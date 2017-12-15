Що буде з "недоторканними" авто на єврономерах?

Минула осінь, а народні депутати, схоже, так і не виконали своїх обіцянок урегулювати питання авто на єврономерах. Де, наприклад, законопроект про розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією, який, як заявляла 11 жовтня голова комітету з питань податкової і митної політики ВР Ніна Южаніна в ефірі "5 каналу", "уже готовий"?

Хоч як старалися, ми не знайшли такого документа. Але ж рік уже добігає кінця. Можемо лише констатувати ініціативу МВС — там згадали про проблему "під завісу" власного законопроекту №7286 (буквально в перехідних його положеннях), який насправді покликаний вирішити завдання посилення відповідальності у сфері безпеки дорожнього руху, а не легалізації схемноввезених автомобілів. І малоймовірно, що цей напівзахід, навіть якщо він перетвориться з проекту на закон, вирішить проблему, яка виросла до національних масштабів.

Найпопулярнішими схемами ввезення авто на єврономерах залишаються фактично дві нижченаведені.

Перший варіант — "транзит". Термін перебування транзитних транспортних засобів на території України має становити не більше ніж 5—10 діб. Ця схема популярна серед жителів прикордонних районів України, оскільки власник такого транспортного засобу повинен кожні 5—10 діб перетинати державний кордон.

Друга схема — "тимчасове ввезення" на підставі положень Стамбульської конвенції, учасником якої є Україна. У цьому разі громадянин України отримує від іноземної компанії — власника автомобіля пакет документів. І, власне, на підставі цих документів користується ввезеним авто як своїм особистим. Найголовніше тут те, що юридичним власником авто залишається іноземна компанія, а громадянин України лише її використовує. Щоправда, такий автомобіль не може використовуватися для внутрішніх перевезень, як вантажних, так і пасажирських, у тому числі як таксі. Хоча таксі на єврономерах досить часто можна зустріти навіть на столичних вулицях.

Які заходи впливу існують у законодавстві для боротьби з такими схемами? За перевищення терміну вивозу ввезеного в режимі "транзит" автомобіля більше ніж на

10 діб розмір штрафу може сягати 8,5 тис. грн. Однак і тут є лазівка — законодавством не встановлений термін, протягом якого після сплати штрафу автомобіль має бути вивезений за межі України. От і виходить, що після сплати штрафу громадянин може безстроково користуватися автомобілем на території України. Якщо, звичайно, не зважати на ст. 485 Митного кодексу України, яка передбачає відповідальність за дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати митних платежів, у вигляді штрафу в розмірі 300% несплаченої суми митних платежів.

При цьому розмір суми митних платежів, що підлягає сплаті і на підставі якого обчислюється розмір штрафу, може визначатися митним органом, виходячи з середньої вартості аналогічних транспортних засобів, імпортованих в Україну. Що спричиняє накладення на "власника" штрафу, розмір якого явно непорівнянний з реальною вартістю автомобіля.

Штраф за перевищення терміну перебування в країні ввезеного в режимі "тимчасове ввезення" автомобіля більше ніж на 10 діб — 17 тис. грн. І в цьому разі теж не варто забувати про ст. 485 Митного кодексу.

Але навіть ці грошові "страшилки" не лякають автолюбителів — кількість авто на єврономерах на українських дорогах з кожним днем тільки зростає. Громадські організації наполягають на своїх варіантах легалізації цих авто. Доходить до мітингів, блокування вулиць і навіть виступів під стінами парламенту. Вересневий мітинг під Верховною Радою тому підтвердження. Саме після вересневого діалогу влади і представників об'єднань власників авто на єврономерах, народні депутати пообіцяли розібратися із цим питанням до листопада.

Однак відповідного законопроекту досі ще немає на обрії. Обіцяного три роки чекають?

Хоч якось намагається закрити зяючий пролом самотужки МВС, включивши всього один абзац тексту до законопроекту №7286, поданого Верховній Раді на розгляд уже 14 листопада, коли стало абсолютно зрозуміло, що парламент зволікає з власним варіантом вирішення питання авто на єврономерах. Отже, п. 2 перехідних положень:

"Установити, що транспортні засоби особистого користування, тимчасово ввезені на митну територію України більше ніж на 90 днів, протягом 10 робочих днів з моменту такого ввезення підлягають державній реєстрації без зміни реєстраційних документів і номерних знаків країни їх реєстрації в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".

От тільки незрозуміло, як, не будучи власником, можна реєструвати взагалі якесь авто? Виходить, МВС заганяє псевдовласників у пастку, з якої для них, схоже, немає простого виходу. Але не будемо поспішати з висновками. Проект — ще не закон. Цікаву думку з цього приводу минулого тижня висловив генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег НАЗАРЕНКО.

"Уявіть собі: завтра Рада проголосує за скасування ВСІХ податків при імпорті авто. Що буде? Народ подякує, але в народу пам'ять коротка, про цей подарунок швидко забудуть і вдруге за цих нардепів не проголосують (Янукович скасував корупційний техогляд, і всі забули, навіть вважають, що акциз на паливо підняли замість техогляду).

А тепер другий варіант: Рада податків на іномарки не скасовує, але й з бляхами питання не вирішує, тримаючи бляховодів на "короткому повідку", як у дитячій грі "так/ні не кажу". І уявіть тепер: вибори, приїхав нардеп в округ і каже: "Тільки завдяки мені ви продовжуєте їздити на бляхах, і якщо знову мене не оберете, то на моє місце прийде "злий Бабай", який бляхи заборонить!". Проголосують за нього? Проголосують. От і вигідно нардепам тримати електорат у "підвішеному стані" і в залежності".

Невже просто тягнуть до виборів?..