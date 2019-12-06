Правоохоронні органи: ризики для підприємців та інвесторів

Ідеться як про ефективність захисту підприємців від недобросовісних конкурентів та рейдерів, так і про проблему перешкоджання бізнесу з метою одержання неправомірної вигоди.

Часто під "тиском на бізнес" ми розуміємо як фіскальне регулювання, що погіршує становище бізнесу, так і прямий тиск правоохоронних органів. Якщо перше належить до питання політичного і є частиною податкової політики тієї чи іншої політичної сили, то друге — суто суб'єктивне бажання окремих осіб поліпшити за рахунок бізнесу своє матеріальне становище.

За останні кілька років у правоохоронній системі відбулися істотні зміни — створення Національної поліції, реформа прокуратури, створення антикорупційних органів (НАБУ, САП), формування Державного бюро розслідувань. У систему прийшло багато нових осіб із незаплямованою репутацією, бажанням змінити щось на краще і працювати ефективніше. На жаль, повного очищення не сталося, і повноваження правоохоронного органу продовжують залишатися інструментом вимагання з боку певних осіб, які не бажають змінюватися ментально й морально. Як же відбувається тиск на бізнес, і чи можна цьому протистояти?

Запити, ухвали та обшуки

Кримінальний процесуальний кодекс (КПК) 2012 року докорінно змінив процедуру розслідування злочинів. Попередній КПК (1960 року) для порушення кримінальної справи вимагав підстав і приводів, передбачаючи можливість відмови в порушенні справи через відсутність останніх. Своєю чергою, новий КПК зобов'язує слідчого автоматично відкрити кримінальне провадження за письмовою заявою особи або на підставі інформації, отриманої оперативним шляхом, про нібито скоєний злочин.

Ця новація, хоч і прийнята з доброю метою — знизити можливість безпідставних відмов у порушенні справи, тепер може бути використана для неправомірних дій стосовно приватної компанії та створення для неї несприятливої репутації. Навіть мінімальна інформація у ЗМІ про вашу діяльність може бути розцінена як така, що свідчить про ознаки злочину, і стати підставою для відкриття кримінального провадження.

Далі закон зобов'язує слідчого в чітко встановлений термін або знайти підозрюваного й передати справу до суду, або закрити провадження.

Мета такого роду слідчих дій, як правило, — отримання документів. Так, у 99% випадків, пов'язаних із тиском на бізнес, ідеться про економічні статті Кримінального кодексу, де перший і основний доказ — це документи (контракти, акти, накладні тощо).

Дальші сценарії

Якщо справу висмоктано з пальця і в слідчих органів немає про вас якоїсь серйозної інформації, перше, що ви отримаєте, — лист слідчого. В якому йтиметься, що таким-то органом здійснюється досудове розслідування кримінального провадження (про яке ви, певна річ, ніколи не чули й не знали), тому вас просять надати перелік зазначених документів.

Оскільки надання документів за таким запитом — добровільне, зазвичай підприємці зголошуються надати документи тільки на підставі ухвали слідчого судді, який зобов'язаний перевірити законність підстав для їх надання. Що є абсолютно правильним рішенням. Понад те, у своїй відповіді слід наполягати на бажанні бути присутнім під час розгляду запиту слідчим суддею, аби висловити свої зауваження і заперечення.

Кодекс передбачає, що особа, в котрої запитують документи, має бути запрошена слідчим або слідчим суддею для розгляду питання надання документів. За умови відсутності обґрунтованих підстав вважати, що така особа може згодом знищити докази.

Якщо провадження — повністю безпідставне, то ймовірність отримання ухвали суду про доступ до документів досить сумнівна. У такому разі слідчим органам нічого не залишиться як спустити провадження на гальмах і закрити його після завершення процесуальних строків. А компанію можна буде привітати з тим, що вона склала перший тест на стресостійкість. Якщо ж суддя знайде підстави (хоч би якими суб'єктивними вони були) для витребування документів, то потрібно готуватися до наступного етапу оборони.

Ухвала суду зобов'язує вас надати зазначені в ній документи. Основна проблема — закон не передбачає можливості оскарження ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів. При цьому трапляються абсолютно абсурдні ситуації, коли в компаній вимагають документи, які не мають жодного стосунку до самого провадження та обставин, у ньому зазначених. Тому кожна така ухвала потребує ретельного аналізу вашим адвокатом, і ви залишаєте за собою право звернутися до слідчого судді, який виніс ухвалу, по роз'яснення порядку її виконання, оскільки в ній перелічені документи, котрі не мають стосунку до провадження.

Ненадання документів, перелічених в ухвалі слідчого судді, — пряма підстава для отриманням слідчим ухвали на обшук. Зазвичай для компанії обшук — найбільш прикра й паралізуюча слідча дія.

У зв'язку з цим ваша компанія та її співробітники мають бути готовими до несподіваного візиту представників правоохоронних органів і чітко розуміти, як поводитися. Тому проведення семінарів адвокатами у сфері кримінального права для ваших співробітників має стати щорічним і обов'язковим.

Будівництво — одна з найбільш зарегульованих сфер, з безліччю різновидів правових відносин. Останні кілька років у багатьох областях була поширена практика так званих "засланих козачків", які влаштовуються на разові роботи до ваших підрядників або субпідрядників і через тиждень-два, не закінчивши робіт, зникають. А ще через тиждень пишуть заяву, що ви шахрай й не платите їм за виконану роботу. Після чого до вас на об'єкт висаджується "правоохоронний десант" із ухвалою суду про огляд місця події та починає по черзі опитувати всіх робітників, а ви отримуєте повістку на допит.

Незалежно від того, як закінчиться кримінальне провадження, наявність ухвали слідчого судді — чи то тимчасовий доступ до документів, чи обшук — це удар по репутації вашого бізнесу. При перевірці вашої компанії через сервіси youcontrol або opendatabot ваша компанія фігуруватиме у списку кримінальних проваджень. І на сьогодні немає законодавчого механізму, який міг би допомогти вам прибрати цю інформацію з реєстру.

Розглянуті ситуації, як і будь-яка необґрунтована увага до бізнесу з боку правоохоронних органів, — ще один привід для іноземного інвестора задуматися про вкладення грошей у нашу країну. Тим часом такі дії дискредитують ті реформи й ініціативи, які мають позитивний задум і повільно, хоча й із труднощами, втілюються в життя.

Як себе захистити

Бізнес виробив цілий інструментарій захисту від неправомірних посягань із боку правоохоронних органів.

Професійна юридична допомога. Насамперед ідеться про допомогу з боку юристів і адвокатів, які працюють у сфері кримінального права. Грамотне складання відповідей на запити, подача скарг у НАБУ, ДБР та прокуратуру, супровід під час усіх слідчих дій — невід'ємна частина їхньої роботи. При цьому їхня участь не повинна обмежуватися лише "гасінням пожежі", потрібно проводити систематичну роботу зі створення юридичного контуру безпеки компанії.

Медіа та соцмережі. Друга складова — робота з громадськістю. Як сказав один із українських бізнесменів: "Мій "дах" — це Фейсбук". Останні кілька років, особливо після підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, теми залучення й захисту іноземних інвестицій, підтримки вітчизняного бізнесу, який створює робочі місця, — ледь не тема номер один на порядку денному вітчизняних ЗМІ.

Будь-який тиск на бізнес швидко стає надбанням громадськості, активно обговорюється та висвітлюється в соціальних мережах, а його фігуранти потрапляють під особливий приціл і увагу журналістів. Досить згадати скандал із тиском СБУ на забудовника Taryan Towers, у зв'язку з нібито порушенням законодавства про охорону культурної спадщини під час будівництва об'єкта. Тому бізнес зобов'язаний активно використовувати всі наявні інформаційні канали для захисту своїх інтересів.

Звернення до Ради бізнес-омбудсмена. Ще один важливий і ефективний спосіб захисту компанії — звернення до Ради бізнес-омбудсмена. Цей консультативний орган Кабміну створений 2014 року і фінансується Європейським банком реконструкції та розвитку. Його завдання — розгляд скарг бізнесу (фізичних і юридичних осіб) на дії державних чиновників та проведення відповідних розслідувань.

Зважаючи на авторитетний статус цього органу, його зверненням до керівництва правоохоронних органів завжди приділяється особлива увага. При залученні до справи бізнес-омбудсмена істотно підвищується ймовірність припинення безпідставного тиску на ваше підприємство.

Що ще потрібно зробити державі?

Зі зміною влади в 2019 році та приходом людей із бізнесу на ключові посади у виконавчих органах влади захист бізнесу від тиску держави в цілому й незаконного втручання правоохоронних органів, зокрема, став ще більш актуальним.

Декриміналізація фіктивного підприємництва, ліквідація департаменту МВС по боротьбі з економічними злочинами, набрання чинності законом про захист права власності — далеко не повний перелік досягнень нової влади.

Тим часом залишається ще великий обсяг роботи, яку необхідно виконати в цьому напрямі. Сюди належать підвищення заробітної плати та соціального забезпечення працівників правоохоронних органів, а також гарантії їхнього особистого захисту та захисту їхніх родин у зв'язку з професійною діяльністю; реформування судової системи; створення служби фінансових розслідувань і ліквідація податкової поліції.

Необхідно розвивати культуру підприємництва, вводити у шкільні програми уроки з бізнесу і виробляти в посткомуністичного суспільства уявлення про бізнесмена як про людину, яка створює й розвиває економіку, а не в якої можна прийти і щось забрати.