Нестерпна переносимість

Це відбувається на три роки пізніше від затвердженого графіка і з запізненням на 20 років, порівняно з іншими країнами.

Зламаний графік

Про те, що перенесення мобільного номера (MNP — Mobile Number Portability) невдовзі буде впроваджене, DT.UA писало ще 2015 р. Тоді Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), затвердила Порядок надання послуг з перенесення абонентських номерів, після чого його затвердило Міністерство юстиції України. Впровадити послугу планувалося в першому кварталі 2016 р. Але минуло ще три роки, за цей час були запущені спочатку 3G (також із величезним запізненням), а потім і 4G-мережі. Тим часом запуск "послуги перенесення" продовжував гальмуватися.

Насправді ж історія впровадження MNP тягнеться ще з 2010 р., коли було прийнято закон, що передбачає збереження номера мобільних телефонів при зміні оператора. Звісно, планувалося запустити послугу ще у 2011 р. Як і з запуском 3G, процес гальмувався, у цьому випадку, швидше за все, лобістами від великих операторів. Так, наприклад, НКРЗІ заявляла, що вибраний адміністратор бази даних "не встиг вчасно завершити всі підготовчі роботи".

Зате у 2015 р. вже був розроблений конкретний план запуску, а Український державний центр радіочастот (УДЦР) визначений адміністратором централізованої бази даних (ЦБД), де мають зберігатися всі номери абонентів. Але все знову загальмувалося через судові процеси навколо постачальників обладнання для ЦБД. Так, УДЦР кілька разів оголошував тендери, на яких вигравали певні компанії, після чого їх результати оскаржувалися в Антимонопольному комітеті та в судах учасниками тендерів, що програли.

Якщо зазирнути глибше в суть проблеми, то перенесення номера був невигідне насамперед великим гравцям ринку "Київстар" і Vodafone (доти "МТС-Україна"). Натомість педалював процес завжди виключно life (сьогодні — lifecell), керівництво якого чомусь було впевнене, що таким чином зможе перетягнути абонентів від конкурентів. Сьогодні ж на ринку сформувалася така картина, що навряд чи можна очікувати масового відпливу клієнтів від котрогось із операторів до іншого. Адже якщо раніше той-таки life пропонував більш конкурентні тарифи, то тепер його точно вже не назвеш найдешевшим із операторів. Тим часом його конкуренти теж на словах завжди заявляли про важливість впровадження MNP, а сьогодні вони до цього готові й морально.

Готовність номер один

На запит DT.UA про готовність до запуску послуги і НКРЗІ (див. офіційну відповідь), і всі оператори відповіли позитивно. І на запитання, чи очікують у компанії припливу або відпливу абонентів, усі теж відповіли в оптимістичному ключі, що природно, адже ніхто не заявить про негативний результат.

Найбільш райдужну картину, як і раніше, малює lifecell. Прес-служба компанії відповіла:

"Так, ми готові до запуску MNP 1 травня. Зараз відбувається тестування як бізнес-процесів перенесення номерів, так і телеком-сервісів, які мають безперебійно працювати в умовах перенесення, тому ми не бачимо жодних перепон для своєчасного запуску.

lifecell завжди був драйвером впровадження цієї послуги в Україні, тому ми готувалися заздалегідь і чекаємо 1 травня, коли кожен абонент стане реальним власником свого номера й отримає можливість вільно вибирати оператора відповідно до якості послуг, вартості та наявності всіх необхідних сервісів.

Зі свого боку, ми доклали максимум зусиль, щоб перенесення номерів відбувалося передбачувано й комфортно для абонентів.

Аби вчасно ознайомити абонентів із процедурою перенесення номерів та дати відповіді на поширені запитання, пов'язані з MNP, ми запустили спеціальний сайт.

Що стосується прогнозів, — проведено дослідження, і опитування свідчать, що послуга може зацікавити до 10% абонентів на ринку. Але це не означає, що всі прийдуть подавати заяву на перенесення номера 1 травня. Багато залежатиме від того, наскільки вдасться спростити цей процес для абонента й пояснити користувачам, що нарешті в Україні з'явився цивілізований спосіб змінити мобільного оператора, орієнтуючись на якість послуг та привабливість пропозицій, а не на те, який номер знає його оточення.

Також важливо, щоб усі абоненти, котрі бажають скористатися послугою MNP, попередньо пройшли реєстрацію у свого оператора, доки це можна зробити дистанційно, не відвідуючи магазин".

У Vodafone теж з оптимізмом дивляться в майбутнє, покладаючись на тарифи:

"Усе готове. Із запуском послуги ми бачимо для себе нові можливості із залучення клієнтів, тому що можемо запропонувати зараз дуже привабливі тарифи — і за вартістю, і за обсягом інтернет-трафіка, наприклад лінійка SuperNet. Ми готові до збільшення кількості користувачів і, відповідно, зростання трафіка в мережі. Vodafone інвестував рекордну на ринку суму в будівництво мережі, що дозволяє гарантувати клієнтам компанії безперебійну роботу мобільного зв'язку та забезпечити широке покриття, — за результатами 2018 р., 85% жителів України можуть скористатися 3G зв'язком Vodafone, 45% українців отримали доступ до 4G- мережі компанії".

Найбільш стисло і по-військовому чітко відповіла прес-служба компанії "Київстар": "Київстар" підготував свої IT-системи та процедури до запуску сервісу MNP. Ми зацікавлені в тому, щоб послуга з 1 травня працювала у всіх компаній мобільного зв'язку, і абоненти, які хочуть перейти в нашу мережу зі своїм номером телефону, могли це зробити швидко та безперешкодно".

Навіщо це треба

Мобільні оператори, розгортаючи 4 G-мережі, продовжують роздувати тарифи і примушують абонентів платити дедалі більше. У цій ситуації користувач повинен мати альтернативу — можливість зміни оператора зі збереженням номера. Так він продемонструє свою незгоду з політикою оператора і зможе побічно впливати на формування тарифів та надання послуг, а його номер залишиться в контактах друзів і знайомих. Це може бути критично важливо і для бізнесменів.

Усе це красиво описане на зазначеному вище сайті, присвяченому MNP (хоча експерти вважають, що таким чином lifecell збирає дані про абонентів інших операторів, які потенційно готові переметнутися):

"Ваш номер — це половина вашого життя. На ньому:

— банківські та дисконтні карти;

— акаунти в соцмережах;

— доступи до сайтів і мобільних додатків;

— контакти друзів, родичів або клієнтів.

Мобільний номер — це ваша персональна інформація. З появою в Україні MNP ваш номер належатиме вам, а не операторам".

Так, у багатьох країнах світу вважається, що збереження номера при зміні оператора — це законне право споживача й ознака здорової конкуренції на ринку телекомунікацій. Нині ця послуга діє у більш ніж 80 країнах.

Що ж стосується України, важливо, аби послуга існувала, а вже переходити чи ні — справа кожного абонента. Проте, на наш погляд, вона буде затребувана для значно меншої кількості користувачів, ніж прогнозують у lifecell. І пов'язано це насамперед із тарифними планами, які приблизно співвідносяться в усіх операторів. Окрім того, в них є безплатні хвилини на інші мережі. Також слід врахувати, що понад 90% абонентів перебувають не на контрактному підключенні, а більшість їх не зареєстровані. І ще один нюанс: сьогодні, телефонуючи, ми орієнтуємося, на яку мережу дзвонимо. Так, у користуванні в "Київстар" перебувають коди 067, 068, 096, 097 і 098, Vodafone належать 050, 066, 095 і 099, а lifecell — 063, 073 і 093. Постає запитання: як розбиратися, коли всі номери змішаються, як "у домі Облонських"? Виявляється, все дуже просто: якщо абонент перейшов до іншого оператора, про це додзвонювача попередить голосове повідомлення під час набору номера. А чи кожен із охочих перейти захоче, щоб той, хто йому телефонує, постійно чув одне й те саме повідомлення? Як мовиться, час покаже.

Як піти до іншого

Тепер трохи про механізм переходу, якщо хтось захоче це спробувати. Для переходу до іншого оператора спочатку потрібно переконатися, що номер зареєстрований на вас. Для цього треба зателефонувати своєму операторові або прийти в його офіційний магазин. Працівники магазину або call-центру скажуть вам, чи зареєстрований номер на вас. Якщо так — сміливо починайте процедуру перенесення номера. Якщо номер не зареєстрований, слід пройти процедуру реєстрації в поточного оператора. Для цього треба зайти у свій особистий кабінет на сайті вашого оператора, перевірити його статус (зареєстрований чи ні) і, за необхідності, заповнити заявку, завіривши її електронно-цифровим підписом (ЕЦП). Зареєструвати номер також можна в будь-якому фірмовому магазині вашого поточного оператора, надавши будь-який документ, що засвідчує вашу особу. Згодиться не тільки паспорт, а й, наприклад, права водія чи реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН).

Далі треба подати заявку на перенесення номера до нового оператора. Це можна зробити онлайн на сайті оператора або теж у фірмовому магазині. Щойно оператор, якого ви залишаєте, дасть згоду на перенесення вашого номера, ви зможете прийти в найближчий фірмовий магазин свого нового оператора і отримати нову SIM -карту, на яку буде автоматично перенесений ваш попередній номер.

Що стосується термінів, то (після надходження заяви) оператор, до якого йде абонент, упродовж восьми робочих годин має розглянути її й повідомити про це оператора, від якого абонент іде, а також адміністратора ЦБД. Упродовж наступних восьми робочих годин оператор, від якого йде абонент, має прийняти рішення про початок процедури. Далі починається процес ідентифікації абонента і безпосередньо сама процедура. Послуга MNP буде платною для абонента, суму встановлюватиме оператор, який приймає. Але в його інтересах — щоб плата за перехід була символічною. Доки процес не завершено, послуги абонентові надає його попередній оператор. Очікується, що процес перенесення номера має відбуватися впродовж трьох робочих днів з часу реєстрації заяви.

Поточний оператор може відмовити в перенесенні, якщо номер не зареєстрований або зареєстрований на іншу людину, в заявці на перенесення подано неповні або недостовірні дані, надання послуг було зупинене з причин, передбачених законодавством (шахрайство тощо). А ще — в перенесенні може відмовити система, якщо після останнього перенесення абонентського номера не минуло 30 днів або ж абонент подав заявки на перенесення номера кільком операторам зразу. Тому не можна міняти операторів, "як рукавички", щодня, а лише після спливання місячного терміну. Зате можна спробувати замінити, а через місяць повернутися до колишнього.