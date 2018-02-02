"Ні" цементним дорогам?

З 2018 р. діє Дорожній фонд України. Це дає нові можливості всім учасникам дорожнього будівництва, адже вони отримали не просто гарантовані джерела фінансування, а й перспективу планування на майбутнє.

А українським водіям — шанс на нормальні дороги.

Отож, бюджетні кошти Дорожнього фонду буде розподілено таким чином:

60% — на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автодоріг загального користування державного значення;

35% — на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автодоріг місцевого значення;

5% — на фінансове забезпечення заходів безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм.

Сумарно у 2018 р. на дороги закладено рекордну суму — 47 млрд грн. З них 33 млрд грн — це кошти дорожнього фонду, решта 14 млрд напряму фінансуватимуться з Державного бюджету.

Однак "ложкою дьогтю" в розподілі коштів стала відмова "Укравтодору" використовувати цементобетонні технології.

Пріоритети, які виставив "Укравтодор" на

2018 р., розроблено, спираючись не на принцип важливості для країни, а на принцип важливості тих людей, котрі визначали, куди ці дороги йдуть. У ніч перед голосуванням бюджету автомобільні дороги, на які йтимуть гроші, було замінено. Наприклад, скасували фінансування 2 млрд грн на Миколаїв — Кропивницький, що мала бути закладена в цементобетоні.

Натомість виділено 5 млрд грн на дороги, які не мають першорядного значення, з огляду на інтенсивність руху та транзитні потоки. Це автомобільні дороги Харків —Охтирка, Житомир — Чернівці та Дніпро — Решетилівка.

Фактично, було сказано "ні" бетонним дорогам, які могли б стати новим якісним рішенням для проблем українських доріг. Унаслідок політичних рішень ми погіршуємо шанси зміцнити транзитний потенціал країни. Транспортна галузь починає втрачати головну свою функцію — обслуговування економіки та стимулювання економічного зростання. Як наслідок, втрата потенційного ВВП.

Альтернативним рішенням є фінансування доріг, які мають важливе значення, з огляду на економічні потоки. Це дороги до портів, митниць або з високою інтенсивністю руху.

Наприклад, за пріоритетністю, більш нагального фінансування, ніж визначені, потребують дороги:

на Одесу, Херсон, Миколаїв;

дороги між Мелітополем та узбережжям Азовського моря;

дороги біля західних кордонів України;

дороги біля Києва.

Така логіка фінансування була би економічно доцільною. Це забезпечило б додаткові можливості для експорту вітчизняних товарів: аграрної продукції, металопрокату тощо. Причому будівництво цих доріг, з розрахунку на тривалу службу в умовах великого навантаження, зекономило б мільйони гривень на ремонт, які були б використані на інші дороги. І один із можливих шляхів цього — цементобетонні технології.

Чому вигідно робити

дороги цементобетонні?

Щоб змінити ситуацію та покращити українські дороги, слід усвідомити три важливих моменти:

— для відновлення всієї мережі доріг потрібно боротися за довговічність понад 15 років;

— потрібно використовувати ті технології, які працювали б на благо української економіки та добробуту громадян;

— необхідно мати незалежний контроль якості робіт з будівництва доріг.

В Україні лише 1% цементобетонних доріг. Приблизно 60—70% нових доріг, які сьогодні проектують у країнах ЄС, — цементобетонні. Такі показники — серйозний сигнал замислитися над тим, чому така практика не впроваджена в Україні.

Яскравий приклад — автомобільна дорога Київ — Ковель, або, як її називають, Варшавка. На ній за весь період існування на жодному квадратному метрі не робили ямкового ремонту.

Український інститут майбутнього та асоціація "Укрцемент" провели економічну оцінку цементобетонних доріг і отримали низку ґрунтовних результатів.

По-перше, вартість цементобетонних доріг виявилася на рівні вартості асфальтобетонних чи й нижчою. Оскільки життєвий цикл автомобільних доріг для бетонної дороги — 20—25 років, а для асфальту — до 10 років. Загальна вартість цементобетонних доріг протягом 20 років на 40% і більше нижча, порівняно з вартістю асфальтобетонних.

По-друге, понад 50% вартості асфальтобетонних доріг України становить імпортний бітум. Значна частина якого завозиться з країни агресора — Російської Федерації. Відповідно, при будівництві доріг знижується показник "чистого експорту" у структурі ВВП. Оскільки бітум є продуктом нафтопереробки, вартість будівництва доріг з асфальтобетону прямо залежатиме від світових цін на нафту та інших ризиків, пов'язаних з імпортом.

Тим часом будівництво цементних доріг повністю забезпечується сировиною, виробленою в Україні.

По-третє, запас виробничих потужностей цементної промисловості становить понад 30%, що дає змогу забезпечити будівництво цементобетонних доріг в Україні. А головне — ми можемо повністю забезпечити українськими матеріалами будівництво автомобільних доріг на основі цементобетону.

За оцінками, при будівництві 1000 км на рік цементобетонні дороги можуть забезпечити зростання ВВП до 20 млрд дол до 2030 р.

Розрахунки інституту свідчать, що будівництво бетонних доріг буде вигідним і державі, і платникам податків, Це може стати пріоритетом у розвитку дорожнього господарства. Дасть можливість:

— підвищити привабливість транзиту нашої держави;

— збільшити ВВП та інвестиції;

— замінити імпорт місцевим виробництвом;

— вирішити соціальну проблему забезпечення робочими місцями.