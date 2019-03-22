Рейдерські війни: схеми, алгоритми, лайфхаки

А головне, алгоритм протидії цьому явищу.

Розбираємо на пальцях.

Золотоноша. Липневий ранок. Місто прокинулося й готується до робочого дня. Але в групи захоплення робота вже кипить. Сьогодні вони "віджимають" завод з виробництва води й дитячого харчування "Еконія". Власники ще не в курсі, що за документами вже тиждень як нічим не володіють. Хоча могли б зупинити це неподобство значно раніше. Як же це сталося? Де вони припустилися помилки?

Документ з минулого

Як і в справжньому детективі, шукати треба в історії. Практично вся приватна власність в Україні має "родову травму" — нюанси її переходу з державної в приватну. От і в цьому разі "новий власник" заводу пан Титов А.Б. підняв рішення 11-річної давності Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 11 січня 2007 р., в якому було зафіксовано мирову угоду між ним, Титовим А.Б., і колективним промисловим підприємством "Золотоноська меблева фабрика". До 2008 р. ця фабрика й насправді володіла майновим комплексом. Однак рішенням усе того ж Смілянського міськрайсуду від 6 квітня 2007 р. рішення від 11 січня 2007 р. було анульоване, а провадження у справі №2-72/2007 — закрите. Втім, за дивним збігом обставин, до електронного реєстру судових рішень було внесено тільки перше з цих двох рішень. Тому реєстратор, що виконав перереєстрацію майна, послався на нібито діюче рішення суду.

Далі все було досить швидко й очевидно. 10 липня, тобто за дев'ять днів до приходу на підприємство, реєстратор КП "Реєстрація нерухомості" Каленчук М.А. виконує реєстраційну дію про перехід права власності на майновий комплекс заводу. Саме в цей момент діючий власник і менеджмент підприємства мали б одержати повідомлення із сигналом тривоги, — якби були підписані на таку послугу. Але вони лишалися в невіданні, і пан Титов діє далі. Наступного дня, 11 липня 2018 р., він передає майно в статутний капітал ТОВ "Капітал інвест девелопментс", учасником якого сам і є. А 17 липня інший учасник цього ТОВ, Постоловський М.М., дає позику цьому своєму підприємству під заставу майнового комплексу "Еконія" і, звісно, вносить його до реєстру обтяжень, чим блокує можливості подальшої зміни власників іншими реєстраторами.

Після цього 19 липня "нові власники" з'являються на заводі.

Організована відсіч

Сили зла, як відомо, найбільше не люблять двох речей — об'єднання своїх противників і світла. Світло завжди руйнує пітьму. Справжні власники "Еконії" з перших же хвилин стали бити на сполох і об'єднувати для відновлення справедливості дуже різних людей та організації. Моментально було поширено інформацію про те, що завод атаковано рейдерами. Завдяки оперативному втручанню мера Золотоноші, на місце подій прибули наряди поліції, які видворили представників "Капітал інвест девелопментс". А за фактом спроби захоплення було порушене кримінальне провадження.

У ті ж перші хвилини до боротьби з рейдерами підключився й Антирейдерський союз. Вивчення особистостей "загарбників" і визначення їхніх сильних і слабких сторін, розуміння ситуації й специфіки підприємства дозволили визначити, що, по-перше, рейдери мають і будуть використовувати свої зв'язки в ГПУ та відкриватимуть кримінальні провадження, щоб дискредитувати справжніх власників підприємства, по-друге, оскільки комісія при Мін'юсті з розгляду скарг на дії реєстраторів працює довго й непрозоро, найкращим способом посилення своїх позицій у захисті буде ставка на публічність.

Отже, одним із найважливіших завдань стало привернення уваги громадськості до цього кейса. Для протидії рейдерській атаці було організовано постійну комунікацію ТОВ "Еконія" зі співробітниками й бізнес-громадськістю для пояснення позиції власників компанії. Відкрита публічна позиція показала бізнес-співтовариству правоту справжніх власників і використання "кривих" схем їхніми опонентами.

Було розроблено сценарій і записано відеоролик, у якому пояснювалося те, що трапилося. Враховуючи актуальність теми, відео зібрало велику кількість переглядів і коментарів.

Про рейдерську атаку бізнес-асоціації проінформували куратора комісії Мін'юсту — заступника міністра юстиції України, і питання швидкого та об'єктивного розгляду цієї ситуації стало питанням її персональної професійної компетентності.

На авторитетному інформаційному майданчику було проведено прес-конференцію за участі представників бізнес-асоціацій, присвячену конфліктній ситуації.

У перемоги тисяча батьків. У підсумку, по-перше, неправомірні реєстраційні дії було скасовано, а майновий комплекс повернуто у володіння ТОВ "Еконія".

По-друге, було відкрито кримінальні провадження щодо організаторів рейдерської атаки.

По-третє, українські бізнес-асоціації виступили на захист "Еконії" та домовилися створити реєстр персоналій, що фінансують рейдерство. Крім того, представники таких об'єднань, як CEO Club Ukraine, Антирейдерський союз підприємців України, Союз українських підприємців, а також Українська бізнес-асоціація, звернулися до органів влади з вимогою заблокувати використання реєстраторів у рейдерських схемах. У тому числі забезпечити, щоб причетні до незаконних дій службовці понесли персональну кримінальну відповідальність.

Є й кілька уроків, які корисно засвоїти з кейса "Еконії".Якби справжній власник ТОВ ПІІ "Еконія" скористалася нескладним і зручним сервісом інформування про внесення змін до реєстру нерухомого майна, то вчасно одержала б сигнал тривоги й того ж дня дізналася б про внесення змін до держреєстру нерухомості. Оперативність і злагодженість дій у перші хвилини атаки — запорука успіху. Вони необхідні як повітря, тому що мобілізують усіх вирішувати незвичне завдання і вкрай важливі для координації зусиль при протидії загарбникам.

У цьому випадку публічність стала основною зброєю для захисту позицій власників у державних органах. Вона підсвітила кожного з тих, хто виявився співучасником рейдерів, створила санітарну зону навколо ситуації. Ускладнила опонентам використання своїх корупційних зв'язків.

Участь колег і профільних асоціацій — дуже важливий сигнал чиновникам і громадськості про те, що правда на вашому боці, і що всі, хто вас не підтримує, тим самим стають спільниками загарбників. Це не просто зміцнює вашу позицію, — це допомагає швидше відновити справедливість.

Не варто забувати й про те, що законний власник компанії в Україні завжди має бути готовий до рейдерської атаки й часто працювати на випередження противника, ускладнюючи йому життя.

Запобіжні заходи проти захоплення підприємства:

— серйозний підхід до побудови корпоративної структури свого бізнесу, що не допускає або ускладнює потенційне відбирання вашого бізнесу;

— аудит корпоративної безпеки свого підприємства на предмет виявлення вразливостей і недоліків в оформленні майнових прав на активи;

— ретельний відбір до органів управління надійних, компетентних фахівців, що діють у рамках чинного законодавства;

— виключення або максимальне обмеження контактів з представниками неформальних силових структур, кримінального світу, організованої злочинності;

— організація ефективної роботи юридичної служби та служби безпеки;

— залучення до охорони співробітників Поліції охорони (ДСО);

— забезпечення жорсткого режиму дотримання комерційної таємниці на підприємстві;

— постійний моніторинг галузі, в якій працює підприємство;

— відстеження спроб одержання сторонніми особами відомостей про підприємство і його нерухомість з ЄДРПОУ, Держреєстру прав на нерухомість і Держземкадастру;

— підтримання підприємства в стані, що не має ознак банкрутства, жорсткий контроль кредиторської заборгованості;

— підтримання своєї частки в корпоративних правах підприємства на рівні не менш як 70% плюс один голос;

— створення для власників (у тому числі малих часток) зацікавленості продовжувати бути власниками акцій і в розвитку підприємства (регулярна виплата дивідендів, соцпакет, участь в управлінні тощо);

— централізація бухгалтерської роботи групи компаній в одному з контрольованих підприємств (не в головному);

— розподіл найбільших значущих активів головної компанії в деяких підконтрольних підприємствах і використання цих активів за договорами оренди;

— організація перехресного володіння частками в статутному капіталі (у рамках дочірніх компаній), включення в ланцюжок володіння корпоративними правами компанії, що перебуває під іноземною юрисдикцією;

— внесення до статуту положень, що ускладнюють захоплення компанії, наприклад, шляхом забезпечення відповідного балансу корпоративних прав і складу ради директорів, вимог до проведення голосування тощо;

— побудова контрольованої вами системи обтяжень корпоративних прав і основних активів підприємства;

— постійний внутрішній аудит, перевірка стану документів та умов їх захисту;

— перевірка умов зберігання печаток та їх захист від підробки;

— запровадження на підприємстві режиму комерційної таємниці й нерозголошення конфіденційної інформації.