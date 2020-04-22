Секретний пункт в законопроекті про гральний бізнес

Депутатів періодично звинувачують у преференції, які вони закладають у законопроект 2275-д про легалізацію грального бізнесу для майбутніх учасників цього ринку. Але є в ньому один пункт, який критики не чіпають і його наявність в документі у "обуреної громадськості" сумнівів не викликає.

У ЗМІ пройшла чергова кампанія "розкриття правди" про тих, кому вигідна "неправильна легалізація". Винні, як завжди, депутати ВР. Їх періодично звинувачують у "кришуванні" букмекерів, лотерейників, власників ігрових автоматів і російських казино. Причому прізвища "кришувателів" не змінюються, зате підопічні у кожного з них чомусь весь час різні.

Хвилі статей з нагнітанням ситуації регулярно з'являлися після чергових засідань робочих груп з доопрацювання 2275-д. Всі звинувачення зводилися до того, що депутати хочуть надати преференції одному з учасників ринку через вартість ліцензії, кількість пунктовстоловавтоматов, розмір банківської гарантії...

Але є в 2275-д один пункт, за який депутатів ніхто не лає і не звинувачує в неприкритому відстоювання чиїхось приватних інтересів.

Всі учасники ринку азартних ігор (лотереї, казино, букмекери, ігрові автомати онлайн-казино) тягнуть ковдру на себе, кожен хоче собі відвалити куш побільше, а платити менше податків. Або взагалі не платити. Але інтерес практично у всіх один – щоб ніхто і ніколи не міг знати, скільки грошей крутиться в їх бізнесі. І неспроста в початковому варіанті кабмінівського законопроекту і в наступних депутатських варіантах завжди зберігалася одна ідея -- система моніторингу ринку запускається протягом 2-х років ПІСЛЯ видачі всіх ліцензій.

Це ідея відображена у п. 3 перехідних положень: "Положення цього Закону про онлайн систему моніторингу вступають в силу з моменту введення системи онлайн моніторингу в експлуатацію відповідним рішенням Уповноваженого органу, але не пізніше, ніж через два роки з дати вступу в силу цього Закону". Тобто законопроект дозволяє запустити систему онлайн моніторингу вже після роздачі всім учасникам ринку ліцензій і дозволів приймати ставки.

Але ж з допомогою онлайн системи моніторингу держава отримує можливість бачити, скільки грошей і від кого зайшли на ринок, скільки і кому повернулися назад у вигляді виграшів, на які суми нараховувати податки, скільки потрібно перерахувати у фонд фінансування культури і соціальних проектів, скільки витратити на розвиток безпечної гри, немає спроб відмивання грошей.

І найголовніше питання – а скільки все-таки грошей на ринку? Без системи онлайн моніторингу відповісти на ці питання неможливо. А якщо держава не контролює грошові потоки, то навіщо йому така легалізація "тіні"? Це навіть гірше, якщо б за аналогією НБУ, на 100% контролює банки, раптом дозволив їм замість жорсткої звітності просто раз на рік сплачувати фіксовану суму за банківську ліцензію

Але ж у регулятора грального ринку є зобов'язання створити цю система моніторингу? Так, зобов'язання є. Але що буде, якщо регулятор це зобов'язання не виконає? Нічого не буде. І безконтрольний азартний ринок готовий буде оплачувати цю бездіяльність десятками років – для нього це дешевше, ніж платити податки.

Ось тому ви ніколи не почуєте критики в адресу депутатів за цей невеликий, але дуже важливий пункт.

Більшість країн йшли по шляху легалізації, спочатку створюючи систему моніторингу, а потім видаючи ліцензії. Ті ж, хто робив навпаки, отримував зростання самогубств, серед програвся гравців, і скандали з відмиванням грошей в казино. Про це розповів Ерл Хол, Член Виконавчого комітету Міжнародної асоціації гральних стандартів:

- не зупинене самогубство: в одному з казино в Макао працювала система моніторингу, але не в real-time. У результаті їй вдалося виявити гравця, що перебуває у зоні ризику, але лише через 4 дні після того, як він вчинив самогубство;

- відмивання грошей на Філіппінах: "гравців" возили в автобусах від казино до казино, щоб вони витрачали там гроші. Система моніторингу вчасно визначила дивні закономірності, і в підсумку була зупинена масштабна акція по відмиванню грошей;

- система моніторингу має бути 100% державною, працювати в реальному часі, без збоїв і з максимальним захистом, до неї повинні бути підключені абсолютно всі оператори.

Турбуватися про належний контроль державі потрібно зараз. Інакше отримаємо неконтрольований державою квазі легальний азартний ринок. І тоді вже точно ніхто не дізнається, скільки в ньому обертається грошей.

Ще не пізно на етапі підготовки законопроекту 2275-д до другого читання поставити коня попереду воза і передбачити видачу ліцензій виключно після впровадження повноцінної та сучасної системи онлайн моніторингу з обов'язковим підключенням до неї легальних операторів грального ринку. Затримка із запуском ринку на 5-6 місяців не така страшна, як той безконтрольний гральний монстр, якого по необачності можуть створити народні депутати.