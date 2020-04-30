Коли в інших регіонах бракувало масок, в Одесі вже було передове обладнання, а тестування на COVID-19 робилося за 6 годин, а не за 6 днів

13 березня офіційна статистика зафіксувала першу жертву коронавірусу в Україні. Стало зрозуміло, що наша країна не залишиться безпечним островом серед охопленої пандемією Європи. Кілька днів пішло на аналіз державних ресурсів, і вже 16 березня Володимир Зеленський попросив допомоги.

Це фото стало популярним: довгий стіл в Офісі президента, ліворуч — влада, навпроти — як олігархи (Ахметов, Коломойський, Ярославський…), так і великий бізнес. Скраю, найдальше від президента, опинився співвласник портової компанії TIС Андрій Ставніцер.

Ми знаємо зміст розмови. Підприємців просили допомогти державі грішми, взяти шефство над регіонами, забезпечити лікарні медичною технікою та засобами захисту, дати держадміністраціям на місцях спеціалістів з організації та закупівель.

Усе це не було зобов'язалівкою. Прізвища деяких учасників зустрічі більше ніколи не звучали у зв'язку з коронавірусом. Інші відкупилися грішми. У Харківській та Дніпропетровській областях з'явилися штаби, що, практично, повністю фінансувалися великим бізнесом та місцевою владою. І тільки в Одеській області під керівництвом А.Ставніцера з'явився волонтерський штаб, який об'єднав зусилля підприємців різного масштабу, активістів та жителів.

Цей приклад самоорганізації може знадобитися країні в майбутньому. Адже ніхто не сподівається, що наша держава скоро самостійно зможе справлятися з надзвичайними ситуаціями. У чому ж сила Антикризового штабу Одеської області?

Перше. Колективна участь

Роботу в Одесі розпочали негайно. План дій склали на нараді з участю кількох десятків одеських бізнесменів, губернатора, мера та головлікарів основних лікарень.

Компанії, в яких Андрій Ставніцер є співвласником, — група терміналів TIС, зерновий термінал Neptune і буксирний оператор P&O Maritime — перерахували 46,4 млн грн у загальнонаціональний фонд, що координується Офісом президента. На ці гроші посилалися літаки в Китай по засоби захисту і тести для всіх регіонів України.

Для допомоги Одеській області Антикризовий штаб Ставніцера зміг залучити ще більше — 88,9 млн грн. У цій сумі врахована участь усіх людей усіма доступними їм способами, — є мільйонні внески й тисячні перекази, сотні гривень, які одесити віддавали волонтерам на вулицях. Бізнес закуповував засоби захисту і обладнання безпосередньо в постачальників, передавав гроші Фонду. Передавав Фонду або самим лікарням те, що вже було на складах, що вдалося закупити чи ж те, що міг виготовити, — ті ж таки засоби дезінфекції, костюми, ті ж таки гарячі обіди і вечері для лікарів. Люди давали транспорт, до штабу приєдналися медіа: оператори зовнішньої реклами, телеканали й радіостанції закликали одеситів залишатися вдома і допомагати тим, кому це необхідно. Торговельні мережі й виробники продуктів передавали їжу та напої. Щодня відбувалися й відбуваються сотні невеликих подій, що складаються у величезний результат.

Боротьба з поширенням коронавірусу стала війною, і на захист Батьківщини вийшли багато жителів. За перший місяць роботи до Штабу приєдналися кілька десятків людей, а база донорів, які допомагають грішми й ресурсами, розширилася майже до 300 осіб.

Друге. Професіоналізм

Провідні менеджери компаній А.Ставніцера та інших бізнесменів відклали обов'язки бізнесу і присвятили себе Штабу. Кожен напрям отримав досвідченого куратора: закупівля засобів захисту і обладнання (тоді закупники всього світу, буквально, билися за медичний дефіцит); забезпечення продуктами літніх одеситів; забезпечення транспортом і харчуванням лікарів; переорієнтація локальних виробництв на потреби лікарень; обмін досвідом із закордонними фахівцями; залучення волонтерів; координація з лікарнями; краудфандинг.

Не тільки фінансами, а й експертизою допомагала Штабу одеська бізнес-спільнота. Так, Анатолій Редер і компанія "Інтерхім" у стислі терміни більш ніж за один мільйон гривень купили, привезли і встановили в Одеському обласному лабораторному центрі найсучаснішу систему ПЛР-тестування. Коли в інших регіонах бракувало банальних масок, в Одесі вже було передове обладнання. Відтоді результати тестування на COVID-19 робили в Одесі за 6 годин, а не за 6 днів, як у Києві.

Співвласники ТІС приділяють багато уваги добродійності. Тому зовсім не випадковою удачею у квітні 2020 року стали міцні зв'язки Андрія Ставніцера з фондом "Корпорація монстрів". У мирний час "Монстри" допомагають лікувати тяжкохворих дітей і годувати найбільш нужденних одеситів. У дні боротьби з епідемією коронавірусу фонд став поставляти в Штаб інформацію про потреби лікарень, а також розподіляти допомогу медикам і людям похилого віку з групи ризику.

Третє. Відкритість

Державні закупівлі у сфері охорони здоров'я традиційно вважаються в Україні скандальною темою. Під час епідемії коронавірусу медичні товари закуповувалися на кошти приватних жертводавців, тому довіру людей і роботу Штабу могла забезпечити тільки абсолютна прозорість.

Інформація про потреби і пропозиції виробників збиралася в чаті Штабу в WhatsApp. Туди ж приєднувалися люди, здатні допомогти контактами, грішми, транспортом, знаннями. Координація відбувалася в реальному часі, а звітність, практично, щодня публікували у Фейсбуці Андрій Ставніцер і керівниця фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова.

Проміжні підсумки

Боротися довелося на два фронти: проти поширення вірусу і проти інертності бюрократії. Коронавірус виявився набагато швидшим. За місяць кількість заражених в Одеській області зросла до 250 людей. Тим часом обласна адміністрація кілька тижнів не могла визначитися зі списком опорних лікарень, підсумковий перелік був складений неадекватно, закупівлі не готувалися, бюджет не виділявся.

Складнощів додала географія. Одеська область — найбільша в Україні за площею, з населенням близько 2,5 мільйона людей. Дуже скоро з'ясувалося, що не всіх пацієнтів із COVID вдається довезти до опорних лікарень. Так перелік підшефних Штабу клінік за рахунок районних лікарень розширився до 28.

Ставніцер упорався, виконавши прохання президента і зробивши більше.

"Швидка допомога", 28 лікарень, морги, служба у справах дітей в Одеській області забезпечені засобами захисту з запасом. Удалося закупити для лікарень понад 200 тисяч респіраторів, 150 апаратів БІПАП, 42 апарати ШВЛ, 26 кисневих концентраторів, 16 моніторів пацієнта, понад 40 тисяч захисних костюмів, а також тисячі рукавичок, бахіл, захисних окулярів і щитків, термометри, пульсоксиметри та інфузомати, тонни дезінфікуючих розчинів. Самотнім літнім одеситам розвозять продуктові набори.

Наприкінці місяця медики області, які працюють із ковідними пацієнтами, отримають грошову надбавку. Механізм цієї виплати теж був розроблений і проведений через облраду волонтерським Штабом Ставніцера. Створений , щоб допомагати владі, в окремих моментах він вимушений був владу замінити.

Динаміка епідемії в Україні сягнула хиткої стабільності. Усі ми сподіваємося, що графік вийде на "плато", а не стрельне вгору, покаравши за послаблення карантину на Великдень. Але хоча б в Одесі на цифри можна дивитися без жаху, — волонтери не дали статися в області найгіршому сценарію.