Сергій Касьянов, голова ради директорів KSG Agro: "Сьогодні основний інструмент наших опонентів — брехня, а ми хочемо, щоб усі знали правду про те, що відбувається"

Спостерігаючи за подіями в країні, мимоволі погоджуєшся з твердженням, що вирішення конфліктів бізнес-інтересів із допомогою підробки документів та силового перерозподілу власності перекочувало у XXI ст. з далеких 1990-х. Принципова різниця хіба в тому, що тепер таке надто вже часто трапляється саме в аграрній сфері. DT.UA навіть досліджувало це питання, виявивши сумну тенденцію: "Якщо торік волаючих повідомлень про захоплення рейдерами агрофірм було близько п'ятдесяти, то цього року їх кількість уже подвоїлася". На жаль, вислів "бої за врожай" дедалі частіше використовується в буквальному, а не в переносному значенні, перетворюючись ледь не в повсякдення для агробізнесу.

Однак не щодня у конфлікт втягують величезні агрохолдинги з лістингу Варшавської фондової біржі. А не далі як минулого тижня вітчизняні ЗМІ повідомили, що Європейська бізнес-асоціація надіслала листи президентові України, у Мін'юст, ГПУ, МВС та міжнародні організації з проханням припинити рейдерське захоплення тваринницького комплексу ТОВ "Рантьє" (с. Нива Трудова Дніпропетровської обл.), що перебуває в оперативному управлінні агрохолдингу

KSG Agro. Ба більше, вже в заголовках повідомлень ЗМІ було названо прізвища тих, хто, за інформацією KSG Agro, стоїть за атакою на "Рантьє": народний депутат від Опозиційного блоку Олександр ВІЛКУЛ та народний депутат від БПП Вадим НЕСТЕРЕНКО. Дізнатися про деталі конфлікту редакції вдалося після звернення до Сергія КАСЬЯНОВА.

— Сергію Павловичу, чому ви вважаєте, що за спробою захоплення ТОВ "Рантьє" стоять народний депутат від Опозиційного блоку Олександр Вілкул та народний депутат від БПП Вадим Нестеренко?

—Саме з панами Вілкулом і Шпеновим я 2012 р. про все домовлявся, підписував угоди про операційне управління. І саме на їхню фірму "Зармія" я перерахував 5 млн дол. США з рахунку нашої компанії. Ці гроші було заплачено за 50-відсоткову частку в проекті "Нива Трудова", що становив собою будівлі та споруди свинокомплексу і 4,5 тис. га землі. На той момент бенефіціаром у них був п. Курінний, якого з 2015 р. замінили на Андрія Шумилова. Я розумію, що вони як депутати не хотіли показувати свою участь, а хто там був їхнім представником — мене теж мало цікавило.

— Тобто всі перемовини з приводу бізнесу велися з ними особисто?

—Звичайно. Я десятки разів із ними як із власниками бізнесу зустрічався і все обговорював, а документи підписував той, хто де-юре був власником "Зармії". Тоді це був Курінний.

— А хто такий Андрій Шумилов?

—Я його бачив тільки на фотографіях і жодного разу з ним не розмовляв, хоча він стверджує, що чотири роки тому бачив мене в Києві. Отож восени 2012 р. ми придбали 50% кіпрської фірми "Парісіфія", що володіє операційним підприємством "Рантьє" і компанією "Фактор Д", в активах якої значилися корпуси свинокомплексу та інша сільська нерухомість.

— Тобто ви викупили частку в "Парісіфії", щоб розпочати спільний бізнес?

— Хотілося купити 100%, але, на жаль, мені продали лише 50, з умовою, що я організую там інвестпроект, залучу необхідні фінанси для реконструкції свинокомплексу. Що, в принципі, я й зробив.

— Якщо ви свої зобов'язання, зафіксовані восени 2012 р., виконали, чому тоді тепер уся ця ідилія раптом призвела до спроби силового захоплення? Здавалося б, навіщо це потрібно?

— "Здавалося б" — це на папері. А в реальному житті приїжджають конкретні люди, заходять, намагаються захопити... Чому зараз? Адже підприємство вийшло на проектну потужність, з весни піднялася ціна, у проекту з'явився пристойний прибуток. Доки воно розвивалося, і треба було вкладати гроші, воно нікого не цікавило, а тепер зацікавило всіх. Крім того, було ще одне принципове питання, з якого ми з панами Вілкулом і Шпеновим не зійшлися. Ми взяли німецькі інвестиції під гарантії Державного інвестиційного фонду "Гермес" (Німеччина), а під гарантії данського агентства завезли свиней. І все це робила компанія KSG agro, адже саме вона на себе брала кредити. "Рантьє" ж безпосередньо не винне нікому, крім підприємств KSG agro. І коли півтора-два роки тому почалися розмови, що навантаження велике, важко борги віддавати, а потім прозвучала пропозиція провести реструктуризацію, щоб списати борги, — я мусив відповісти чітко. Я сказав Шпенову й Вілкулу, що на це не піду. Я бізнесмен, за мною — десятки проектів, і великих і маленьких, і тисячі робочих місць… Усе, що я позичив, я взяв під своє ім'я та під ім'я KSG agro, і кидати інвесторів не маю наміру. Я домовлятимуся. Потім вийшов на розмову з кредиторами, повідомивши їм: "Щоб вам усе повернути, знадобиться 10 років з незмінною ставкою 2,5% річних". І нам відповіли — "так". Ми залучили фірму Baker & Mckenzie як юридичного радника, практично вже завершили всі переговори й готові підписувати угоду. Однак група наших товаришів з початку року нам виламує руки, не дає можливості робити валютні платежі. Це дає їм право другого підпису. Крім того, вони відмовляються надавати деякі документи, наприклад сертифікат благонадійності. Гроші є, а платити ми не можемо. Таким чином і готувалося захоплення.

— Що послужило безпосереднім приводом до атаки на комплекс?

—Атакували за двома напрямами. Перший — це підроблене генеральне доручення. Минулої осені в нас відбувалася заміна директора, і для цього ми просили звичайне доручення. Нам нічого не відповіли. Натомість, не погодивши зі мною, підробивши мій підпис, видали доручення на генерального директора на 7 підприємств людині Вілкула—Шпенова, причому з необмеженою владою: він міг усе продати й купити. І цим дорученням скористалися: у липні ми дізналися, що на трьох підприємствах — "Агротрейд", "Рантьє", "Фактор Д" — у нас замінено директорів, змінено статут, юридичну адресу. Якщо раніше статутом передбачався подвійний орган управління, то після внесення змін гендиректор міг діяти без погодження з другим власником. Відразу ж на мене вийшов п. Нестеренко, мовляв, це він новий благодійник, йому, мовляв, продали частку, яка тоді була оформлена на п. Шумилова. В.Нестеренко з О.Лобко приїхали до нас на підприємство, оголосили, що бажають підприємству тільки розвитку та процвітання. На моє запитання: "Навіщо вжили таких недружніх дій?" — відповіли: "З такої позиції нам легше з вами домовлятися". На це я зазначив, що з такою позицією ми ніколи не вестимемо спільного бізнесу. Наша сторона як підприємство вклала 100% усіх інвестицій у цей проект. Із боку ж Вілкула й Шпенова не надійшло ні копійки, їхній внесок — тільки старі будівлі та споруди. Після цього я виїхав на Кіпр, у фідуціарну компанію, котра видавала горезвісне доручення. Пояснив їм, що підпис на ксерокопії й на документі не мій, і я доручення не підписував. Немає в них цього підпису, бо це була чиста підробка. Доручення скасували, і я повернувся в Україну. В Україні комісія при Мін'юсті скасувала незаконні угоди і призначення О.Лобко.

— Скільки на це пішло часу?

—Днів 10. Після цього я почав вести з ними переговори, щоб викупити в них частку. Приблизно визначили суму й механізм.

— А скільки всього проінвестували в підприємство?

—У "Рантьє — понад 30 млн дол. власних грошей і залучених коштів західного фінансування.

— Усі кредити фактично лежать на KSG agro?

—Усі до одного.

— Тоді про які борги говорять ваші опоненти?

—Я офіційно заявляю, що в "Рантьє", крім внутрішніх кредитів перед підприємствами KSG agro, жодних кредитів немає. Ні копійки.

— KSG agro вимагає їх зараз віддати?

—А це вже інше питання. Не вимагало, доки до нас минулого тижня не прийшли люди з намальованим договором між підприємствами "Дніпромлин" та "Дніпрооптбакалія" групи В.Нестеренка. Цей договір був підписаний між двома директорами п. Нестеренка, а третьою стороною виступила Оксана Лобко, що пробула в кріслі генерального директора 7 днів. Згідно з цим договором, О.Лобко заклала все наше поголів'я свиней на суму 86 млн грн. І загарбники прийшли до нас арештовувати наше поголів'я. Виявляється, ми їм винні 86 млн + 10 млн = 96 млн грн згідно з невиконаним договором. Причому компанія "Рантьє" раніше не мала жодних господарських відносин із жодним із цих підприємств. Тому KSG agro вимушене почати процес стягнення з "Рантьє", щоб залишити підприємство під своїм контролем, захистити свої активи. Ми ж не знаємо, скільки ще таких договорів вони принесуть.

— Ви доволі відверто заявляєте про все, що відбувається, у ЗМІ, а що у відповідь чуєте від своїх опонентів?

—Вони називають аферистами людей, котрі взяли під реальний проект реальні гроші? Якщо у середньому інвестиція на свиноматку при новому будівництві становить 6 тис. євро, то ми обійшлися сумою вдвічі меншою — 3 тис. Вони називають нас банкрутами, хоча є міжнародний звіт, адже компанія KSG agro котирується на біржі. За 9 місяців 2017 р. чистий прибуток зріс у 3—4 рази, сягнувши 7 млн. дол. Ось і виходить, що вони просто брешуть та ллють бруд. Це їхній єдиний метод. "Касьянов аферист, Касьянов банкрут…" Дійшли до того, що заявляють, буцім я сам себе рейдерю, і 60 чоловік, які захоплюють комплекс, теж мої. Але даруйте, є інформація про те, куди ви їздили, є представники поліції, які були на місці, є офіційні протоколи, заяви. Однак їх це не зупиняє. Тобто зараз основний їхній інструмент — брехня.

— Після невдалої спроби силового захоплення ваші вчорашні партнери по бізнесу не пішли на примирення?

—Не йдуть вони на переговори. Видно, вважають, що на сьогодні в них є можливості все дотиснути, аби їм більше віддали. Вони розкидають листівки по Ниві Трудовій від імені комітету порятунку. А могли б розшифрувати, що комітет порятунку — це Вілкул, Шпенов і Нестеренко. Але ж не ці люди створили 350 робочих місць. Це ми працюємо, наповнюючи відсотків на 50 місцевий бюджет об'єднаної громади. Ми реалізовуємо м'ясо за ціною 40—50% від вартості по 3—5 кг на місяць для всіх жителів селища. Ми постійно беремо участь у всіх соціальних заходах. І Касьянов там постійно. Вілкула або Шпенова там не бачили жодного разу, не кажучи вже про Шумилова або Курінного.

— Закордонні інвестори знають про проблему. Якась допомога від них була?

—Обов'язково. Вони дізналися одними з перших. Юристи опонентів теж надіслали лист закордонним інвесторам: мовляв, який негідник Касьянов, аферист, "кидала"… А ми, мовляв, усе робитимемо, щоб підприємству стало краще. Тільки поки що їхнє головне досягнення — той самий заготовлений ними договір на 96 млн грн незрозумілих збитків підприємству.

— Інвестори вас підтримують?

—Із ними є постійний контакт. Вони бачать, хто хоче знайти вихід зі становища. Хто робить усе, щоб оплатити проведення реструктуризації. Зі свого боку, я надав усі листи-гарантії на реструктуризацію. Від учорашніх партнерів по бізнесу — нічого. Тому не треба називати біле чорним. Інвестори бачать, хто працює. Крім того, є фірма Baker Mckenzie, яка знаходиться поруч і дає їм інформацію. Тобто з нашого боку — максимальна прозорість і відкритість. Інвестори бачать, що інвестиції виконано на найвищому професійному рівні. Робиться технологічний аудит. І нинішні показники нашого комплексу — серед трьох найкращих в Україні. Із народжуваності поросят, із відгодівлі, з набору ваги... А наші партнери, аби дискредитувати компанію, кажуть, що ми погано керуємо і все розкрали. Трудовий колектив підприємства, місцева громада та її депутати вже провели збори і звернулися до відповідних органів із вимогою прибрати брудні руки від нормального підприємства.

KSG agro — член Європейської бізнес асоціації (ЄБА). І, щойно ця ситуація почала розвиватися, ми зразу ж інформували асоціацію про те, що сталося. Ми ж не просто компанія, 33% наших акцій обертається на Варшавській фондовій біржі. Це десятки тисяч людей, що володіють нашими акціями. Природно, ЄБА нас підтримала, спрямувала листи керівникам правоохоронних органів, щоб ті взяли ситуацію під свій контроль і максимально об'єктивно в ній розібралися.

— А хтось підтримує ваших опонентів?

— Я не знаю, хто їх підтримує. Вважаю, що суддя А.Суховаров їх підтримав, коли без нашої присутності виніс рішення (справа №904/9729/17) за договором, підписаним О.Лобко, після чого нас прийшли захоплювати. В основному це підтримка корупційна. І стратегія в цих людей така: "В усьому, що ми накоїли самі, обвинуватимо протилежну сторону". Втім, мене на сьогодні мало цікавить їхнє моральне обличчя. Великої помилки, звісно, припустився, погодившись на частку 50%, хоча розумів, що проблема може виникнути. Але іншого варіанту не було, а були чітко особистісні прив'язки: цей комплекс будував мій тесть…

— Яких кроків плануєте вживати надалі?

—Ми хочемо, щоб у публічній площині всі розуміли, що, звідки й куди, знали правду про те, що відбувається. Юридично робитимемо все, аби захистити свої активи, відбити недружні нападки — скасувати неіснуючі договори. Доведемо, що це була фікція. А людей, котрі нею займаються, буде притягнуто до відповідальності. На Кіпрі теж подали в суд і теж свого доб'ємося. Я впевнений, нам удасться перемогти, захистити право людей на роботу і нормальне майбутнє. Опоненти вважали, що їм вистачить можливостей, зв'язків у суді, піар-підтримки, аби облити нас брудом і назвати біле чорним. Думали, що ми мовчатимемо, що не назвемо "героїв" їхніми іменами, — але помилилися…

Редакція готова вислухати думку представників протилежної сторони конфлікту, якщо вони того захочуть.

Із повідомлень ЗМІ

"У ніч із 22 на 23 листопада 60 озброєних людей увірвалися на територію тваринницького комплексу, захопивши офісне приміщення та ряд інших об'єктів. Оперативно зреагувавши на виклик, поліції вдалося на ранок очистити підприємство від бойовиків. Однак вони не залишили територію села, продовжуючи залякувати жителів, завдавати шкоди об'єктам інфраструктури, блокувати роботу транспорту…"