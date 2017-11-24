Комунальний маразм

Що коїться з тарифами на комунальні послуги останні кілька років, годі збагнути. До них неможливо звикнути, бо зростають вони так часто, що їх підвищенню вже втрачено лік. Періодично хтось у владі пробує схаменутися, але ситуацію в цілому це не рятує.

Приміром, недавно Держспоживслужба провела перевірки і виявила порушення при нарахуванні вартості житлово-комунальних послуг у 2016—2017 рр. Проаналізувавши обґрунтованість рахунків на централізоване теплопостачання в попередньому опалювальному сезоні, її фахівці виявили завищення і повернули споживачам 5,3 млн грн.

Однак переплати становлять значно більші суми. Скажімо, лише в Чернівецькій області вони сягнули 3,7 млн грн, а в Дніпропетровській у 2014—2016 рр. споживачі переплатили аж 53 млн грн. З'ясувалося, що у структуру ціни на ЖКП включали необґрунтовані або завищені витрати. В уже згаданій Дніпропетровській області в тариф було безпідставно внесено інвестиційну складову, банківські послуги та завищені суми прибутку. У прокуратурі області відкрили кримінальне провадження. Але ж винні не лише керівники комунальних підприємств, а й місцеві органи влади, які не затвердили тарифи на рівні економічно обґрунтованих.

Ще більша плутанина з комунальними платежами у столиці. Причому одні новини тішать споживачів, інші — насторожують. Зокрема, йдеться про те, що кияни можуть повернути частину коштів, заплачених за постачання тепла в опалювальному періоді 2015/16. Причини — у правових нюансах. В Україні з 2014 по

2017 р. вартість тепла для побутових споживачів зросла майже вчетверо — з 375,3 до 1414,45 грн за 1 Гкал. За цей час Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила 5 постанов про зміну тарифів на централізоване тепло.

Однак річ у тому, що не всі вони легітимні. Приміром, постанова №613, згідно з якою вартість послуги з теплопостачання для споживачів компанії "Київенерго" зросла з 374,6 до 657,24 грн за

1 Гкал, діяла трохи більше року (з 8.05.15 по 30.06.16 ). Але її визнали не чинною, а тарифи — незаконними. Таке рішення виніс Київський апеляційний суд у своїй постанові від 06.07.2016 р., спираючись на те, що її не було зареєстровано у Мін'юсті й не внесено до Єдиного державного реєстру з присвоєнням реєстраційного коду. Інакше кажучи — постанову прийнято з порушенням процедури, за якою схвалюють нормативно-правові актів, і тому вона була протиправною.

Рішення суду дає змогу киянам вимагати повернення переплачених за незаконними тарифами коштів за опалювальний період 2015—2016 рр. Гроші чималі, оскільки за кожну спожиту гігакалорію в тому сезоні "Київенерго" має повернути 283,12 грн.

А поки мешканці столиці або цього не знають, або розмірковують, що робити, монополіст ("Київенерго") вирішив укотре їх "порадувати". Замість того, аби повернути незаконно стягнуте, у першій квитанції за опалення у новому сезоні 2017/2018 рр. мешканцям майже 330 столичних будинків упишуть суми до сплати в минулому опалювальному сезоні. Правда, аби хоч трішки заспокоїти загал, повідомляють, що там можуть бути як доплати, так і переплати.

Причин, які спонукали енергетиків спохватилися через рік після завершення попереднього опалювального сезону і вдатися до перерахунків, більш ніж досить. Вони такі розмиті й заплутані, що довести свою правоту, навіть зрозумівши, про що йдеться, — практично неможливо.

Ось посудіть самі, що можна протиставити таким "аргументам" монополіста:

— у випадку ненадання чи надання некоректних показань квартирного лічильника за попередні періоди виконується коригування нарахувань по всьому будинку після отримання фактичних показань;

— якщо за підсумками опалювального періоду 2016/2017 рр. виявлено розбіжності (обсяги раніше проведених нарахувань за опалювальний сезон 2016/2017 рр. не збігаються з даними архівних показань), на підставі яких проводиться перерозподіл показань будинкового приладу обліку тепла, проводиться коригування нарахувань усім мешканцям будинку;

— якщо розрахунковий початок періоду надання послуги з централізованого опалення не збігається з фактичним (іноді так трапляється через відсутність доступу до підвалу, де розташований лічильник), здійснюється перерахунок;

— у випадку відкриття чи закриття особових рахунків, встановлення чи зняття з експлуатації лічильника, зміни дати введення в експлуатацію квартирних лічильників опалення, виявлення помешкань з автономним опаленням тощо;

— якщо власники квартирних лічильників опалення, які раніше не передали показання, повідомили фактичні показання — коригуються нарахування всім мешканцям будинку;

— якщо під час перевірки виявлено невідповідність розподілу кількості гігакалорій на нежитлові та житлові приміщення чи реальної опалювальної площі — зазначеній у проектній документації будинку, здійснюється перерахунок усьому будинку;

— у зв'язку з коригуванням інформації про опалювальну площу житлового приміщення або виявлення необлікованих площ під час відповідних інспекцій.

А як вам надумана необхідність сповіщати показники лічильників не у квитанціях, як це було раніше, а повідомляти додатково щомісяця постачальникам про спожиту кількість гарячої та холодної води до певного числа? Тобто людина має не лише мобілізувати чималу суму за неякісно надані послуги, а ще й згаяти час на безглузде оповіщення даних, які й так зафіксує у квитанції. Інакше їй нараховуватимуть показники зі стелі навіть у тому випадку, якщо вона, скажімо, не користувалася гарячою водою.

Можливо, з витівкою можна було б змиритися, якби до надавачів комунальних послуг було просто додзвонитися. Коли хтось подумав, що його виручить мобільний телефон, — то так, якщо на рахунку значна сума. Адже телефонувати з мобільного на стаціонарний недешево. Та й очікування 20—30 хвилин виллється в копієчку. Посилання монополіста на Інтернет також не коректне. Далеко не в кожного він є, і далеко не кожен пенсіонер спроможний створювати й користуватися особистим кабінетом.

Спроби ж надати письмові відомості про показники лічильника в офісах "Київенерго" також не увінчаються успіхом. Скриньок для звернень просто немає, а в центральному офісі хоч і є, однак на ній написано, що вкидати туди листи з показниками заборонено. Тож стійте, шановні, в кілометрових чергах до операторів. Саме стійте, бо сісти при такому напливі відвідувачів ніде.

Стійте й розмірковуйте, що вже платите за прийнятий без громадського обговорення і незаконно підвищений більш ніж удвічі тариф на прибудинкові території, які не перебувають у власності мешканців будинків. І наразі тіште себе тим, що уряд відтермінував оприлюднення ціни на газ для населення на період із 1 жовтня 2017 р. по 31 березня 2018-го. Відклали оприлюднення до узгодження нового механізму визначення вартості енергоносія з МВФ і Європейським енергетичним співтовариством. Там досі вважають, що наші тарифи значно нижчі, ніж у сусідів. На зубожіння українців не зважають і радять розв'язувати проблему через субсидії. Їм байдуже, що подачки з бюджету вже отримує більш як половина споживачів і він (бюджет) цього не витримує.