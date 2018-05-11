Що обурює німця, то корисно українцеві?

Судячи з усього, Федеративна Республіка Німеччина, найбільший виробник автомобілів, сказала "ні" своїм же дизелям.

Зокрема, Федеральний адміністративний суд у Лейпцигу дозволив органам самоврядування Німеччини запроваджувати заборону на рух дизельних авто. Тобто екологи з організації Deutsche Umwelthilfe (DUH) таки домоглися свого. Їм знадобилося менше року судових проваджень, щоб довести: навіть найрозвиненіша країна Європи Німеччина має серйозні проблеми із забрудненням повітря, особливо у великих містах. Там викиди в атмосферу шкідливих речовин перевищують допустимі норми вже багато років поспіль. Суд визнав, що все це шкодить здоров'ю людини й призводить до зростання захворювань серцево-судинної та дихальної систем і навіть до збільшення смертності. Причому в центрі проблеми — саме дизельні авто. "У містах три чверті вихлопів оксидів азоту припадає на дизельні автомобілі", — стверджує Гельмут Деді (Helmut Dedy), голова Об'єднання німецьких міст (Deutscher StКdtetag).

Тепер уявіть собі на секунду: якщо таке відбувається в Німеччині, де навіть покупці авто орієнтуються на моделі, які відповідають екологічній нормі Євро-6, де експлуатація старого авто буквально навідліг б'є по кишені його власника, то що казати про Україну, яка стрімко перетворюється на звалище світового автомобільного секонд-хенду?! Хто порахував, скільки на дорогах було й знову "імпортовано" дизелів, які димлять вихлопними трубами? На жаль, у нас більше думають про те, на чому їхати і де дешевше купити, ніж про екологію, тобто про те, чим потім доведеться дихати та де лікуватися...

А ще в нас, на відміну від Німеччини, нещодавно ухвалили Закон "Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрацію транспортних засобів" — з метою посилення адаптивної можливості та поетапного запровадження в Україні міжнародних екологічних вимог до транспортних засобів. Цим документом набрання чинності екологічними нормами Євро-6 для всіх категорій транспортних засобів було перенесено з

1 січня 2018 року аж на 1 січня

2020-го. І, схоже, це ще не межа.

Яка там екологія... Наші громадяни дружно користуються обхідними шляхами, щоб затягти в країну авто нижче від дозволеного екологічного стандарту, завдаючи шкоди як наповненню бюджету, так і екології.

Їхній головний аргумент — авто в Європі обходиться дешевше у придбанні, оскільки збори й податки нижчі. Але при цьому вони забувають або не хочуть казати про високі податки й дорогі страховки на експлуатацію старих авто в тих самих країнах ЄС. Це в Україну останнім часом можна заїхати на авто з неукраїнськими номерами, не розмитнивши (отже, нічого не сплативши в держбюджет), і потім труїти жителів міст європейської України вихлопами СО 2 цілком безоплатно.

Однак раніше ухваленого закону ніхто не скасовував, високі ставки податків у ньому якраз і обумовлені тим, щоб не пускати до країни старі авто, як це, власне, й робить цивілізована Європа, для якої здоров'я людини на першому плані.

І що маємо в результаті? Старий, який абсолютно не враховує екології, автопарк, а ще — масовку з автомобілів на іноземних номерах 10—30-річного віку.

Чого можна очікувати у перспективі? Експерти вже переконані, що нас очікує наплив "дешевих" дизелів з Європи.

Німецький споживач уже не хоче купувати авто нижче за Євро-5 і до осені 2018 року очікує нового модельного ряду (який відповідає стандарту Євро-6 не тільки в лабораторних умовах, а й на дорогах), поки що утримуючись від купівлі дизельних автомашин. Йому це навіть радять експерти. Так, віце-президент клубу АDAC Ульріх Клаус каже: "Ми рекомендуємо зачекати із придбанням нового автомобіля, попередньо — до осені, допоки на ринку не з'являться моделі з новим стандартом для дизелю Євро-6".

Усе йде до того, що незабаром у Німеччині без екологічного маркування неможливо буде в'їхати в міста на дизельному авто. Уже нині в центр багатьох німецьких міст заборонено в'їзд автомобілів без зеленої віньєтки, що відповідає стандарту Євро-4. І вже незабаром там обіцяють запровадити нову, уже синю, віньєтку для лобового скла, що відповідає більш суворому екологічному стандарту Євро-6. А це означає, що переважна більшість дизельних автомобілів узагалі не зможе в'їжджати принаймні в центри німецьких міст. Слід зазначити, що з 15 млн одиниць німецького автопарку сучасній еконормі Євро-6 відповідають усього 4 млн машин. А Євро-4 перестали продавати в ЄС іще 2009 року.

Після рішення суду Лейпцигу жителі ФРН уже почали масово позбуватися автомобілів, що працюють на важкому паливі. Природно, ціни на б/в дизельні автомобілі різко пішли вниз, а їх експорт, насамперед у Східну Європу, навпаки, істотно зріс. Зокрема торік загальний дизель-експорт збільшився порівняно з попереднім роком зі 197 до 233 тис. штук. Основні напрямки експорту секонд-хенд дизелів — Румунія, Польща, Чехія, Болгарія та інші східноєвропейські країни...

Серед споживачів дизельного секонд-хенду і Україна — 2017 року було завезено вдвічі більше таких автомобілів, ніж 2016-го.

Та, крім німецьких, є ще близько 300 тис. дизелів концерну "Фольксваген", викуплених в американського споживача через "дизельгейт". Спостерігачі зазначають, що ці новенькі авто вже з'явилися на ринку України з серйозним дисконтом.

Ось і виходить: що шкідливо німцям та американцям, то цілком підходить українцям... Перенесення в Україні на 1 січня 2020 року запровадження екологічних норм Євро-6 для транспортних засобів цьому "своєчасна" підмога.