Конституція свинини: недешево і по-свинськи

Українців важко назвати м'ясоїдною нацією. Не позначені ми і свинячою міткою. В Україні, за підсумками 2017 р., очікується споживання м'яса на рівні 50 кг на людину, з яких свинина займе частку у 18,7 кг, більш популярне м'ясо птиці — 23,2—23,5 кг, а решта — яловичина та баранина — до 8 кг. Ось і витягуємо з рукава ще один козир бідності. В більшості європейських країнах м'яса споживають принаймні удвічі більше — понад 100 кг, а з них свинини — 52—53 кг.

І все ж на внутрішньому українському ринку відчувається дефіцит м'яса свинини, який експерти цього року оцінюють у 35% річного обсягу споживання.

Відомо, що природа не терпить порожнечі. Недостатня наповненість ринку відгукнулася зростанням закупівельних цін на свинину для переробки. У середині листопада 2017-го вони зросли і становили 46—47 грн, тоді як ще в липні м'ясокомбінати закуповували м'ясо по 43—44,5 грн за кг живої ваги. Вже в тому ж липні ціни на більшість видів свинини на продовольчих ринках завередували, потягнулися вгору й сягнули позначки 100 грн за кг. У наступні місяці вони продовжували зростати.За даними Держстату, ціни на свинину у 2017 р. зросли на 39% — до 101,11 грн за кг. Нині більш м'ясовмісні сорти стали майже золотими і боляче шмагають по кишені пересічного споживача. Наприклад, cвиняча шинка коштує в середньому 105—110 грн/кг, полядвиця ще дорожча — 120—125 грн/кг. Зниження цін на м'ясопродукти упродовж двох тижнів, яке прем'єр Володимир Гройсман анонсував у ВР

8 вересня 2017 р., не витримало насмішок і помстилося зростанням. Статистика — дама з норовом: у січні 2017 р. зафіксувала оптові середні ціни виробників м'яса на рівні 44,2 тис. грн за тонну, а в листопаді вони виявилися вже на 50% вищими й становили 64,5 тис. грн за тонну.

Чому ж так стрімко подорожчала свинина?

Всупереч твердженню деяких експертів, на зростання цін на свинину експорт свиней практично не вплинув.

Українські компанії, що займаються свинарством, усіх живих свиней у 2017 р. поставляли до однієї країни — Грузії. За даними Державної фіскальної служби, у січні-листопаді туди було відправлено 2,8 тис. тонн на 4,4 млн дол. М'ясо свинини неглибокої переробки — свіже, охолоджене або заморожене — експортували в різні країни, переважно в Казахстан, Гонконг і найбільше — в Грузію (до цієї країни відправили майже 2,8 млн кг). Але обсяги цього експорту невеликі — 4,7 тис. тонн на суму майже 10 млн дол., і вони не могли потягнути за собою подорожчання м'яса свинини.

Основний корінь лиха варто шукати не так у свинях, як у їх кількості. Поголів'я свиней в Україні послідовно скорочується. За інформацією Держстату, на 1 грудня 2017 р. в усіх категоріях господарств залишилося 6,5 млн свинок (спад майже на 9% до грудня 2016-го), а, наприклад, у благополучному 2013-му їх було 8,3 млн голів.

На Тернопільщині ситуація майже не відрізняється від загальноукраїнської. Тільки впродовж минулого року (точніше, з грудня 2016-го по грудень 2017 р.) кількість свиней зменшилася на понад 10% в усіх категоріях господарств і майже на 15,5% — у сільгосппідприємствах. За даними Департаменту агропромрозвитку Тернопільської ОДА, деякі великі й середні господарства, як, наприклад, ТОВ "Бучачагрохлібпром" чи приватне сільгосппідприємство "Веп-Агро Плюс", що утримували відповідно

3 тис. і 600 свиней, повністю знищили поголів'я. Сталося це у зв'язку з африканською чумою свиней, спалахи якої у 2017 р. зафіксовано у Збаразькому та Бучацькому районах.

Та винна в усьому не тільки ця заразна свиняча хвороба, яка другий рік поспіль піднімає голову в різних областях України.

"Свиней в Україні меншає й меншає. І на сьогодні пропозиція м'яса свинини не забезпечує попиту. До того ж свинарі останніми роками, коли обвалилася гривня, почали працювати з нульовою рентабельністю. Тому й не дивно, що зростає ціна на свинину", — розставляє акценти голова Ради сільгоспвиробників області директор приватного підприємства "Аркадія" Микола Пилипів.

Погодимося, що на стрибок м'ясних цін усі чинники впливають потроху. У 2017 р., за даними консалтингової компанії "А-95", роздрібні ціни на бензини різних марок зросли на 19,2—20,1%, дизпальне подорожчало майже на 23%.У зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати підвищилася і оплата праці на свинофермах та м'ясокомбінатах. До всіх цих чинників додалося скасування спецрежиму ПДВ у 2016 р., який дозволяв виживати і потроху розвиватися малим та середнім фермам.

З іншого боку, чиновники Кабміну і аграрного міністерства хваляться — не нахваляться, що в Україні з 2013 р. аграрії щороку збирають небувалі врожаї зернових та зернобобових культур, які перевищують 60 млн тонн. І у 2017 р., за інформацією Мінагрополітики, вал зерна в Україні сягнув понад 62 млн тонн. Отож зерна маємо вдосталь, і впродовж останнього року ціни на фуражне зерно (пшеницю, ячмінь, кукурудзу) зростали не більш як на 15—20%. Та достаток зерна чомусь не зміг утримати від істотного подорожчання кормову групу.

За інформацією шести найбільших виробників комбікормів (їхня сумарна частка на ринку перевищує 60%), нинішнього року корми для свиней подорожчали на 40—50%. А не забуваймо: у собівартості м'яса частка кормів становить 60—70%. Стрімке подорожчання кормів чомусь не піддається формальній логіці, адже об'єктивних причин для нього не було. Бо коли, за даними Держстату, у січні-листопаді 2017-го індекс цін реалізації продукції рослинництва сільгосппідприємствами становив 106,8%, то ціни на продукцію тваринництва підскочили вгору непропорційно — аж на 132,2%.

Із початку поточного маркетингового року по 1 січня 2018 р. Україна експортувала понад 21 млн зернових, зокрема 11,2 млн тонн пшениці, 3,7 млн тонн ячменю, 5,8 млн тонн кукурудзи… Цією статистикою пишається Мінагрополітики. Експортуємо в країни Азії і ЄС, навіть в Африку, а звідти зерно повертається у вигляді свинячих напівфабрикатів. І хоча обсяги імпорту свинини — свіжої, охолодженої або замороженої — у січні —листопаді 2017-го невеликі —

5,1 тис. тонн вартістю 9,1 млн дол. і не покривають дефіциту, ситуація насторожує. Бо імпортуємо те, що самі могли б виробляти на вітчизняних переробних потужностях.

Та чому ж країни ЄС не відповіли дзеркальними заходами, не відкрили навстіж свій ринок для українського м'яса свинини? А тому, що Європа надійно захищає свого фермера, свого споживача, висуваючи суворі вимоги до безпечності м'яса з України та інших країн з перехідною економікою. З іншого боку, не позбавлена сенсу думка польського консультанта зі свинарства компанії "Агропродсервіс" (Тернопільщина) Войцеха борковського, що український виробник свинини з різних причин не може конкурувати з європейським. "Показник, який характеризує розвиток тваринництва, — це кількість проданого м'яса на одну свиноматку, — переконує фахівець. — У країнах Європи він становить у середньому 2,5 т, а в Україні — 1,6 — 1,8 т. А це впливає на собівартість продукції. В Україні вона значно вища, ніж у європейських державах, при тих самих затратах — на комбікорми, вакцини, ліки. З іншого боку, якщо польський чи угорський виробник має 2,5 т свинини на одну свиноматку на рік, то інспекційним органам ЄС не треба їхати до нього на ферму, цікавитися умовами утримання, здоров'ям свиноматок чи поросят. Про все це свідчить згаданий показник".

Нічого не скажеш: вони, європейці, свій ринок м'яса захищають усілякими способами — квотами, митом, санітарно-гігієнічними заходами, а ми, імпортуючи свинину, стимулюємо тваринництво інших держав, забезпечуючи його сировиною, робочими місцями та бюджетними надходженнями!

Проте не буває лиха без добра. Навіть у розрізі маленької Тернопільщини спостерігаємо ще одну цікаву тенденцію. За інформацією Департаменту агропромрозвитку ОДА, виробництво м'яса свиней за 11 місяців 2017 р. у сільгосппідприємствах не спало. Навпаки, його вироблено трохи більше, ніж у попередньому році, — 19,7 тис. т (плюс 1%). Тим часом виробництво м'яса птиці у цій нептахівничій області зросло аж на 57% — із 3,3 до 5,2 тис т. Незайве свідчення того, що курей не уражає чума. Збіднілий пересічний споживач купує дешевше м'ясо курки (чи воно здоровіше, бо вважається дієтичним, — це вже питання). І структура споживання м'яса змінюється. Навіть за невеликих обсягів споживання терези схиляються на користь курятини. Невже на свинячу конституцію слабо керованих "свинських" цін знайшлася управа?