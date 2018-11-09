Приборкання тарифної лихоманки

Тутешня міська влада щоразу апелює до свідомості мешканців: якщо не підвищити тарифи, місто чекає транспортний колапс. І він таки стався, але через мітинг обурених пасажирів…

Хвилю громадського невдоволення збурив Тернопільський міськвиконком, який із 1 листопада різко підвищив плату за проїзд у міському транспорті: до 9 грн в автобусах і 8 грн у тролейбусах (до підвищення плата становила, відповідно, 5 і 4 грн). Відтак проїзд у Тернополі став найдорожчим серед міст України. Навіть у Києві плата за проїзд у маршрутках становить 8 грн. І це при тому що зарплати в місті та області не йдуть у жодне порівняння зі столичними, а залишаються одними з найнижчих у країні. Так, середня зарплата в Тернополі ледве перевищує 7 тис. грн, тоді як по Україні — вже 9 тис. грн.

Щоправда, при розрахунку неперсоніфікованим електронним квитком або банківською карткою проїзд в автобусах Тернополя мав би коштувати 7 грн, а "Соціальною карткою тернополянина" — 6 грн. Розрахунок у тролейбусі виглядав би так: 6 грн — безіменним електронним квитком або банківською карткою, а 5 грн — "Соціальною карткою тернополянина". Міські чиновники свідомо розділили людей на різні сорти-категорії: гості міста, тернополяни "електронізовані" й "неелектронізовані". Такого поділу немає в інших містах, усі учасники руху мають однакові права, за винятком пільгових категорій.

Міський голова Сергій Надал у відеозверненні до тернополян пояснював таке підвищення тим, що громадський транспорт опинився у критичній ситуації. Всі автобусні маршрути стали збитковими. Водії автобусів і маршрутних таксі відмовляються виходити на роботу. Владі ледве вдається заспокоювати водіїв та кондукторів тролейбусного парку, щоб вони працювали. А в міському бюджеті на листопад уже вичерпалися кошти на оплату перевезення пільгових категорій пасажирів.

Востаннє тарифи на проїзд у Тернополі підвищували більше року тому. "Відтоді вартість паливних матеріалів зросла на 16%, мінімальна зарплата — на 15%, а вартість електроенергії зросла у 2,5 разу. Нам повідомили, що через борги тролейбуси вже з 30 жовтня могли бути відключені від електропостачання. Без підвищення плати за проїзд зупинилися б і приватні перевізники, бо їх діяльність, за всіма економічними розрахунками, була кризовою", — запевняв градоначальник. Але він, мабуть, забув уточнити, що у плановій собівартості перевезень КП "Тернопільелектротранс" на 2018 р. на рівні 113,3 млн грн частка електроенергії становить лише 25,3 млн грн (тобто 22,3%).

Начальник управління транспорту, комунікацій та зв'язку Тернопільської міськради Ігор Мединський грізну перспективу непорушності тарифів робить ще похмурішою: "Таке вимушене підвищення ціни на проїзд зумовлене катастрофічною ситуацією, яка зараз спостерігається як у комунальному підприємстві "Тернопільелектротранс", так і у приватних перевізників. Це спричинили неспроможність покривати власні витрати через значне підвищення вартості електроенергії та пального, дорогий ремонт транспорту, середній вік якого 25 років, та нестача коштів на виплату заробітної плати водіям".

Звідси висновок: міська влада мусила піти на непопулярний крок, підвищивши плату за проїзд. Але жителів не переконали такі аргументи міських чиновників, і минулої неділі тернополяни вийшли на мітинг із протестними гаслами, а відтак перекрили головні вулиці міста, заблокувавши рух транспорту. Люди вимагали негайно знизити тарифи на проїзд у міському транспорті. Наступного дня акція протесту тривала під стінами міськради…

Аби хоч трохи вгамувати обурення тернополян, мерія оприлюднила розрахунки. Із них видно: при плановій рентабельності КП "Тернопільелектротранс" на 2018 р. 10%, плата за проїзд у тролейбусі мала би становити 7,60 грн. А в автобусах і маршрутних таксі, при такій самій рентабельності (вона включає вартість пального 29,94 грн за літр, середню зарплату водіїв — 7,5 тис. грн, середню річну вартість ремонту автобуса — 35 тис. грн та прогнозований річний пасажиропотік, — 20 млн пасажирів) тариф "виростає" до 8,82 грн. Останній тариф викликає значні сумніви, принаймні в частині вказаної вартості ремонту автобуса і величини пасажиропотоку, реальних цифр якого досі не показують приватні перевізники (про це трохи нижче).

Залишається відкритим і запитання, чому, маючи такі великі витрати на перевезення пасажирів, влада інших міст не поспішає підвищувати тарифи. Наприклад, у сусідніх обласних центрах — Львові, Рівному, Луцьку, Чернівцях — проїзд в автобусі коштує 5 грн, в Івано-Франківську — 5–6 грн (залежно від часу доби). Вартість проїзду в тролейбусах у Луцьку, Рівному, Чернівцях досі тримається на рівні 3 грн, а в Івано-Франківську — навіть 2 грн.

На початку 2018 р. влада Тернополя обіцяла, що до кінця року майже весь міський транспорт стане комунальним, планувалося закупити 40 великих автобусів. Зрештою, придбали тільки один. Закупівлю решти відклали на наступний рік. Міський голова Тернополя виправдовується тим, що за кошти, які планували спрямувати на купівлю нових автобусів, треба дофінансовувати освіту й медицину (на 60 млн грн). Але ж така ситуація не в окремо взятому Тернополі, — освіту й медицину дофінансовують із місцевих бюджетів і в інших містах країни. Чому ж там транспортні засоби закуповують у значних кількостях? Наприклад, у Житомирі нинішнього року вже придбали в лізинг 17 великих автобусів МАЗ-206 із 72 пасажиромісцями кожен...

Тернопіль став першим містом в Україні, де запроваджено квазі- електронну систему оплати проїзду. Чому "квазі"? Бо з неї випала важлива ланка — сервер диспетчерського пункту, куди мала б надходить інформація про всю виручку від перевезення пасажирів. Завданням електронної системи в Тернополі було подолати "тінь", встановити реальний пасажиропотік і реальну вартість перевезень. Проте в Тернополі так і не вдалося встановити повний облік пасажиропотоку, бо чимало пасажирів розраховуються готівкою, водії не видають квитків, а пасажири не вимагають цього. Тож усієї виручки від перевезень пасажирів досі не видно, частина її й надалі перебуває в "тіні". І тому орган місцевого самоврядування не може побачити всього доходу перевізника, оцінити його витрати й вирішити, чи треба і на скільки підвищувати тарифи.

Виходить, що "тінь" перемогла пасажирів і мерію. Яскравий факт: після подорожчання проїзду водії маршруток стали масово "йти назустріч" пасажирам, пропонуючи: давайте сюди попередні 5 грн і тихо проходьте до салону. Квитка, звісно ж, вони не видають, а люди раді хоч трохи зекономити на проїзді. Істотним підвищенням тарифів на проїзд у транспорті міська влада Тернополя, як на мене, непрямо заохочує перевізників і водіїв працювати в "тіні" й тим самим дискредитує важливу реформу у сфері транспорті.

Отож реформи, в тому числі запровадження електронної системи оплати проїзду, мають проводитися продумано, виводити на позитивний результат, а не на будь-який, за принципом: обіцяли одне, а вийшло як вийшло, хай споживачі послуг уже вибачають…

Р.S. Тернопільський міськвиконком під тиском громадськості таки скасував рішення про підвищення вартості проїзду в міському транспорті. З 6 листопада в місто повернулися попередні тарифи — 3 й 4 грн у тролейбусах і 4 та 5 грн в автобусах і маршрутних таксі. Проте миттєво відреагували приватні автоперевізники: того дня їхні водії не виїхали на маршрути. Містяни були змушені їздити у переповнених тролейбусах або долати кілометрові відстані пішки...