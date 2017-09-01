Казахстанський суд показав приклад боротьби з банківським шахрайством: 20 років в'язниці та 60 млрд доларів стягнень

З украдених у БТА Банку 6 млрд дол. відома юридична фірма "Ілляшев і Партнери" допомогла знайти й повернути клієнтові вже понад один мільярд. Про деталі справи розповідає Роман МАРЧЕНКО, старший партнер ЮФ "Ілляшев і Партнери".

— Ваша фірма понад 8 років представляє інтереси потерпілих у справі, але тільки недавно апеляція затвердила вирок Мухтару Аблязову та його спільникам. Це перемога нарешті?

— Справді, 22 серпня судова колегія з кримінальних справ Алматинського міського суду розглянула скарги на вирок суду першої інстанції, яким Мухтар Аблязов визнаний винним у створенні організованого злочинного угруповання, метою якого було привласнення коштів БТА Банку. Нині банком володіє казахстанський підприємець Кенес Ракішев, що рішуче намагається повернути вкрадені активи. Крім тюремних строків для шахраїв, суд також задовольнив матеріальний позов БТА в безпрецедентному розмірі — понад 60 млрд дол. Вирок суду набрав чинності та підлягає виконанню. Безумовно, зроблено великий крок до притягнення винних до відповідальності.

— Які строки отримали шахраї, котрі вкрали мільярди доларів, і чи ще оскаржуватиметься вирок?

— Головного фігуранта справи Мухтара Аблязова заочно засуджено до 20 років в'язниці з конфіскацією майна. Ще трьом іншим співучасникам, які визнали вину, дали по п'ять років позбавлення волі умовно. Звісно, у фігурантів справи залишається можливість подачі касаційних скарг. Найцікавіше, що Мухтар Аблязов навіть не намагався оскаржити вирок в апеляції, тим самим фактично погодившись із висновками слідства та суду. Олігарх нині переховується від правосуддя у Франції й на публіку бравірує тим, що не бачить необхідності оскаржувати рішення казахстанських судів, які нібито виконують політичне замовлення. Як адвокат із 20-річним стажем можу сміливо стверджувати, що казахстанським правоохоронцям удалося зібрати незаперечні докази вини Мухтара Аблязова та його спільників. У Росії, наприклад, також винесено низку вироків співучасникам злочинів Аблязова. У Латвії кримінальний суд конфіскував у спільників банкіра виявлені кошти, визнавши їх украденими. До того ж злочини членів ОЗГ Аблязова розслідуються ще в Україні та ряді європейських країн.

— Чому ж Аблязов наполягає на політичному переслідуванні?

— Шахрай намагається використати всі можливі методи для уникнення покарання. Але поміркуймо: в Україні, наприклад, за 8 років розслідування справи змінилося три президенти й дюжина тільки генпрокурорів та міністрів внутрішніх справ, а розслідування економічних злочинів ОЗГ Аблязова триває. То, може, питання все-таки не політичне, а кримінальне? Взагалі, багато шахраїв із пострадянського простору намагаються сховатися за кордоном, видаючи себе за політичних опонентів влади у своїй країні. Згадаймо, наприклад, колишнього українського прем'єра Лазаренка, що видавав себе за жертву політичних репресій, але зрештою засуджений у США. І Аблязов не став винятком із правил. Спочатку банкір навіть отримав політпритулок у Великій Британії. Але англійська влада засумнівалася в політичній версії переслідування Аблязова і провела власне розслідування. Результат, думаю, їх шокував, тому що вже 2014 р. статус політичного біженця скасувала сама влада. Наведу тільки кілька фактів, встановлених англійськими судами, яким, до речі, ніде у світі не інкримінують заангажованість. Лише у кількох досліджених лондонськими суддями епізодах "діяльності" Аблязов має повернути банку 4,3 млрд дол. Для організації розкрадання та відмивання вкрадених із БТА коштів "аблязовці" використали понад 1 тис.(!) спеціально створених офшорних компаній. Англійський суд визнав Аблязова шахраєм і засудив його до 22 місяців в'язниці. Після цього олігарх вирішив втекти до Франції, намагаючись уже там знову розіграти роль політичного емігранта.

— Французи повірили у щирість заяв горе-банкіра?

— Слава про англійські пригоди Аблязова швидко докотилася на протилежний берег Ла-Маншу, і його заарештували на розкішній віллі на Лазурному березі. Цікаво, що його справжні паспорти раніше були вилучені англійською владою. Зловили олігарха з фальшивим дипломатичним паспортом Центральноафриканської Республіки. Після цього французькі суди розпочали розгляд питання про екстрадицію шахрая. Видати підозрюваного попросили відразу три країни — Україна, Казахстан та РФ. Апеляційний і Верховний суди Франції дали згоду на видачу олігарха в Росію й Україну. Розуміючи серйозність ситуації, прибічники Аблязова намагалися всіляко дискредитувати зусилля банку та правоохоронних органів, які домагалася видачі злочинця.

— Яким чином?

— Наприклад, адвокати Аблязова надали французьким суддям підроблену довідку МВС України, в якій повідомлялося про нібито відсутність претензій до Мухтара Аблязова. Особисто генпрокурору України тоді довелося писати французам, що це фальшивка, виготовлена юристами олігарха. Тим часом Аблязов найняв хакерів із завданням зламати листування своїх опонентів — слідчих, прокурорів, адвокатів. Частково це злочинцям удалося. Після зламів зміст листів було фальсифіковано, аби надати їм вигляду політичних переслідувань. Так спільники Аблязова намагаються переконати суди в тому, що кримінальні справи мають замовний характер.

— Чому ви припускаєте, що хакерська атака — справа рук "аблязовців"?

— Усе це вже не припущення. Є судове рішення щодо цих подій, яке набрало чинності. Крім того, за фактами хакерських атак Франція, Україна та Казахстан відкрили окремі кримінальні провадження. Українське слідство винесло постанову про підозру в організації цих злочинів Аблязову та його зятю — Іллясу Храпунову, який безпосередньо наймав і оплачував послуги хакерів, а зараз переховується від слідства у Швейцарії. Прикметно, що "аблязовці" задіяли хакерів не тільки проти слідчих органів та юристів, а й проти нових власників БТА.

— Навіщо треба дискредитувати керівництво банку?

— Запитання риторичне. Аблязов намагається довести, ніби його переслідують за те, що він не зміг змиритися з принципами й устоями істеблішменту Казахстану. Понад те, адвокати й численні піарники намагаються видати шахрая за "янгола", на відміну від нинішніх власників БТА, котрі називають речі своїми іменами: Аблязов — банальний злодій, хоча й "в особливо великих розмірах". У грудні 2016 р. Аблязов після трьох із половиною років французької в'язниці вийшов на волю за процесуальним рішенням, що скасувало Декрет уряду Франції про екстрадицію його в РФ. Згодом в інтернет-просторі почали з'являтися публікації, які ганьблять честь і гідність нового власника БТА Кенеса Ракішева. На досить агресивну піар-кампанію проти успішного казахського бізнесмена звернули увагу навіть українські журналісти, які моніторять ЗМІ. Провівши власне розслідування, вони навели вагомі аргументи, що вказують на причетність Аблязова до брудної піар-кампанії проти Кенеса Ракішева.

— А, в принципі, можна покарати інтернет-ресурси за наклеп?

— Можна. Це на всю країну продемонстрували слідчі ГПУ, які порушили кримінальну справу проти редактора "Страна.ua". За аналогією, можуть притягти до відповідальності багато сайтів, які погодилися публікувати брехливі статті, спрямовані проти нинішніх власників БТА. Прикметно, що за позовами Кенеса Ракішева в РФ суди вже винесли рішення, які передбачають покарання за розміщення публікацій, котрі ганьблять його, і повне блокування двох дюжин сайтів на території Росії. У списку сайтів-порушників значаться й українські ресурси. Не слід виключати, що такі судові та кримінальні розгляди можуть розпочатися на території й нашої країни.

— І все-таки щодо головного "фігуранта". Якою буде його доля?

— Що стосується роботи "Ілляшев і Партнери" з повернення украденого в БТА, то поки що знайдено й повернуто клієнтові трохи більше 1 млрд дол. з украдених 6 млрд, отже робота з виявлення вкрадених і частково легалізованих ОЗГ Аблязова коштів триває. Ідуть судові процеси у США, Україні, РФ, Люксембурзі, Англії та інших юрисдикціях. Що стосується зусиль держав покарати винних — скажу таке. Є казахстанський вирок — 20 років в'язниці. Є англійський — 22 місяці в'язниці. Французькі суди дали "зелене світло" на екстрадицію Аблязова в Україну, і очікується рішення місцевого уряду про його видачу. У Франції, Латвії, Угорщині та інших країнах тривають власні кримінальні розслідування. Отже, це тільки справа часу, коли "нагорода знайде свого героя" і Аблязов уже втретє у своєму житті повернеться за ґрати. Українським же банкірам це має послужити уроком: не можна безкарно розкрадати кошти вкладників і потім просто сховатися за кордоном.