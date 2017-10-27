Клієнти люблять успішних

Впевненість у завтрашньому дні — це коли тобі вистачає від зарплати до зарплати і щось залишається про запас. Однак сьогодні не кожному вдається заощаджувати й формувати "фінансову подушку". Такі реалії малого бізнесу в Україні. На відміну від великого та середнього бізнесів, які мають доступ до фінансових ресурсів, розвивати мале підприємство трохи складніше. Про це свідчить опитування власників і директорів малого бізнесу, проведене Клубом ділових людей

(м. Львів), за сприяння Фонду Східна Європа і мережі партнерських організацій, упродовж липня-серпня нинішнього року.

Насамперед ініціаторів та авторів дослідження цікавив реальний стан малого бізнесу. А, як відомо, найкращий показник тут — зростання кількості клієнтів.

Як видно з рис. 1, за останніх три місяці, що передували опитуванню, малий бізнес більше втрачав у кількості клієнтів, аніж здобував. Наприклад, у сфері торгівлі кількість клієнтів зросла лише у 29,4% представників малого бізнесу, у 40,9% опитаних підприємств вона зменшилася. Такі зміни, на думку бізнес-аналітиків, можуть бути зумовлені передусім низьким рівнем сервісу на таких підприємствах. Більшість їх орієнтовані лише на разовий продаж товару, а не на задоволення потреб клієнтів у цілому.

Кількість та активність клієнтів найбільше зростала на підприємствах, які "бачать" своїх конкурентів і провадять активну діяльність на ринку. Натомість підприємства, які намагаються лише втриматися на ньому, більше зосереджені на вирішенні внутрішніх проблем.

"Це стосується усіх сфер малого бізнесу, — розповідає засновник та Голова Клубу Ділових Людей Микола Савуляк. — Наприклад, колись у нас побутувала думка, що продавати в мережі Інтернет набагато простіше. Порівнявши показники офлайн- і онлайн-торгівлі, бачимо, що в обох сферах схожі проблеми зі збутом, автоматизацією процесів, кадрами тощо. Тож думка, що налагодження продажів у мережі є запорукою успіху будь-якого підприємства, — не для всіх правильна.

Показовою є рис. 2, з якого видно, що ефективність інформаційних систем на підприємствах із зафіксованим зростанням значно перевищує дієвість систем на фірмах, у котрих справи погіршилися. Наприклад, торгівля постійно потребує операційного управління. Тому тут велика роль відводиться якісним інформаційним системам та вчасному отриманню важливої інформації для прийняття управлінських рішень.

"Хоч як це дивно звучить, — продовжує М. Савуляк, — але більшість опитаних скаржилися на відсутність доступу до якісної інформації. Зокрема, інформації про програми розвитку для малого бізнесу, змін законодавства, експортних можливостей тощо. Більшість керівників працюють на інтуїтивному рівні. Це означає, що коли завтра прийдуть конкуренти з Європи, які працюють по-сучасному, вони покладуть українського підприємця "на лопатки".

Крім того, опитування засвідчили, що підприємства, власники й керівники яких ставлять перед колективом стратегічні цілі, працюють ефективніше. Вони не тільки надають якісні послуги чи виробляють якісний товар, а й розвиваються та залучають більше клієнтів. Насамперед — за рахунок підприємств, котрі не витримують конкурентної боротьби за ринок.

Для розвитку малого бізнесу дуже важливі пошуки нових сфер діяльності. За означені три місяці понад третину підприємств, у яких збільшилася кількість клієнтів, відкрили нові проекти і напрями діяльності, надавали клієнтам більше сервісу та можливостей.

Фінансові ресурси. Дві третини опитаних малих підприємств заявили про критичний, або близький до критичного брак фінансового ресурсу. Особливо критичне це питання для підприємств, які займаються виробництвом. Близько 40% підприємств вказали на відсутність ресурсів навіть на ремонт поточного обладнання. Це означає, що згодом, якщо не відбудеться якісних змін, малі виробничі підприємства потенційно очікує моральне старіння основних фондів.

Крім того, як свідчать опитування, на підприємствах, у яких зросла кількість клієнтів, значно краще побудовано роботу із розробкою нових товарів та послуг.

Зростання кількості клієнтів безпосередньо залежить від системи маркетингу та продажів підприємства. Не дивно, що підприємства зі слабкою системою продажів та маркетингу втрачали клієнтів частіше, ніж підприємства з правильно організованою системою роботи з клієнтами.

Ще одна тема опитування — забезпечення малого бізнесу людськими ресурсами. Українському бізнесу дедалі більше бракує кваліфікованих кадрів. За винятком сфери промисловості, в якій їх навіть звільняють, більшість підприємств малого бізнесу упродовж останніх трьох місяців майже не наймали нових працівників. За словами опитаних, зросла кількість працівників у 21,1% підприємств, зменшилась — у 11,7% (див. рис. 3 на сайті DT.UA).

Проте перспектива на наступних три місяці загалом оптимістична. Скоротити персонал планують лише 4% підприємств, а збільшити — 31,2%. Найбільше планують залучати персонал підприємства індустрії гостинності (HoReCa) та логістичні компанії. За ними йдуть підприємства, які працюють на ринку юридичних послуг, та агенції нерухомості.

Загалом, малий бізнес перебуває у стані застою. Лише близько третини власників та директорів підприємств дивляться у близьке майбутнє з оптимізмом…