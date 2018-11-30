Подарували мільярд

Цього року вперше в історії незалежної України бюджетна ніч трапилася не під ялинку, а на місяць раніше, під "чорну п'ятницю" 23 листопада, тому що ухвалення бюджету виявилося вимогою МВФ для чергового траншу.

У разі неухвалення бюджету до 1 грудня нам погрожували Армагеддоном у вигляді обвалу гривні в результаті дефолту й у підсумку — масовим падінням виробництва, зарплат, невиплатою пенсій і т.д.

Багато хто, характеризуючи ухвалений тієї ночі бюджет, говорить про позитивні моменти, закладені в самому бюджеті, але те, що відбулося під куполом стосовно питання оцінки майна для операцій купівлі-продажу, неможливо охарактеризувати інакше як зухвале пограбування народу України народними депутатами. Ухвалені в бюджетну ніч зміни до Податкового кодексу закріпили монополізм майданчиків-посередників при оцінці майна для проведення операцій купівлі-продажу.

Щоправда, рух почався ще 22 листопада, коли відбулося відкрите засідання Антимонопольного комітету України, де було зроблено доповідь щодо питання, пов'язаного з Єдиною базою даних оцінки майна і надано рекомендації АМКУ для Кабінету Міністрів щодо цього питання.

Єдина база застосовується для реєстрації оцінок майна при укладанні угод купівлі-продажу майна і внесення до неї результатів оцінок, виконуваних незалежним оцінювачем, про що DT.UA уже писало (Юрій Андрусенко, "Повернення блудної схеми", DT.UA, №30 від 18.08.2018 р.).

АМКУ проаналізував ситуацію на ринку оцінки і виявив, що чотири діючі майданчики уклали ліцензійні договори з розробником Єдиної бази ще ДО проведення тендера на вибір розробника Єдиної бази. Про те, що всі документи майданчиків схожі як близнюки-брати, ми вже писали. А те, що вони одночасно міняють ціни на свої послуги, — однозначна ознака їхньої змови і створення олігополії. Також цікаво те, що майданчики-посередники змогли напрочуд швидко пройти надскладні процедури "Комплексної системи захисту інформації" (КСЗІ).

До речі, саме тієї системи, якої не проходять майданчики "ПроЗорро", оскільки це насправді непотрібні вимоги, бо вони ускладнюють діяльність майданчиків і є саме тим, що стало предметом підкилимної торгівлі в бюджетну ніч. Але про це нижче.

Отже, на проходження КСЗІ потрібно зазвичай від півроку до року. Але діючі майданчики Єдиної бази примудрилися пройти КСЗІ за два тижні — які талановиті хлопці! Розробники "схеми" постаралися максимально ускладнити процедури акредитації майданчиків так, щоб легко пропускати своїх, а чужим було б зась.

Експерти Ініціативи "Разом проти корупції" спробували дізнатися, які можливості є в "інших" для проходження КСЗІ. Вони телефонували розробникам проектних рішень для отримання КСЗІ. На запитання "як швидко це можна отримати?" у тих небагатьох компаніях, які займаються цими питаннями, фахівці сміялися й іноді казали "від року", а іноді "не беріться — у вас нічого не вийде, і в них є інструкція відмовляти всім у цьому питанні". Але й цього тим, хто контролює схему, здалося мало. І тоді в "бюджетну ніч" до Ради було подано поправку, яка цілком унеможливлює появу на ринку незалежного майданчика, про що нижче.

Які ж рекомендації щодо питання оцінки АМКУ запропонував (і проголосував одноголосно) для Кабінету міністрів?

Насамперед Кабмін має проаналізувати, чи потрібні взагалі посередники для Єдиної бази, адже до 18 липня 2018 р. Єдина база чудово працювала без них. Якщо майданчики для Єдиної бази не потрібні, то АМКУ рекомендує Кабміну розробити й подати до ВР зміни до Податкового кодексу, які б унеможливлювали внесення даних до Єдиної бази через майданчики-посередники. Багатьом експертам саме таке рішення видається найбільш доцільним. І воно цілком можливе, оскільки майданчики Єдиної бази, на відміну від майданчиків "ПроЗорро", нічого не перераховують у бюджет, а все кладуть собі в кишеню.

У разі якщо уряд вирішить, що майданчики-посередники все ж таки потрібні, він має перейнятися обмеженням сум, які виплачують посередникам, встановити якісь бар'єри хапугам, які вже кілька разів піднімають ціни на свої т.зв. послуги.

Також АМКУ рекомендує звернути увагу на неприпустимість для майданчиків займатися оцінювальною діяльністю. В усьому світі це називається конфліктом інтересів, коли юридична особа надає послуги в тій самій сфері, якою вона сама займається. Безумовно, така юридична особа прагнутиме "вставляти палиці в колеса конкурентам", обмежуючи конкуренцію. Конфлікт інтересів у розвинених країнах визнається одним з дуже серйозних порушень. В Україні останнім часом теж почали розуміти небезпеку таких ситуацій.

Отакі рекомендації з'явилися 22 листопада, напередодні "чорної бюджетної ночі". Чимало експертів оцінюють ці рекомендації позитивно, хоча питання про те, чи залишаться вони на папері, чи наші західні партнери все ж таки змусять Кабмін звернути на них увагу й прийняти до опрацювання, залишається відкритим: дуже вже замало повноважень в Антимонопольного комітету.

А тепер про те, яким був перебіг бюджетної ночі, і як вийшло так, що оцінка стала розмінною монетою в боротьбі за ухвалення бюджету й отримання кредиту МВФ.

З багатьох джерел відомо, що на момент початку голосування депутати запропонували внести величезну кількість поправок, які охрестили "забаганками" на 2 трлн гривень. Зрозуміло, що це були витрати на всілякі дотації і на себе любимих, тому чимало з них було відхилено, залишали тільки ті, які не потребували видатків з бюджету. Серед них виявилися три поправки, які стосувалися приватних майданчиків-посередників, використовуваних для внесення даних на такі сайти як "ПроЗорро", "ПроЗорро. Продажі" і до Єдиної бази даних звітів про оцінку майна. Система "ПроЗорро" застосовується при державних закупівлях і була оголошена одним з найважливіших досягнень нинішньої влади, оскільки дозволила зробити державні закупівлі реально прозорими. "ПроЗорро. Продажі" розробили пізніше. Сайт почали застосовувати для реалізації державного майна. Майданчики Єдиної бази даних звітів про оцінку майна, введені в дію в липні цього року, є посередниками, через які оцінювачі завантажують результати оцінки нерухомості до Єдиної бази.

Тієї "чорної" ночі не спали не тільки депутати. Не спали й ті, хто останні чотири місяці намагається боротися зі схемою, — члени Ініціативи "Разом проти корупції". Оксана Величко й Михайло Серебряков телефонували депутатам, писали есемески, пояснювали, кричали, намагаючись не допустити посилення схеми. Їхні зусилля просто неможливо переоцінити, адже багато чиновників і депутатів далекі від схеми і не дуже розуміють ці складні й закручені юридичні формулювання, які приховані в поправках і які самі по собі звучать безневинно, хоча насправді є отруйними жалами в тілі законодавства.

Отже, перша з трьох поправок, запропонована до Податкового кодексу, змінювала вимоги до майданчиків "ПроЗорро" і "ПроЗорро. Продажі" і робила їх такими ж непотрібно складними, з такими ж КСЗІ, як і в майданчиків Єдиної бази, причому написано це було у поправці досить хитро й вигадливо, та все ж таки це помітили.

Інша поправка узаконювала платежі нотаріусів за перевірку звітів у Єдиній базі, хоча з липня нотаріуси іноді платили за перевірку, а іноді їм вдавалося цього уникнути: адже прямої вимоги щодо плати за перевірку наявності в базі звіту в законі не було. А оскільки вони іноді не платили, особливо ті, хто має сміливість бути грамотним, і цей факт дуже засмутив "схемників", то вони вирішили подати поправку.

(Зазначимо в дужках, що особи, які подають поправки, цього разу помінялися. Тепер це не депутат Курячий з поправкою 99, проштовхнутою пані Южаніною до закону про бюджет-2017 у грудні минулого року, а депутати Бабій і Заставний. Країна має знати своїх героїв. Хоча добре відомо, хто насправді автор схеми, — депутат з фракції "Відродження", обраний у далекому мажоритарному окрузі, якого дотепні журналісти охрестили "депутатом з Оклахоми".)

Третя поправка виявилася взагалі феєричною: нею пропонувалося новим майданчикам-посередникам (усім, будь-яких сайтів) для їх допуску до роботи погоджувати можливість роботи нового майданчика з уже існуючими. Державний уповноважений Антимонопольного комітету Агія Загребельська, яка теж не спала всю цю "чорну" ніч і намагалася пояснювати небезпеку цих поправок, виклала цю поправку у Фейсбуці так: "Вихід на ринок тільки за згодою всіх конкурентів". Безперечно, як уповноваженій Антимонопольного комітету, Агії Загребельській зрозуміло, що конкуренти не допустять на ринок "чужий" майданчик, чим істотно обмежать конкуренцію ринку послуг майданчиків. І це буде апофеоз корупції!

Коли ця поправка стала відома, на сполох ударив заступник міністра економіки Макс Нефьодов, виклавши пост у Фейсбуці. Він заявив, що ця поправка знищує всю систему "ПроЗорро" і "ПроЗорро. Продажі", на що відреагували багато міністрів, і тут почався торг і протискання поправок через зал. Зрештою Макс Нефьодов домігся "компромісу" і заявив про нього у Фейсбуці: майданчиків "ПроЗорро" і "ПроЗорро. Продажі" ці поправки не стосуватимуться.

А кого стосуватимуться? Залишилася Єдина база даних звітів про оцінку майна, де сьогодні сума платежу, встановлена майданчиками-посередниками, становить 570 грн за одне звернення оцінювача і 570 грн — за перевірку нотаріусами. У середньому за день майданчики Єдиної бази збирають понад мільйон гривень, а за рік — близько мільярда. Вдумайтеся в цю цифру: приватні посередники, що надають послугу на рівні електронної пошти, зароблятимуть мільярд гривень на рік, і ніхто (!) не зможе скласти їм конкуренцію, тому що це закріплено на рівні законодавства. Усе, фініта ля комедія.

Зрозуміло, що, "відбивши" від одіозних поправок систему "ПроЗорро", Міністерство економіки фактично просто "злило" оцінку. Тобто оцінка стала розмінною монетою, і багато депутатів цього не приховували. Вони казали: нам потрібен бюджет, і ми готові отримати його за всяку ціну. І це правда, що без депутатів "Відра" (так охрестили в Раді "Відродження") бюджет не був би проголосований, оскільки за бюджет віддали 240 голосів, з яких 22 були від цих депутатів, які поставили умовою ухвалення поправки.

І цей рахунок дуже сумний, бо дана схема, безумовно, невелика серед безлічі інших схем, "відкатів" і дотацій, закладених у бюджет для інших депутатів. Але її корупційність, побудована виключно на нормах законодавства, є гарною перевіркою депутатів і чиновників. Адже якщо таку невелику схему не можуть поламати впродовж чотирьох місяців, а тепер іще її й підсилили, то гріш ціна всій іншій боротьбі з корупцією: усе це схоже на показуху, танці з бубнами й підкилимні ігри — ніякими реформами в країні реально ніхто займатися не хоче. А та невелика частина фахівців і експертів, які намагаються із цим боротися, нагадують мені птахів, що б'ються в шибки.

Експерти Ініціативи "Разом проти корупції" написали після цієї ночі: "1:0 на користь корупції". Але при цьому активісти вважають, що програно наразі тільки гейм, що є ще шанси виграти всю гру, і закликають усіх, хто бореться зі схемою, не опускати рук.