераторів часу пішло значно менше.

Сьогодні ця процедура прискорилася і забирає до 1 місяця, а за кордоном усе ще простіше, оскільки доходи тамтешніх людей значно вищі, а відсотки на кредити просто мізерні..."

В Україні, якщо вірити Інтернету, діють програми з компенсування відсотків на кредитні кошти, взяті на впровадження альтернативних технологій. А з новацій — скасовано податки на електромобілі, тепер їх можна ввозити в країну без податків.

Цим і скористався Роман Баб'ячок, купивши у США через Інтернет електромобіль, який заряджає від сонячних батарей.

Є в нього й рукотворний винахід — електроскутер, що набирає швидкості до

40 км на годину, а енергії потребує не більше, ніж кілька електричних лампочок.

У будинку власника сонячної електростанції все продумано до дрібниць. Теплова енергія накопичується в баку-акумуляторі на 1000 літрів і використовується для опалення житла.

А далі все відбувається так: з допомогою підключених вакуумних колекторів сонце прогріває воду в баку, а вона опалює весь будинок.

У зимовий час опалення забезпечується ґрунтовим тепловим насосом, який використовує тепло для обігріву будинку.

Зима — найважчий час для тих, хто опалює з допомогою СЕС: генерація енергії зменшується у 5—20 разів, залежно від інтенсивності зимового сонця, а при снігових заметах взагалі відсутня. До речі, сонячні батареї від снігу й льоду не псуються.

Крім перелічених переваг сонячних електростанцій, не можна забувати, що вони екологічно нешкідливі, понад те — корисні. Одна СЕС потужністю 30 кВт може заощадити понад 30 тонн викидів CO2 в атмосферу впродовж року.

Сьогодні люди дедалі більше уваги звертають на альтернативну енергетику. Енергія сонця, води, вітру набагато безпечніша, ніж атомні станції, й екологічно чистіша, ніж енергія газу та нафти.

Вільна енергія Ніколи Тесли, як називають енергію фізичного вакууму, в різні роки переслідувалася й заборонялася в корисливих цілях фінансових і нафтових концернів та корпорацій, яким вигідно торгувати природними копалинами.

Тепер же запаси цих копалин зменшуються, і прогресивні вчені шукають альтернативні види енергії, до яких належить енергія холодного синтезу, набагато безпечніша, ніж атомна енергетика.

Винахідники, аматори, такі як Роман Баб'ячок, що використовують у повсякденному житті альтернативну енергію, з часом починають ділитися своїми знаннями з іншими, допомагати будувати нові СЕС. Так народжується новий бізнес, що допомагає іншим людям і самому підприємцю стати незалежними й самодостатніми в наш нелегкий час.