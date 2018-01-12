Робота як альтернатива святам

З'явитися у вікні чи стриптиз?

Не помилилися ті, хто в прагненні підробити в дні святкових гулянь зробив ставку на новорічних героїв, адже попит на них завжди стабільний. І нинішній Новий рік не виняток. Утім, дистанція від аматорів-початківців до віртуозів "родзинок" вимірюється не сотнями, а тисячами гривень. Із першими все ясно: зайшов в інтернет, знайшов невибагливе оголошення "Для роботи Дідом Морозом потрібен Дід Мороз, досвід роботи не обов'язковий" (уже за такий текст сатирики відвалили б купу грошей), узяв в оренду костюм, вивчив два-три вірші і — вперед. Навіть з таким небагатим багажем за підсумками новорічних гулянь "діди" можуть насолоджуватися своїми сумарно заробленими близько 5 тис. гривень.

Інша річ — Снігуроньки, претензії до яких у ці свята явно зросли. Від них були потрібні не тільки гарна усмішка й розмір одягу 42—44, а й відсутність шкідливих звичок, довге волосся, яке можна заплести в косу, а також досить пристойне знання української мови. За такий дівочий набір 31 грудня (повний робочий день) давали 2 тис. грн, або від 250 грн за кожне традиційне замовлення.

Утім, деякі платоспроможні громадяни зі значно більшим ентузіазмом розставалися зі своїми грішми за замовлення аж ніяк не традиційні. Як-от: поява Діда Мороза через вікно, яка на останніх поверхах справляє особливий ефект, або стриптиз від Снігуроньки (без інтиму, але щоб професійно). Ціни на такі послуги в елітних районах Києва або пристоличних особняках зашкалювали, бо йшлося про оплату тільки в тисячах — і не завжди гривень.

У нинішні новорічні свята молодь охоче йшла в аніматори (від 200—300 грн за годину) або вбиралася в костюми кумедних звірят, які невтомно ходили Хрещатиком і навколо головної столичної ялинки: зайчики, білочки, ведмедики, ну й, звісно ж, символ року — собачки. Ось одна з них на Софійській площі зняла "голову" й виявилася дуже симпатичною дівчиною. На запитання кореспондента про причини свого перевтілення відповідає охоче:

— Я студентка, приїхала з невеликого районного містечка. Самі розумієте, гроші для мене не зайві. От і вирішила: чим їхати на свята до своїх батьків, які на всьому будуть заощаджувати, щоб дати мені на дорогу, розумніше заробити грошей тут і допомогти їм.

Нині підраховують свої прибутки, скинувши купи нерозпроданого новорічного товару, продавці ялинок і сосен (їхній середній дохід — 1 тис. грн/день), фотографи (залежно від спритності — від 500 грн/день), продавці дитячих книжок (заробили свій відсоток від їх продажу) і вуличного фастфуду (400 грн/день плюс премія).

Щедрою на надання новорічних підробітків виявилася й складська сфера: охорона приміщень — від 230 грн/зміна, пакувальник товару — 600 грн/16 годин, фасувальник новорічних подарунків (6500 грн/місяць), пакування новорічних іграшок (1800—2400 грн/тиждень), вантажник новорічної продукції (від 250 грн/зміна).

Бізнес по-сімейному

Слава цієї новорічної парочки давно переступила за територію їхнього великого будинку й упевнено поширюється на сусідні. Йдеться… про тещу з зятем, які об'єдналися в незвичайний дует: високий кремезний зять — у ролі Снігуроньки, і приземкувата теща-колобок — у ролі Діда Мороза. Додайте до цього те, що обоє вони за словом у кишеню не лізуть, уміють співати, танцювати, раз у раз сиплють жартами-примовками, і вам стане зрозумілий секрет їхнього незмінного успіху. При тому, що ці люди грошей особливо не потребують, їх не тільки кличуть у гості на новорічні свята знайомі й сусіди, а й щедро обдаровують за виступи.

Я знайома з мамою і донькою, які виготовляють і продають недорогі подарунки ручної роботи до Нового року: оригінальні серветки, теплі шапки, хустки, шкарпетки. Мама-пенсіонерка, яка через хворобу майже не ходить, все-таки не втратила вміння плести гарні й оригінальні речі, а проворна донька не тільки активно пропонує їх сусідам, товаришам по службі або знайомим, а й уже подумує й про свою "точку" біля метро.

Знайомі молодята (чоловік, до слова, дипломований кухар) знайшли свою новорічну нішу — пропонують послугу "кухар на годину". Попит на неї стабільний, адже не всі господині готові в новорічні свята стояти біля плити. Така послуга разом із заготівлею продуктів, сервіруванням і навіть прибиранням стартує мінімум від 2 тис. грн.

Відомі також приклади, як ті, хто "на ти" з авто й готовий пожертвувати святковим застіллям, поколіннями (наприклад, батько і син) у новорічну ніч вирушали таксувати. Ризик нарватися на агресивних пасажирів або п'яних пішоходів виправдався заробітком — від 400 у.о. і вище за ніч.

А деякі сім'ї в новорічні свята додумалися взагалі нічого не робити, але все-таки отримувати дохід, здаючи поденно в оренду свою нерухомість. Деяким орендодавцям-щасливчикам напередодні новорічної ночі вдалося вторгувати від 1 до 1,5 тис. у.о. за день, при тому, що гуляли гості по два-три дні. Правда, у цьому пасивному бізнесі є свої нюанси: можливість забратися з насидженого місця заради гостей і готовність побачити розгром родового гнізда після повернення…

Коли згасли свічки…

Усі свята, навіть тривалі, закінчуються. Веселощі вщухають, а разом із ними — й тимчасова робота для тих, кому потрібен приробіток. Утім, не варто поспішати розставатися з тимчасовою роботою, яка підвернулася на новорічні свята. Адже люди, які відмінно зарекомендували себе на підробітках у святкові дні, можуть спробувати закріпитися у своїй справі на триваліший термін. Шанс кар'єрного й професійного зростання є, наприклад, у кухарів, які працювали на новорічних ярмарках і отримали зарплату від 10 тис. грн, у вправних і презентабельних офіціантів, котрі заробили від 8 тис. грн.

Завжди, а не тільки в новорічні свята, будуть потрібні мерчендайзери (від 8 тис. грн), продавці сувенірів (10 тис. грн), промоутери (погодинна плата плюс додатковий заробіток за понаднормову роботу). Для отримання постійної роботи потрібні як мінімум два складники: добре зарекомендувати себе під час підробітку й уміння запропонувати свої послуги на перспективу.

Непогані гроші заробили у свята ті, хто "на ти" з тваринами, адже власники багатьох з них виїхали відпочивати. Втім, якщо чотириногих вихованців якісно годувати, вигулювати, купати й усіляко сприяти їхньому грайливому настрою, можна до приїзду хазяїв так прив'язати їх до себе, що вони стануть лобістами для тривалих трудових відносин.

Аналогічна ситуація і з "новорічними" нянями. Ті, хто показав не тільки педагогічні й кулінарні здібності, а ще й чесно виконував роль сторожа квартири або особняка, можуть запропонувати свою кандидатуру як позмінну няню, няню на вихідні, святкові дні або хоча б попросити рекомендацію, яка в наш час дорогого варта.