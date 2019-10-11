Перевірки на автодорогах

Проблеми автомобільного транспорту і його інфраструктури, особливо доріг, цілком обґрунтовано посідають провідне місце. Адже транспортна логістика через слабкість і недосконалості решти компонентів робить його незамінним у переміщенні вантажів.

25 вересня набрали чинності два закони, покликані в комплексі розв'язати взаємозалежні проблеми. По-перше, запобігти передчасному руйнуванню автодоріг перевантаженими хурами, зберігаючи їх таким чином для подальшого використання, знизити витрати на ремонт. І, по-друге, залучити додаткові кошти на фінансування дорожнього господарства. Йдеться про зміни до законодавчих актів щодо окремих питань габаритно-вагового контролю (№1047), а також внесення коректив до Бюджетного кодексу щодо поповнення джерел формування дорожнього фонду (№1063). Ці документи ВР схвалила 11 і 12 вересня. 23 вересня законопроєкти підписав президент України В.Зеленський, через день їх опублікували, а 25 вересня вони набули чинності.

Експерти зазначають комплексний підхід до вирішення важливого питання, яке тривалий час не вирішувалося, а якщо й були спроби щодо цього, то невдалі. Комплексний підхід до розв'язання проблеми, вважають спостерігачі, має привести до успіху. Перший із названих законів спрямований на сприяння дотриманню всіма учасниками ринку автоперевезень норм законодавства про автомобільний транспорт, підвищенню якості й безпеки перевезень. Другий же документ нормує в бюджетному законодавстві розширення ресурсного забезпечення будівництва й ремонту автодоріг. Цей закон закріплює в Бюджетному кодексі напрям на проведення заходів, фінансованих із Державного дорожнього фонду, зокрема 50% надходжень від адміністративно-господарських штрафів за порушення законодавства про автомобільний транспорт у частині перевищення встановлених габаритно-вагових норм і 50% від адміністративних штрафів за порушення правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів по дорогах, вулицях або залізничних переїздах.

Внесення змін і доповнень до різних законодавчих актів, гадають експерти, дозволить, по-перше, зменшити шкоду, яку завдають автодорогам перевантажені хури. І, по-друге, збільшити кошти, які спрямовуються на будівництво й ремонт автодоріг. Якщо раніше (за старим законодавством) штрафи за перевантаження становили менш ніж тисячу гривень, то після внесених до законодавства коректив вони істотно зросли. Новий закон відчутно підвищує розміри штрафних санкцій і диференціює їх відповідно до масштабів допущених порушень. Якщо вантаж перевищує встановлений норматив на 5–10%, штраф становить 500 неоподатковуваних мінімумів, або 8,5 тис. грн. Якщо перевищення обмежень становитиме 10–20%, — 1000 неоподатковуваних мінімумів, або 17 тис. грн. Понад 20% — накладуть штраф 2000 неоподатковуваних мінімумів, або 34 тис. грн. Значний крок зроблено в законодавстві для підвищення статусу й прав інспекторів "Укртрансбезпеки". За відмову зупинитися для здійснення контрольних дій інспектором водієві передбачено штраф у сумі 400 грн або позбавлення прав керування автомобілем на термін до шести місяців. Правом здійснювати габаритно-ваговий контроль наділяється "Укртрансбезпека".

Такі жорсткі заходи мають вагомі підстави. Експертні оцінки свідчать, що більшість автомобільних доріг у країні перебувають у незадовільному стані. Вони втратили несучу здатність, дорожні покриття деформовані й зруйновані. Значна частина дорожньої інфраструктури зношена. Водночас дедалі більше хур здійснюють перевезення з порушеннями вагових обмежень. Структура "Укртрансбезпеки" не з тих, які можна назвати потужною і впливовою, зокрема й стосовно контролю над ваговими обмеженнями. За експертними оцінками, 34 наявних переносних вагових комплекси дають змогу перевірити всього лише понад 270 тис. одиниць на рік, що становить усього близько 1% великовантажного автотранспорту. Структура з таким оснащенням не здатна забезпечити контроль габаритно-вагових параметрів транспортних засобів на належному рівні. Вихід — модернізація контрольного оснащення, спільні дії всіх учасників ринку автоперевезень.

Нове законодавство дає додаткові можливості як для участі в процесі вдосконалення перевезень усіх учасників ринку, так і для підвищення ефективності роботи "Укртрансбезпеки". Не секрет, що старе законодавство, яке передбачало невеликі штрафи, а контроль покладався на співробітників, не наділених особливими повноваженнями, давало змогу порушникам уникати фінансових санкцій. Новий закон, звертають увагу експерти, закриває багато дірок, якими користувалися порушники правил перевезення вантажів. Відповідальність за порушення несуть не тільки водії, а й власники перевантажених хур. Законодавці передбачили норми, що не дають змоги використовувати усілякі схеми, які раніше могли зійти з рук.

Установлено, що відповідальність за вагові й габаритні порушення несе власник автотранспорту (фізична особа або компанія) або зареєстрований справжній користувач. Якщо ж ідеться про авто на єврономерах, то відповідальність лягає на особу, яка ввезла транспорт на територію України.

В інспекторів "Укртрансбезпеки" до прийняття нових законів було чимало проблем із забезпеченням умов їхньої діяльності. Це стосувалося як перевірки технічного стану пасажирського й вантажного транспорту, так і контролю за виконанням правил перевезення людей і вантажів. Не було чітких, ґрунтованих на законодавстві правил, які б зобов'язували водіїв зупиняти транспортні засоби на вимогу інспекторів для проведення відповідного контролю щодо правил перевезення і безпеки. Згідно з новим законом, водії пасажирського й вантажного транспорту зобов'язані зупинятися на вимогу інспектора й надавати йому умови для проведення контрольних перевірок. Порушення цього правила закон суворо припиняє, передбачаючи штраф у розмірі 3400 грн і позбавлення прав керування автотранспортом до пів року.

Ще в процесі роботи над законами експерти зазначали тенденцію: всі учасники ринку автоперевезень, а це місцеві органи влади й самоврядування, структури, що ведуть автодорожнє будівництво, а також МВС, почали докладати більше зусиль щодо наведення ладу на дорогах, зокрема й забезпечення габаритно-вагового контролю.

У Миколаївській області у вересні було зафіксовано на контрольній ділянці автодороги Н-24 істотний результат. Тут за один із вересневих тижнів інспектори обласного відділення "Укртрансбезпеки" склали 21 акт, зафіксувавши перевезення вантажу з перевищенням припустимих габаритно-вагових параметрів. Порушення на дорогах удалося припинити зокрема й завдяки тому, що контроль інспектори "Укртрансбезпеки" проводили разом із патрульною поліцією і представниками громадськості.

У Київській області під час недавніх контрольних перевірок журналісти могли побачити як витівки хитрунів, так і наполегливість інспекторів щодо наведення ладу на дорогах. Вони стали свідками того, як водії низки вантажівок, довідавшись про контроль на автотрасі, спробували скористатися місцевими дорогами для об'їзду, але їх зупинили, і їхні транспортні засоби піддали контролю. Перевантаження виявилося значним, як і виписані штрафи. Порушники виправдовувалися. Один із них посилався на те, що везе вантаж просто з-під комбайна, а яка вага в нього — довідається тільки на місці доставки. Зайві чотири тонни соняшника явно спростовували таке пояснення. Другий водій пояснював порушення ще менш переконливою причиною — незнанням нормативів. Представники Київського міжрегіонального управління "Укртрансбезпеки" повідомили, що вже до кінця цього року планується встановити ще кілька пунктів контролю.

У Полтавській області вже в перший день роботи нового контрольно-вагового комплексу виписали кілька штрафів порушникам, які особливо відзначилися. Цей комплекс на автотрасі Суми–Полтава встановило ДП "Агентство місцевих доріг" на кошти, виділені з обласного бюджету. Комплекс розмістили так, щоб можна було контролювати проходження автотранспорту в напрямках, які раніше не контролювалися. Таким чином, до вже наявних семи контрольних майданчиків у різних кінцях області додали ще один.

У Запорізькій області з ініціативи ОДА розробили й затвердили мережу майданчиків для габаритно-вагового контролю на автодорогах загального користування. Під особливий контроль узяли місцеві дороги, які найчастіше використовували для об'їзду контрольних пунктів. Показово те, що після перших "урожайних" днів із виявленням порушень вагових обмежень кількість хур, що порушують правила, скоротилася.

Прийняття законів мало суспільний резонанс. Офіційні відомості, оприлюднені в соцмережах, звучать особливо тривожно. Користувач називає їх сумними, хоча насправді вони страшні. За минулий рік на автодорогах сталося близько 150 тис. ДТП, у яких понад три тисячі загиблих, а понад 25 тисяч — потерпілих. За вкрай недосконалу транспортну логістику, що перебуває в полоні сировинної економіки, яка виробляє переважно низькомаржинальну продукцію, країна розплачується не тільки фінансовими втратами, а й людськими життями.

Правда в тому, що стан вітчизняної транспортної логістики за основними напрямами гнітючий. Із генератора зростання виробництва вона перетворилася на гальмо. "Укрзалізниця", яка не реформується, але вкрай самостійна, явно не справляється з наданням транспортних послуг, попит на які стрімко зростає. А оскільки за допомогою річкових перевезень транспортується мізерна частина вантажів, і цей процес тримається лише на ентузіазмі й наполегливості окремих компаній, то весь вантаж нерозв'язаних транспортних проблем лягає на автодороги.

Оптимізм викликає хіба що те, що слідом за введенням у дію змін до законодавства, яке посилює контроль над безпекою і запобігає передчасному зношуванню автодоріг, у ВР зареєстровано законопроєкт про річковий транспорт. І хоча в парламенті попереднього скликання такий проєкт уже обговорювали, але його не ухвалили через неподоланні суперечності, повернення до нього вселяє надію, що нинішній парламент не тільки знайде рішення "заговореного" питання, але і вживе заходів щодо вдосконалення транспортної логістики загалом.