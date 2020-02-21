Контейнер зі Сходу

Минулого тижня було оголошено про прихід в Україну великого інвестора: DP World (ОАЕ) купує 51% акцій Контейнерного термінала ТІС під Одесою. Суму контракту не розголошують, але обидві сторони запевняють, що масштабніших угод в інфраструктурній галузі України ще не було.

Гра по-крупному

Глобальний оператор DP World — один із найбільших портових операторів світу. За 2019 рік група обробила 71,2 млн TEU. Для порівняння: всі українські порти обробили трохи більше 1 млн TEU. DP World володіє 78 терміналами по всьому світу й керує 150 бізнесами у 50 країнах. Бізнес-інтереси компанії поширюються на порти і контейнерні термінали, технопарки й економічні зони, морські та логістичні сервіси.

ТІС теж може похвалитися успіхами. 2019 року контейнерний термінал групи продемонстрував 75% зростання вантажообігу, який становив 220 тис. TEU. Довжина причалів ТІС-КТ — 600 м, що дозволяє одночасно приймати двоє суден типу Capesize.

Парк для бізнесу

За словами Ставніцера, DP World має намір модернізувати роботу терміналу, впровадити IT-рішення, інновації та свою глобальну експертизу.

"DP World в усьому світі надає найкращі клієнтоорієнтовані рішення в логістиці. Контейнерному терміналу наше партнерство дасть можливість зосередитися на відточуванні якості надаваних послуг, сфокусуватися на інтермодальності та розвитку Індустріального парку", — заявив Ставніцер.

Приклад для наслідування вже є: в Еміратах DP World розвиває індустріальний парк JAFZA, де працює 7,5 тис. компаній зі 100 країн, які створюють 23,8% ВВП Дубаю. 2018 року бізнеси, що працюють у JAFZA, забезпечили товарообіг на 93 млрд дол.

Голова правління і генеральний директор DP World Султан Ахмед бін Сулаєм теж вважає угоду вдалою і взаємовигідною.

"Ми раді розширенню присутності в Україні. DP World високо оцінює потенціал зростання Контейнерного терміналу ТІС. Мета нашої компанії — створювати найкращі галузеві рішення для оптимізації глобального ланцюжка поставок. Ми віримо, що наше стратегічне партнерство дозволить Контейнерному терміналу ТІС зміцнити свої позиції на морській мапі світу", — заявив голова компанії.

У ТІС зізнаються: цій угоді передувала величезна робота впродовж останніх трьох років.

"Ми інвестували в капітальне будівництво та обладнання. Першими в країні переставили контейнери з автомобілів на поїзди і вже забезпечуємо 15 регулярних контейнерних поїздів на тиждень. До нас ходить перший в Україні фідерний сервіс із Поті. Зусилля дають плоди", — написав Андрій Ставніцер на своїй сторінці у Facebook.

Сигнал для інвесторів

Представники влади високо оцінили прихід в Україну такого великого інвестора.

За словами міністра інфраструктури України Владислава Криклія, угода не тільки піде на користь українській економіці, а й стане позитивним сигналом для інших великих інвесторів та морської галузі загалом.

Із колегою згоден і міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

"Уряд поставив перед собою амбіційну мету: в найближчих п'ять років залучити 50 млрд дол. інвестицій. І ось добрий результат — компанія DP World придбала 51% акцій TIS Container Terminal Ukraine. Таким чином, в Україну заходить один із найбільших портових операторів світу, що відкриває для нас нові можливості у створенні нових робочих місць та зростанні економіки", — зазначив Милованов.

"Я хочу частіше бачити такі угоди в нашій країні. Опишімо мінімальні умови: багато працювати, вірити у проєкт, мотивувати свою команду, контролювати витрати, прозоро будувати процеси, платити всі податки, проводити аудит, ризикувати, цінувати свою репутацію", — коментує нардеп від "Слуги народу" Андрій Мотовиловець.

Засновник компанії UFuture Василь Хмельницький також дуже позитивно відгукнувся про те, що відбулося, у Facebook: "Крута новина, від якої виграв кожен українець. Для всіх, хто далекий від портів і морів, скажу, що це означає. Нові робочі місця, нові технології та досвід, магніт для нових інвестицій".

Учасники ринку очікують, що угода з DP World приведе нові інвестиції в країну.

"Це великий прорив і для компанії ТІС, і для України", — каже гендиректор ZIM Integrated Shipping Ukraine Services Андрій Кузьменко.

А інвестиційний банкір із Dragon Capital Сергій Фурса впевнений, що значення злиття DP World і ТІС КТ важко переоцінити. "Ця угода — дуже добра новина: і для ринку, і для країни загалом. Вона свідчить, що у великих іноземних інвесторів є інтерес до України. Це сигнал для інших інвесторів. Для сегменту прихід такого гравця означає, що можна очікувати зростання інвестицій, а отже й розвитку галузі. Але головне — це сигнал, що нас чекають хороші часи у плані припливу інвестицій".

Керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій теж упевнений, що прихід інвестора такого рівня — дорий знак для України.

"Після цієї угоди можна сміливо казати, що саме портова інфраструктура в авангарді залучення інвестицій", — стверджує експерт.

Голова аналітичного департаменту ІК Adamant Capital Костянтин Фастовець упевнений, що ця угода підштовхне інших великих інвесторів до рішення приходити в Україну.

"DP World — великий гравець. Із часу початку війни такого рівня угод M&A у нас було дуже мало. Навіть не знаю, чи були. Тому точно можна сказати, що це одна з найбільших. Для України — це добрий сигнал. Це означає, що інвестори починають знову заходити в країну", — заявив експерт.