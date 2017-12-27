Індустрія новорічних свят: 2018-й — король декору…

Новий рік — дуже консервативне свято, хоча й символізує прихід чогось нового. Всі, хто працює в "новорічній індустрії", чудово розуміють, що здивувати якимось ноу-хау в цій сфері дуже важко: ялинки, солодощі, іграшки — все це залишається традиційним рік у рік… Однак кожне зимове свято все ж таки має свою "родзинку", і новорічна мода теж реагує на зміни в житті людей.

2018-й, безперечно, стане королем декору, бо головна особливість цього Нового року — акцент на декорі новорічних подарунків, прикрашанні ялинки, новорічному вбранні та оформленні приміщень…

Вражає, але в нелегкі для економіки роки стрімко поширилася мода на декоративні подарунки: букети й кошики з фруктів, цукерок, алкогольних напоїв, іграшок та навіть овочів. І, що найбільш дивно, — ціни на ці подарунки б'ють усі рекорди, тоді як навіть звичайний дитячий солодкий подарунок на Новий рік по кишені далеко не кожному українцеві.

У 2017 р. на прилавках численних подарункових бутиків з'явилося безліч своєрідних витребеньок у стилі декору, а під Новий рік їх кількість взагалі зросте в геометричній прогресії, адже в передсвяткові дні з магазинних полиць змітають геть усе…

Прогулявшись торговими точками, я виявила, що ціни на декоративні подарунки відверто не відповідають їхньому вмісту.

Наприклад, букет із цукерок, м'яких іграшок та яєць кіндер-сюрприз вартістю (увага!) 755 грн складається з п'яти крихітних іграшок-ведмежат (приблизна вартість такої іграшки в межах 3—7 грн), п'яти кіндер-сюрпризів (близько 25 грн за штуку), мережива, целофану і двох-трьох солодких декоративних фрагментів по центру букета (що тягне на зовсім скромну ціну). Тобто матеріали для виготовлення подарунка становлять не більше 50% вартості!

Дорого обійдеться покупцям і т.зв. букет "Шоколадний сон" вартістю 545 грн — 30 цукерок "Ферреро Роше", упаковані у вигляді букета бутонів і оформлені з допомогою целофану, мережива та паперу, коштують у звичайній коробці всього 270 грн. Декор воістину "золотий" — 50% вартості.

Вражає й подарунок "Ріг достатку" у вигляді декоративного рогу в кошику, з якого висипаються цукерки "трюфель" вагою 1,5 кг , красна ціна яким — 200 грн/кг. Адже вартість цього подарунка — 995 грн, а оформлення мізерне, відтак дохід від декору сягає 75%.

Подарунковий декоративний набір "Шикардос" виробники оцінили ще крутіше —

1090 грн, у вартість витребеньки входять пляшка Martini Asti за 250 грн, 300 г "Ферреро Роше" за 270 грн, ананас за 100 грн максимум, дві копійчані дзеркальні кульки та ялинова гілка…

"Мода на декоративні подарунки, у тому числі букети з цукерок, фруктів і овочів, розвивається в нас із двох різних причин, —коментує власник магазину подарунків Леонід Лебединський. — З одного боку, підприємці постійно зазирають на європейські й американські сайти в пошуках чогось новенького та оригінального. Імовірно, саме звідти до нас прийшла ця ідея, хоча світфлористика (від англ. sweet — солодкий, ласощі), тобто букети з цукерок, за однією з версій, дуже давній винахід торговців із Німеччини, які розносили на лотках композиції з карамелі, прикрашеної стрічками та іншим декором.

Перші справжні букети з цукерок з'явилися у США на початку 2000-х. Спочатку вони складалися з карамелі на паличках у барвистій обгортці. І вже згодом з'явилися шоколадні букети, в які додавали живі квіти, прикраси зі стрічок, пір'я та мережива…

Не менш популярний у цьому сезоні напрям у флористиці — букети з овочів та фруктів. Використовуються перець і цибуля, часник і яблуко, банан і мандарин…

Дуже красиво, але дорого й непрактично, оскільки такий букет довго не житиме, городина і фрукти швидко псуються. Та й практичні покупці їх навряд чи братимуть: у наш нелегкий час люди воліють витрачати тяжко зароблене на корисні подарунки й найчастіше запитують у близьких, що саме подарувати на Новий рік.

Декоративні подарунки — швидше, для ювілеїв, корпоративних свят або важливого побачення, коли дарувальник хоче справити незабутнє враження.

Друга причина появи моди на декор — подорожчання всіх товарів, вироблених із будь-якої сировини. Наприклад, цукерки, шоколад подорожчали за останні роки в три-чотири рази. Виробники і продавці хочуть продати їх якнайдорожче, використовуючи при цьому якнайменше самої сировини. Саме тому з роздробу зникають якісні цукерки на вагу, що їх великі виробники тепер продають тільки в коробках, — декор уміло маскує малу вагу вмісту. Продати велику барвисту коробку цукерок вагою 150 г значно вигідніше, ніж кілограм якісної продукції…

Мінімум сировини й максимум мішури — стрічечок, яскравого паперу, гілочок. Прибутки тут рекордні — до 50—70% від вартості подарунків…".

"Канзаші" і "шеббі-шик" проти "рустика"

Чим більше заглиблюєшся в тонкощі зустрічі Нового року, тим більше розумієш, що це — дуже дороге задоволення.

Спустошливі витрати на лісову красуню, яка нині тягне вже на 250—500 грн, і новорічний стіл (у середньому в межах 1—1,5 тис. грн) здаються комариним укусом, порівняно з декором новорічних торжеств. А без нього тепер нікуди, бо Новий рік бабусиних часів безповоротно минає разом із традиційними дзеркальними кулями та ватяними фігурками оленів і дідів-морозів…

Зустрічати Новий рік по-старому тепер не модно — тільки за фен-шуй і згідно із сучасними канонами оформлення ялинки та будинку. У тренді напрями "канзаші", "шеббі-шик" і "рустик", а житла, декоровані в цих стилях, нагадують, швидше, скандинавські, японські або німецькі…

"Багатьом зовсім невтямки, що таке новорічний декор, —розповідає художник-декоратор однієї зі столичних студій Андрій Макарченко. — Навіть у себе вдома ви можете створити неповторну атмосферу зимових свят із допомогою десятків предметів: новорічних ліхтарів, свічників та свічок, святкового текстилю (скатертин, серветок і декоративних подушок), дерев'яних, скляних і пластикових ялинкових іграшок, підвісок та прикрас, ялинок, вінків і просто гілок хвої, м'яких новорічних іграшок, статуеток…

Рекордсменом із популярності у 2018-му став стиль "рустик", він вирізняється простотою й натуральністю сировини для декору. Це дерево, з якого виготовляють ялинкові іграшки й прикраси, а також просто поліна, гілки та шишки хвойних дерев, мішковина й звичайнісінька мотузка.

Щоб прикрасити житло у стилі "рустик", можна розвісити по будинку гірлянди з мішковини та шишок — виглядає надзвичайно ефектно! Дуже прикрасить будинок "різдвяне вікно" — декоративна віконна рамка з висячими дзеркальними кулями всередині, прикрашена стрічками і хвоєю. Новорічні свічі у стилі "рустик" — це просто свічі в скляних банках, прикрашених мішковиною, гілками та стрічками. Виглядають вони досить незвично.

Плетене відерце або кошик, у якому можна розмістити дрівця, хвойні гілки та засвічені гірлянди, створять неповторний колорит лісу. А святковий стіл прикрасять дерев'яні підставки з гілками зимових ягід…".

Не варто думати, що вся ця простота — запорука дешевизни. Чим стильніший декор, тим дорожче він коштує. Наприклад, дерев'яна новорічна іграшка-олень (18 см) коштує у звичайному маркеті 48 грн, дерев'яний черевик з ковзаном — 40 грн, дерев'яна іграшка-листівка — 45 грн.

Натуральні тканини — льон і бавовна, які використовують у стилі "рустик", — традиційно недешеві. Те ж саме стосується плетених кошиків та інших виробів із натурального дерева. До цього додаються чималі накрутки від виробників і продавців.

Дуже популярний нинішнього року й новорічний декор у стилі "канзаші". Він прийшов до нас із Країни вранішнього сонця — Японії, де зародився понад 400 років тому.

Ялинкові прикраси в цьому стилі виготовляють із тканин, стрічок та інших аксесуарів. Здебільшого це квіти, декоративні вироби ручної роботи, як і декор у стилі "шеббі-шик" — імітація старовини в дусі романтизму.

Якщо ви хочете прикрасити будинок на Новий рік у стилі "шеббі-шик", дизайнери радять придбати білосніжну штучну ялину й прикрасити її іграшками пастельних, рожевих, сріблястих та сірих відтінків. Як прикраси можна використати намисто, сніговиків, зірки, кулі ручної роботи. Найчастіше це іграшки, обтягнуті тканиною з використанням оксамиту, волохатої пряжі й страз.

Єдине, що тішить покупців, — це поява в продажу невигадливих карнавальних масок, перук, панчіх для подарунків, чудернацьких капелюхів та інших новорічних предметів.

Усі ці деталі декору яскраві, барвисті, зроблені з недорогих сучасних матеріалів і розраховані на одноразове використання.

Наприклад, маска новорічна "Венеціанська" коштує лише 19 грн 98 коп., набір "Дід Мороз" (борода й перука) —

83 грн 25 коп., набір "Мальвіна" (блакитна перука й капелюх) — 58 грн 40 коп.

Люди старшого покоління пам'ятають, як морочилися мами малюків, перешиваючи стару сукню на новорічний костюм. У ті часи не було аксесуарів і оздоблювальних матеріалів.

Сьогодні дитячий карнавальний костюм "Білка" з велюру коштує 116 грн. Це не дрібниця, але рятує від набридливої метушні, адже карнавальні костюми доводиться міняти, — діти ростуть.

Мабуть, тут декор корисний і працює на покупця…