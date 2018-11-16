Не забувайте дивитися довкола!

Впровадження 3G і 4G привело не тільки до подорожчання мобільного зв'язку, а й до безкоштовного доступу до численних контент-послуг: ТБ, відео й музики, не кажучи вже про соціальні мережі.

Однак питання тарифів на мобільний зв'язок не сходить з порядку денного, тим більше що проникнення (співвідношення абонентів до кількості населення) давно перевищило 100%, адже багато хто користується двома, а то й трьома SIM-картами різних операторів.

DT.UA підготувало відповіді на найбільш животрепетні запитання, пов'язані з тарифами на мобільний зв'язок. Ми аналізуємо пропозиції трьох основних українських стільникових операторів: "Київстар", Vodafone та lifecell. Як відомо, вони зараз модернізують мережі по всій Україні для забезпечення в містах швидкісного доступу за стандартами UMTS HSDPA+ (3G або, точніше, 3.5G) і LTE (4G або 4.5G).

— Недавно оператори представили нові тарифи. Наскільки вони зросли, і що оператори передбачають для абонентів?

— Хоч би що оператори заявляли, тарифи вони поступово підвищують. Адже величезні вливання йдуть на побудову нових мереж, заміну обладнання, встановлення базових станцій. На сьогодні базові тарифні плани стартують від 75 грн, але вже не на місяць, а на чотири тижні, — оператори перейшли на нові часові інтервали.

Що стосується "Київстару", в його новій лінійці тарифних планів для передоплаченого зв'язку, який було запущено 4 жовтня, абоненти матимуть ще більше популярних додатків, при використанні яких трафік не тарифікується. Тобто мегабайти мобільного інтернету в їхньому пакеті послуг не списуватимуться.

Серед нових додатків — Instagram і месенджери Facebook Messenger, WhatsApp, Viber, Telegram і Skype при обміні текстовими повідомленнями, а також Apple Music і популярний ігровий відеосервіс Twitch. Тепер без тарифікації мобільного інтернету можна отримати доступ до 22 додатків, у тому числі YouTube. А завдяки SIM-парі — другій SIM-карті в тарифах "Безлім Відео" і "Максимальний Безлім" для інтернету в планшеті або ноутбуці з єдиним номером і рахунком для основної та додаткової карти — YouTube без тарифікації мобільного інтернету можна дивитися не тільки на смартфоні, а й на планшеті.

Крім того, у тарифі "Безлім Соцмережі", якщо абоненти не користуються інтернетом, у них є можливість відмовитися від пакету мегабайтів і отримати постійну знижку на послуги оператора. Абонентська плата за пакет послуг з такою умовою становитиме 65 грн.

Також у тарифі "Максимальний Безлім" абоненти можуть підключити фіксований інтернет від "Київстар" і користуватися ним без додаткової плати.

У всіх тарифах хвилини для дзвінків на номери інших мобільних операторів можна використовувати для дзвінків за кордон, на три популярні серед українців напрямки: Італію, Польщу, Росію.

У Vodafone лінійка SuperNet стартує від 65 грн. У стартовому тарифному плані пропонується 65 хвилин дзвінків на інші мережі і 30 хвилин — за кордон. Тут також є безлімітний доступ до Facebook, Twitter, Linkedin, Pinterest, меседжинг у Viber, WhatsApp, Skype, Telegram і SnapChat. А ще — безкоштовний доступ до YouTube на 3 місяці. Однак треба не пропустити момент, оскільки, починаючи з 4-го місяця, вартість становитиме 30 грн/4 тижні, причому гроші знімуться автоматично за наявності на рахунку потрібної суми. Те саме стосується й послуги "Кіно Плюс", підключитися до якої можна безкоштовно на три місяці, а потім зніматимуть по 15 грн за 7 днів.

У lifecell тарифні плани (крім найдешевшого) стартують від 85 грн за 4 тижні. Мінімальна "Абсолютна свобода" дає 750 хвилин розмов на всі мережі (правда, включно з власною), 7 ГБ трафіку та безплатне користування Facebook. А ось що стосується відеосервісів (YouTube, MEGOGO, OLL.TV, DIVAN.TV, 1+1 video) — до них надається безкоштовний доступ лише вночі (00:00—7:59), натомість удень трафік буде враховуватися.

Своєю чергою, в пакеті lifecell "Хайп" абоненти, крім

75 хвилин дзвінків на інші мережі й безкоштовних усередині власної, отримають 50 Гб хмарного сховища.

— Чи залишилися дешеві тарифи для дзвінків?

— Прямо скажемо, не всі абоненти готові сьогодні віддавати по 100—200 грн навіть не за місяць, а за чотири тижні, особливо коли треба просто телефонувати.

Однак дешевих тарифів уже не лишилося, хіба що хтось ще тримається на своєму старому пакеті. Проте, намагаючись залучити абонентів, оператори змушені додавати особливі тарифні плани.

Так, недавно Vodafone впровадив тариф FAMILY Plus, вартість якого становить 50 грн за 4 тижні. При цьому оператор вказує на "спеціальну вартість пакетів послуг на 4 тижні", маючи на увазі під тим самим перегляд ціни в будь-який момент. А поки що пропонується 30 хвилин для дзвінків на інші мережі, 500 Мб на місяць і ще плюс 1 Гб перші шість місяців.

У lifecell є тарифний план "Дзвінки всім" за ту саму ціну, але вже з 75 хвилинами на інші мобільні та фіксовані номери і 2,5 Гб інтернету. І такий цікавий момент: якщо на рахунку недостатньо коштів для наступного поповнення, то зніматимуть по 10 грн за надання безлімітних дзвінків усередині мережі за кожні два дні.

— Чи справді дешевше платити одразу за рік?

— У lifecell і Vodafone передбачають можливість оплати зразу за рік, яка на 20—40% нижча від повної суми. Це для тих, хто має можливість кредитувати оператора й не боїться за цей час втратити SIM-карту.

У FAMILY Plus вартість річної передплати становить 350 грн (при замовленні в перші чотири тижні). Тобто економія виходить істотна. А ось lifecell сам порахував, яка економія вийде для аналогічного за ціною тарифу "Дзвінки всім", у якому за рік наперед треба заплатити вже 480 грн: "Ви отримуєте: 4-тижневий пакет послуг згідно з умовами вашого тарифного плану кожні 4 тижні 13 разів поспіль. Економія 170 грн: 480 грн замість 650".

— Сьогодні контрактні тарифи вигідніші за передоплачені. Чи залишать оператори нинішні цінники, чи так само підвищуватимуть?

— Як правило, оператори завжди пропонували контрактникам дорожчі тарифні плани, ніж абонентам передоплаченого зв'язку. Але приємну новацію впровадив "Київстар", у якого лінійка "Київстар 4G" залишається досить привабливою. Таким чином оператор намагається наростити частку контрактних абонентів, що цілком зрозуміло саме для розвинених ринків.

А з 17 жовтня він оновив лінійку тарифних планів для контрактних абонентів (фізичних і юридичних осіб). У цій лінійці, крім оновлених 4 G-тарифів із безлімітним мобільним інтернетом, абоненти мають можливість підключити тариф "Київстар Родина". За 75 грн вони отримають 5 Гб мобільного інтернету, безлімітні дзвінки в мережі Київстар, 50 хвилин для дзвінків на інші напрямки, у тому числі й для дзвінків за кордон: в Італію, Польщу, Росію. Абоненти також отримають доступ до додатка Kyivstar Go TV та багато іншого.

Підключити "родинний" тариф можуть абоненти передоплати, що користуються послугами оператора від 3 місяців. Підключити можна до 4 номерів на один уже існуючий лицьовий рахунок контактного абонента, який користується тарифами "4G", "4G Extra", "4G Ultra", "4G Business" або "4G Business VIP".

Порівнюючи тариф "Київстар Родина" з "Безлім Соцмережі", який також коштує 75 грн, бачимо, що контрактні абоненти отримують більший пакет послуг на вигідніших умовах. Це саме стосується й інших контрактних тарифів оновленої лінійки, де абоненти отримують безлімітний мобільний інтернет, безлім для дзвінків у мережі оператора, від 150 до 3000 хвилин для дзвінків на інші напрямки, у тому числі й за кордон, а також фіксований "Домашній Інтернет" без додаткової плати і безкоштовне використання додатків "Київстар Футбол" та Kyivstar Go TV. Крім того, у всіх контрактних абонентів "Київстару" без додаткової плати є SIM-пара для користування інтернетом та вихідних дзвінків.

Серед інших переваг контрактної форми обслуговування: вигідний пакет послуг, який абоненти одержать не на 4 тижні, а на повний місяць; можливість користуватися всіма послугами в цьому місяці, а оплачувати їх — у наступному, або сплачувати абонентську плату частинами. І, звісно, вищий рівень захисту персональних даних абонентів, особливо якщо номер телефону використовується для онлайн-банкінгу.

Цим шляхом ідуть і конкуренти. Так, у lifecell також впроваджені контрактні плани, вже більш вигідні, ніж pre-paid, зі схожими назвами: "Оптимальний контракт", "Контракт Свобода" та ін.

У Vodafone контрактні тарифи стартують від 100 грн на місяць, а мінімальний пакет із безлімітним інтернетом коштує сьогодні 250 грн.

— Які плани щодо подальшого покриття 4G?

— Усі разом оператори покрили 4G багато обласних центрів, курорти і менші міста, робота триває й нині, ніщо не заважає до кінця 2019 р. забезпечити покриття 4G аж до райцентрів.

Спочатку 3G, а потім 4G привели до величезного зростання трафіку. "Якщо порівнювати початок жовтня 2018 р. з цим самим періодом 2017 р.: абоненти, які перейшли на 4G, використовують стільки ж трафіку, скільки в попередній рік усі наші абоненти дата-юзери, — повідомили в компанії "Київстар". — Усього ж за рік кількість дата-трафіку, використовуваного нашими абонентами, зросла втричі".

— 4 G-зв'язок дозволяє операторам пропонувати дедалі більше контент-послуг. Які саме є сервіси в частині відео і музики?

— Після запуску в Україні зв'язку третього й четвертого поколінь усі абоненти почали значно більше користуватися стрімінговими сервісами через мобільний інтернет.

Ідеться як про музичні, так і про відеосервіси, найпопулярнішим з яких є YouTube. Тому, наприклад, ще у 2017 р. "Київстар" у своїх тарифних планах запропонував клієнтам доступ до YouTube без тарифікації мобільного інтернету.

На початку 2018 р., незадовго до запуску 4 G-мережі, було запущено нові продукти: Kyivstar Go TV для перегляду ТБ, фільмів, серіалів та інших передач на смартфоні і "Київстар Футбол" — для перегляду всіх популярних футбольних матчів та каналів "Футбол 1" і "Футбол 2". Тепер у багатьох актуальних тарифах до цих додатків надається безкоштовний доступ, теж без тарифікації трафіку.

Завдяки швидкості 4G абоненти можуть дивитися відео у високій якості й без жодних додаткових витрат. Логічно, що з такими умовами використання мобільного інтернету для стрімінгу тільки зростатиме.

Та ж сама картина характерна й для інших операторів, що прагнуть як задіяти загальновизнані послуги, насамперед YouTube і різні ТБ-онлайн-платформи, так і запропонувати власні сервіси. У lifecell це TV+, Fizy, ігровий клуб, а у Vodafone — Vodafone TV, Vodafone Music, ігрові сервіси тощо.

Тож абонент кожного оператора має сьогодні можливість спокійно дивитися відео, слухати музику, грати в ігри, звичайно, там, де є покриття 3G або 4G. Головне — не надто захоплюватися й не забувати дивитися навколо.