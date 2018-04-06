Підприємець-цілитель: з-під опіки поліклінік — у тінь підвалів…

Здавалося б, ще недавно на вустах в усіх була колізія про переведення народних цілителів, костоправів, травників та інших представників так званої народної медицини у статус приватних підприємців. І ось знову — нове бродіння умів із приводу можливої заборони в Україні народної та альтернативної медицини. А чутки про це поширилися після заяви МОЗ з приводу ініціативи щодо скасування спецдозволів на цю діяльністю.

Народних цілителів, які стали, з легкої руки попереднього керівництва МОЗ, бізнесменами, зовсім не тішило, що вони опинилися в бурхливому океані бізнесу. Адже безліч їх успадкували свій дар від предків і лікують безплатно або за те, "хто скільки дасть", інакше, на їхню думку, можна й Дар втратити.

Багато цілителів — люди похилого віку, які не знають, як вести підприємницьку діяльність, в якій і молоді всезнайки можуть ногу зламати. Однак спецдозвіл про приватне підприємництво "під наглядом лікаря", що видається терміном на 5 років, виявився рятівною нішею, яка давала можливість багатьом цілителям прикріпитися до офіційної медичної установи, котра брала на себе і відповідальність за діяльність народних лікарів, і всі пов'язані з податками клопоти. Так працюють, наприклад, народні цілителі під патронатом Інституту народної медицини, акредитованого Міносвіти.

Нинішнє керівництво МОЗ вирішило, що така практика не відповідає сучасним медичним науковим знанням. Причин для заборони на діяльність цілителів знайшлося вдосталь. Наприклад, дивний умовивід, що підтвердити досвід багатьох поколінь і усталені народні традиції лікування можуть тільки фахівці-етнологи або культурологи, яких у штаті міністерства, мовляв, немає.

МОЗ посилається на те, що будь-які методи діагностики й лікування мають бути безпечними й дієвими для пацієнтів, а безпеку і ефективність народних методів не перевіряли в умовах суворих наукових експериментів. При цьому міністерство наголошує, що нинішня процедура атестації й експертизи цілителів не дозволяє видати дозвільні документи жодному з них, оскільки МОЗ не може перевірити їхні методи "на місці", в момент звернення цілителя по дозвіл, — для цього потрібні наукові та клінічні дослідження. Такі дослідження зазвичай тривають роками й потребують значного фінансування і широкого залучення експертів. Таким чином, гарантувати безпеку методів цілителів для пацієнтів МОЗ не може…

Із "підприємцями від медицини", схоже, вирішили розпрощатися раз і назавжди — затвердили рішення вилучити ст.74-1 з Основ законодавства України про охорону здоров'я, яка регламентувала видачу спеціальних дозволів на практику у сфері народної медицини, про що йдеться у відповідному проекті Закону "Про внесення змін до деяких законів України", переданому на громадське обговорення.

Невже таку турботу про наше з вами здоров'я продиктовано виключно науковими й етичними спонуканнями? Слабо віриться…

Нині за цільову аудиторію, тобто за нас із вами, жорстоко борються закляті конкуренти: представники офіційної медицини, які відкривають приватні кабінети з прийому громадян, і представники народної медицини.

Значачись на пів ставки де-небудь у поліклініці, дипломовані лікарі енергійно займаються приватною практикою, яка приносить їм солідні доходи. Якщо ви звернетеся до такого представника офіційної медицини за основним місцем його "приписки", тобто в якусь районну поліклініку, вас чекають безмежна байдужість і холодний прийом. А ось у приватному кабінеті — і сервіс, і увага, причому все це за солідні гроші. Як тут не лобіювати свою діяльність, "віджавши" від ситного місця народних цілителів, що не мають диплома?

До речі, нинішні новації я в поліклініках саме й можуть сприяти відпливу "цільової аудиторії" до знахарів, адже скористатися допомогою спеціалізованого лікаря можна буде тільки після призначення сімейного лікаря, терапевта або педіатра. Якщо, всупереч рішенню цієї інстанції, пацієнт звернеться до профільного фахівця самостійно, він повинен оплатити страховий поліс, тобто викласти грошики з власної кишені.

"Ще один конкурент у боротьбі за наше з вами здоров'я — фармацевтичний ринок, — вважає Олександр Панасенко, фахівець у галузі відновлення життєвої енергії, автор низки наукових розробок з оздоровлення людини, член міжнародної громадської організації "Асоціація холістичної психології та психотерапії" під егідою ЮНЕСКО.—Невипадково зовсім недавно по Західній Європі прокотилася хвиля ангажованих демонстрацій проти гомеопатії. Гомеопатія почала становити собою реальну конкуренцію, оскільки перетворилася на індустрію. Сьогодні гомеопатичні препарати можна купити в будь-якій аптеці.

Думаю, що за останні 28 років вплив народної медицини значно зріс і встиг захопити уми величезної кількості людей, рівень довіри до цих підходів зріс багатократно — завдяки очевидній ефективності.

При цьому я в жодному разі не применшую роль звичайної медицини, яка, безумовно, необхідна, але найкращий варіант — плідна співпраця цих двох напрямів. Не повинно бути протиставлення. Для цього є дуже хороше слово, що наділяє зовсім іншим смислом народну медицину, — комплементарна (додаткова), куди вписуються різні підходи, які нині називаються нетрадиційними. До речі, як народна традиція може бути нетрадиційною, незрозуміло. Всі нетрадиційні медичні підходи пов'язані з різними традиційними медицинами — Індії, Китаю, Тибету, Арабського Сходу, прадавніх слов'ян…"

У сучасному світі медицина дедалі більше стає не наукою, не альтруїзмом, а бізнесом. Фармацевтичний ринок — досить серйозний конкурент на ринку медичних послуг, про це свідчить бодай той промовистий факт, що аптек відкривається все більше, тоді як інші види підприємницької діяльності закриваються.

До народних методів лікування наші фармацевти ставляться стримано, допускаючи в продаж лише окремі гомеопатичні препарати й трави.

Інтернет виявився доволі корисним для фармацевтів, — сьогодні навіть найвідсталіші верстви населення зайнялися самолікуванням онлайн, успішно підшукуючи в мережі необхідні ліки без консультації лікарів. Певна річ, це може нашкодити здоров'ю, зате заощаджує безліч часу, грошей і нервів, витрачених у поліклініці.

В аптеках населенню з готовністю продають що завгодно — самолікуйтеся на здоров'я! І, поки поліклініки та медкабінети натужно суперничають із фармацевтами в боротьбі за клієнтів, відплив клієнтури до народних цілителів, які лікують із допомогою своїх особливих методів та препаратів, досить небезпечний для фармацевтичного ринку…

"Для того, щоб сьогодні займатися народною медициною (цілительством), треба отримати від МОЗ спеціальний дозвіл на заняття нетрадиційною медициною, — коментує Михайло Можаєв, керуючий партнер юридичної фірми "Можаєв та партнери". — Для цього потрібно пройти співбесіду в МОЗ, атестацію в лікувальній установі (навчання, перевірку знань і практичних навичок цілителя), отримати дозвіл. Крім того, цілитель повинен зареєструватися як фізична особа-підприємець. Без дотримання цих умов займатися цілительством заборонено.

Стаття 138 Кримінального кодексу України передбачає: "Заняття лікувальною діяльністю без спеціального дозволу, здійснюване особою, яка не має належної медичної освіти, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого, — карається виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років. Тяжкі наслідки — смерть хворого, тяжкі або середньої тяжкості тілесні ушкодження".

Залишаючи кримінальну відповідальність за лікувальну діяльність без спеціального дозволу людиною, яка не має належної медичної освіти, МОЗ забороняє займатися такою діяльністю.

Якщо ж до законопроекту МОЗ внести додаткові поправки про вилучення з Кримінального кодексу ст. 138, тоді набуває чинності принцип "Що не заборонено, те дозволено". У такому разі можна займатися народною медициною, наприклад, як звичайною підприємницькою діяльністю…"

Ситуація, що склалася нині навколо нетрадиційної медицини, схоже, виходить з-під контролю: термін дії спеціальних дозволів, виданих цілителям кілька років тому, скоро закінчиться, останні два роки їх уже практично нікому не видають.

Звертатися по допомогу до костоправів, травників, гомеопатів та інших цілителів люди все одно будуть. Відповідно, цілителі поступово перемістяться "в тінь".

У результаті, замість прийому в чистих поліклініках, що дає хоч якісь гарантії безпеки, його проводитимуть у підвалах і квартирах, а доходи від відрахувань за діяльність народних цілителів пливтимуть повз державну кишеню в невідомому напрямку…