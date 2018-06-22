Капітани-співзасновники

В Одеському морському торговому порту (ОМТП) назріває черговий скандал з орендою суден державного портофлоту. Після того, як махінації з фірмами "Екофлот" і "Укрфлот-Сервіс" потрапили в поле зору прокуратури, керівники ОМТП придумали новий спосіб нелегального заробітку на державних буксирах.

Нинішня схема відрізняється від попередньої тем, що в ній задіяні капітани буксирів. Як випливає з Єдиного держреєстру юридичних осіб,вони числяться у співзасновниках ТОВ "Одеса Портофлот", яке подало заявку на оренду державних буксирів ОМТП. Серед засновників фірми, зареєстрованої 17 квітня 2018 року – капітани буксирів "Стивідор", "Кентавр", "Ударник", "Бугаз", "Сфінкс" і "Новатор".

Також у списку співзасновників "Одеса Портофлот" – кілька людей з вінницької команди" Ігоря Ткачука, який 25 травня 2017 року очолив Одеський філіал Адміністрації морських портів України (АМПУ), а до цього був в. о. директора ДП "Одеський морський торговельний порт" (ДП "ОМТП). Наприклад, Альона Барчишена була керівником вінницької фірми "Аягік", в якій Ігор Ткачук значився співзасновником.

Нинішній в. о. директора ДП "ОМТП" Віктор Войтко теж відноситься до "вінницькоъ команди" – раніше він разом із Ткачуком входив у топ-менеджмент державного підприємства "Укрпошта". Сам Ткачук входить в оточення прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Листом від 7 травня Віктор Войтко повідомляє фірмі "Одеса Портофлот", що не заперечує проти здачі їй державних буксирів в оренду. При цьому він пропонує потенційному орендарю провести оцінку ринкової вартості суден і надати її результати Одеському порту.

Така оцінка була проведена консалтинговою компанією "Бюро оцінки Стефанович". Ринкова вартість одного з найдорожчих буксирів ОМТП, "Патріот", що була визначена на рівні 36,3 млн. грн., тобто близько 1,2 млн. євро за нинішнім курсом.

Відомо, що "Патріот" виробництва компанії Damen надійшов на баланс Одеського порту 10 років тому. Вартість нового буксира тоді становила 9,8 млн. євро. За оцінками експертів морської галузі, після 10 років штатної експлуатації ринкова вартість подібного судна може становити близько 4,5 млн. євро.

Оцінка буксира має велике значення для бізнесу: ставка оренди судна визначається як відсоток від його ринкової вартості. За чинним законодавством, річна вартість оренди не повинна перевищувати 15% вартості буксира.

На основі цих даних нескладно розрахувати недоотриманий державою прибуток. Якщо 15% від 1,2 млн. євро – це 180 тис. євро, а 15% від 4,5 млн. євро – це 675 тис. євро, то за рік неправомірна вигода засновників ТОВ "Одеса Портофлот" лише від одного буксира "Патріот" може досягти майже 500 тис. євро.Всього ж втрати держави при оренді дев'яти буксирів можуть перевищити 700 тис. євро.

Буксир Рік побудови Ринкова оцінка, тис. євро Оцінка "Бюро Стефанович", тис. євро Річна оренда, 15% від ринкової оцінки, тис. євро Річна оренда, 15% від оцінки "Бюро Стефанович", тис. євро Втрати держави, тис. євро Патріот 2008 4500 1200 675 180 495 Могутній 1983 1300 562 195 84 111 Новатор 1982 650 409 98 61 37 Стивідор 1973 389 385 58 57 1 Ударник 1968 700 350 105 53 52 Сфінкс 1989 346 236 52 35 17 Кентавр 1988 346 212 52 32 20 Бугаз 1982 389 187 58 28 30 Праця 1961 173 142 26 21 5 РАЗОМ: 8395 3683 1259 553 768

При цьому Ткачук не раз висловлювався категорично проти роботи приватних буксирних компаній в Одеському порту, підкреслюючи, що буксирний підрозділ забезпечує 85% прибутку держпідприємства. "Біля причальної стінки морського вокзалу з'являються приватні буксири. Хто їм дав право тут пришвартуватися? Хто їх пустив у порт?", - говорив він на мітингу в порту, будучи керівником ДП "ОМТП".

Раніше Ткачук активно виступав проти продажу портофлоту приватному зарубіжному інвестору за млн. Угода так і не відбулася, що було піднесено керівництвом порту як перемога профспілки та трудового колективу.

Тим часом, доходи держпідприємства неухильно падають. У 2016 році Одеський порт отримав понад 303 млн. грн. чистого прибутку, плановий показник на 2017 рік склав трохи більше 260,6 млн. грн., а відповідно до фінансового плану ДП "ОМТП" на 2018 рік, чистий прибуток очікується на рівні 119,2 млн. грн.

Одна з причин такого падіння – корупція, в тому числі і на буксирних послуги. Прокуратура Одеської області вже веде розслідування проти посадових ОМТП, які отримували неправомірну вигоду за попередньою змовою з працівниками ТОВ "Екофлот" і ТОВ "Укрфлот-Сервіс".

Нагадаємо: цим фірмам Одеський порт здавав в оренду два нових буксира які знаходяться на балансі – вже згадані "Булат" і "Патріот". Ставки оренди були істотно нижче ринкових, з-за чого щомісячні збитки держпідприємства становили щонайменше 3-4 млн. грн.

"Буксирна справа" набула широкого розголосу в ЗМІ і стало предметом депутатських запитів. Мабуть, це і змусило керівників ОМТП перейти до нової корупційної схеми.