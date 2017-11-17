Рейдерство нової хвилі

17 жовтня 2017 р. Колегія суддів Львівського апеляційного господарського суду відмовила в задоволенні апеляційної скарги Петра Бігуна на рішення Господарського суду Львівської області від 27 липня, яким визнано незаконною спробу захоплення торговельно-розважального комплексу Victoria Gardens у Львові.

Рішення апеляційної інстанції дозволило власникам найбільшого в Західній Україні ТРК остаточно відбити одну з найбільш резонансних атак на власність в Україні, до якої, власне, і був причетний Петро Бігун. Історія спроб отримати контроль над ТРК Victoria Gardens заслуговує особливої уваги. І річ навіть не в тому, що ТРК коштує десятки мільйонів доларів і належить іноземним інвесторам, і не в тому, що, зазнавши невдачі при першій спробі й попавшись на підробці документів, нападники з дивовижною зухвалістю повторили спробу, спираючись на ті самі підроблені папери. Гірше інше — цей випадок викрив глибокі недоліки в самій юридичній системі України які серйозно впливають на можливість захистити бізнес від нечесних на руку ділків. Виявилося, що тепер можна захопити власність просто "домовившись" з держреєстратором. Неважко уявити, як така новина може позначитися на репутації та інвестиційному кліматі України, особливо в очах потенційних іноземних інвесторів.

Перша спроба

і турецький слід

23 червня ц.р. до адміністративної частини ТРК Victoria Gardens у супроводі чоловіків міцної статури спробував увійти колишній керівник ТРК — Оджаклі Айтач, звільнений у грудні 2016 р. за розтрату коштів. Він заявив, що знову став директором, показав виписку з Єдиного державного реєстру (ЄДР), де вказувалося, що ТОВ "Фенікс-Капітал" (власник ТРК Victoria Gardens) тепер належить не компанії Globcon Limited (англійській компанії, власниками якої є двоє громадян Туреччини), а українцеві Петру Бігуну. А директором ТОВ "Фенікс-Капітал", згідно з показаною випискою, у реєстрі був зазначений Оджаклі Айтач.

За кілька годин до цих подій до ЄДР справді внесли зміни, Петро Бігун був зареєстрований новим власником ТОВ "Фенікс-Капітал", а новим директором — Оджаклі Айтач. Підставою для таких змін став протокол загальних зборів учасників ТОВ "Фенікс-Капітал", на яких нібито затвердили продаж компанії Петрові Бігуну, здійснений від імені власників Компанії Globcon Limited Хазінедароглу Юміт Сюлеймана і Бурака Башлілара за їхніми особистими дорученнями. При цьому компанію, яка володіє ТРК площею в 100 тис. кв. м і реальною ринковою вартістю близько 80 млн дол. США, продали нібито всього за 100 тис. грн.

Надалі було встановлено, що Оджаклі Айтач разом з громадянами України Юрієм Губіним (у минулому працівник СБУ та податкової міліції) і Петром Бігуном (у минулому слідчий прокуратури м. Києва) підробили низку офіційних документів, які й стали підставою для фіктивного продажу й неправомірних змін інформації в ЄДР про учасників і керівників "Фенікс-Капітал". За даним фактом у Турецькій Республіці порушено кримінальне провадження, у рамках якого затримано спільників Оджаклі Айтача, які допомагали йому в підробці документів, самого Оджаклі Айтача турецька поліція оголосила в розшук. На сьогодні вже достеменно відомо, що Оджаклі Айтач разом зі спільниками підробив видані в Туреччині від імені Хазінедароглу Юміта Сюлеймана і Бурака Башлілара доручення, якими нібито уповноважили Ю.Губіна представляти їхні інтереси. Турецькі слідчі на підставі проведених експертиз стверджують, що ці фальшиві доручення були виготовлені на підставі фальшивих паспортів власників Компанії Globcon Limited і містять їхні підроблені підписи.

Діючи на підставі підроблених доручень від імені Хазінедароглу Юміта Сюлеймана й Бурака Башлілара, Юрій Губін підписав фіктивний договір купівлі-продажу, згідно з яким він продав за 100 тис. грн частку в розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ "Фенікс-Капітал" Петрові Бігуну. Використавши ті самі доручення й свіжосфабрикований договір купівлі-продажу, Айтач і компанія підробили й протокол загальних зборів учасників ТОВ "Фенікс-Капітал", рішенням яких було дано згоду й затверджено продаж частки компанії Globcon Limited у ТОВ "Фенікс-Капітал", а також звільнено з посади директора ТОВ "Фенікс-Капітал" Євгена Короля (який представляв інтереси реальних власників) і призначено на цю посаду Оджаклі Айтача.

Зазначені підроблені документи були надані приватному нотаріусу Львівського міського нотаріального округу, який і вніс до ЄДР незаконні відомості про зміну учасника і директора ТОВ "Фенікс-Капітал".

Потім, щоправда, ці зміни були скасовані цим самим нотаріусом як помилкові, а за фактами підробки документів і спроби заволодіння майном товариства правоохоронні органи України відкрили кримінальне провадження. Однак попри тривале досудове розслідування, осіб, винних у вчиненні цих злочинів, до кримінальної відповідальності так і не притягнуто.

Друга спроба

і київський реєстратор

27 липня рішенням Господарського суду Львівської області було задоволено позов компанії Globcon Limited, і сфабриковане рішення загальних зборів учасників ТОВ "Фенікс-Капітал" визнано недійсним. Однак це рішення не набуло законної сили одразу у зв'язку з його оскарженням Петром Бігуном.

Скориставшись паузою і, напевно, відчуваючи безкарність своїх дій, завдяки відстороненій позиції спостерігача українських компетентних органів та їхніх посадових осіб, Оджаклі Айтач зі своїми спільниками 15 вересня зробили повторну спробу захопити ТОВ "Фенікс-Капітал" і ТРК Victoria Gardens.

Цього разу Оджаклі Айтач і його українські спільники домовилися з держреєстратором Київської обласної філії КП "Центр державної реєстрації" Петрик А.В., яка, попри існуючу в ЄДР заборону, в порушення принципу територіальності вчинення реєстраційних дій, на підставі тих-таки підроблених документів внесла зміни до ЄДР, знову вказавши засновником ТОВ "Фенікс-Капітал" Петра Бігуна, а директором ТОВ — Оджаклі Айтача.

Атаки відбито —

проблеми залишилися

Усі звернення до Мін'юсту власників ТОВ "Фенікс-Капітал" та їхніх адвокатів не принесли видимого результату. Міністерство справедливості, покликане не тільки стежити за суворим дотриманням законів, а й безпосередньо контролювати ведення держреєстрів та дії держреєстраторів, практично самоусунулося від виконання цих функцій. Тільки набрання чинності рішенням Госпсуду Львівської області, після відхилення апеляції, дозволило автоматично скасувати всі зміни, внесені на підставі підробленого протоколу, і відновити коректний запис у реєстрі. На сьогодні небезпека нової спроби рейдерського захоплення юридично зведена до мінімуму. Однак осад, як кажуть, лишився.

Отримати коментар від сторони, що намагалася встановити контроль над Victoria Gardens, нам не вдалося. Як, утім, і знайти інформацію, яка більш-менш зрозуміло пояснює позицію атакуючої сторони в цьому конфлікті. Єдине джерело — інтерв'ю Оджаклі Айтача інтернет-виданню "Апостроф", у якому він стверджує, що вклав близько 38 млн дол. своїх особистих коштів у будівництво Victoria Gardens і що насправді саме він був кінцевим бенефіціаром 75% компанії Globcon Limited (оформивши її на своїх партнерів Хазінедароглу Юміт Сюлеймана та Бурак Башлілара). Однак навіть зі змісту інтерв'ю випливає, що ніяких документальних доказів своїх слів Оджаклі Айтач надати не може, і всі його стосунки з турецькими партнерами будувалися нібито виключно "на довірі" й "дружбі". Прийняти на віру версію з незадокументованим вкладенням 38 млн дол. розсудливій людині досить важко.

Але навіть якщо припустити існування якихось фінансових відносин між Оджаклі Айтачем, Хазінедароглу Юміт Сюлейманом і Бурак Башліларом, виправдати поведінку атакуючих, які пішли на підробку документів, оформлення фіктивної покупки компанії за 100 тис. грн, підробку протоколу зборів і "гри" з українськими реєстраторами, ніяк не можна. Це цілий букет злочинів, які у будь-якій цивілізованій країні караються чималим строком. Чи відреагує належно на все це вітчизняне правосуддя, поки що незрозуміло. Але сумніви в його здатності покарати організаторів атаки на ТРК Victoria Gardens поки що залишаються.

Беззахисна власність

Найгострішим питанням залишається контроль власності. За чверть століття держава Україна, виявляється, так і не навчилася контролювати і забезпечувати права власників на безпечне володіння майном. Як показав цей конфлікт, втрутитися в держреєстри може практично необмежена кількість людей, які за лічені хвилини в змозі позбавити власника його майна або бізнесу. І відновити справедливість вдається далеко не завжди.

Звичайно, критична ситуація, що склалася навколо ТРК Victoria Gardens, викликає занепокоєння в іноземних інвесторів, насамперед бізнесменів з Турецької Республіки, які за відсутності правового захисту й бездіяльності правоохоронних органів вважають умови ведення бізнесу в Україні занадто ризикованими або й небезпечними. Особливо цинічними дії нападників виглядають на тлі спроб вітчизняних держінститутів зробити все можливе для відновлення економічної стабільності української держави, залучення іноземного капіталу.

Президент переконує світове співтовариство в тому, що бізнес в Україні вигідний і безпечний. А фактично вітчизняне законодавство з такою дірявою системою реєстрації досі ще "адаптоване" під рейдерство. І з цим, нарешті, щось треба робити.

Пасивність правоохоронців

і Мін'юсту

Не поспішають притягати до кримінальної відповідальності винних і правоохоронні органи.

Так, іще після першої рейдерської атаки в Залізничному ВП ГУНП у Львівській області зареєстровано кримінальне провадження №12017140060002657 від 24.06.2017 р. за фактом підробки документів і спроби заволодіти майном ТОВ "Фенікс-Капітал", з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 206-2, ч. 4

ст. 358 КК України.

Крім того, цей самий відділ поліції розслідує кримінальне провадження №12017140060003897 від 20.09.2017 р. за фактом подачі підроблених документів державному реєстраторові КОФ КП "Центр державної реєстрації", за ч. 4 ст. 358 КК України.

Однак, попри тривале досудове розслідування винних в атаках на ТРК Victoria Gardens досі так і не притягнуто до відповідальності.

Слід зазначити, що, з метою відновлення своїх порушених прав, компанія Globcon Limited 20.09.2017 р. звернулася з відповідною скаргою до Комісії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації Мін'юсту, вважаючи, що зазначений держорган оперативно відреагує та ухвалить рішення згідно із законом. Рішення Комісії від 30.10.17 р. було отримано лише в момент, коли стаття вже мала верстатися. Поважній Комісії, завдання якої полягає в оперативному вирішенні проблем реєстрації, знадобилося чотири засідання і майже два місяці напруженої роботи, щоб "Відмовити в задоволенні скарги компанії "Глобком Лімітед"… у зв'язку з тим, що є інформація про судове провадження". І навіть це рішення, судячи з усього, було отримане під тиском — компанії Globcon Limited довелося звертатися до бізнес-омбудсмена зі скаргою на бездіяльність Комісії.

У зв'язку з очевидними порушеннями, допущеними держреєстратором Київської обласної філії комунального підприємства "Центр державної реєстрації" Петрик А.В., компанія Globcon Limited також звернулася до міністра юстиції з заявою про проведення відповідної камеральної перевірки зазначеного сертифікованого центру й держреєстратора зокрема. Однак минуло вже більше місяця, а перевірки навіть не призначено, відповіді з міністерства компанія Globcon Limited так не отримала.

Виникає логічне запитання: що або хто стримує компетентний держорган, до кола повноважень якого входить ухвалення рішень про скасування незаконних реєстраційних дій, а також перевірка держреєстраторів на предмет законності їхніх дій? Виходить, якби не рішення суду, то з власністю можна було б попрощатися?

А тим часом оперативна реакція з боку Міністерства юстиції на порушення закону одразу ж розставила б усі крапки над "і"…