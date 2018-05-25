І дорого, і…неякісно

Тернопіль — місто не тільки парків та скверів, мальовничого ставу з багатьма атракціями. Це обласний центр, у якому плата за утримання будинків та прибудинкової території на 1 березня була однією з найвищих серед 25 великих міст України (3,05 грн за "квадрат"). За інформацією Мінрегіонбуду, обслуговування житла коштує дорожче тільки в Житомирі (3,16 грн), Білій Церкві (3,08 грн), Чернігові (3,20 грн) та Києві (4,88 грн).

Здавалося б, чим вища плата, тим якісніші послуги. Оскільки ЖЕКи вже понад 10 років як трансформувалися у приватні підприємства (ПП), то мали б пристосуватися до ринкових умов і надавати своєчасні, якісні та в повному обсязі послуги. Але нові ПП часто працюють, як старі радянські ЖЕКи. Надаваних ними послуг не можуть постійно моніторити, а відтак ефективно контролювати ні мешканці будинку, ні органи місцевого самоврядування, ні контрольні органи. До того ж у Тернополя своя особливість: більшість колишніх ЖЕКів, а нині ПП, є виконавцями послуг і управителями житла в одній особі. То як вони можуть самі себе контролювати, та ще й карати?

Смішно, що у 2017 р. і в першому кварталі 2018-го до управління захисту споживачів ГУ Держпродспоживслужби від мешканців багатоповерхівок Тернополя надійшло тільки чотири звернення. Люди скаржилися на неналежну підготовку будинку до експлуатації в осінньо-зимовий період, внаслідок чого протікав дах чи водогінні труби у підвалі, на несвоєчасне прибирання прибудинкової території, підмітання сходових кліток. Обгрунтовані вимоги скарг задоволено, але біда, що їх кількість просто мізерна. А проведені у 2017 р. перерахунки вартості послуг внаслідок зниження їх якості, несвоєчасне надання чи надання не в повному обсязі на суму майже 1,5 млн грн не відбивають реального масштабу проблеми.

Авжеж, у разі систематичного порушення договірних умов, погіршення якості послуг з боку надавача мешканці можуть відмовитися від його послуг та перейти на обслуговування в інше ПП. На час написання статті цією можливістю скористалися мешканці до десятка багатоповерхівок Тернополя. Але для таких радикальних кроків потрібна згода більш як половини власників квартир будинку, а домогтися її часто проблематично. Та й ніхто не гарантує, що новий утримувач житла постійно надаватиме послуги належної якості.

Мешканці багатоквартирного будинку можуть наступати на виконавця послуг і вужчим фронтом. Наприклад, у будинку на вул. Данила Галицького,4 в Тернополі ще у 2011 р. тривалий час фіксували, що дочірнє підприємство "Авторитет" ПП "Східний масив" не надає якісних послуг — не робить вологе підмітання сходових кліток не рідше 3-х разів на тиждень, не витирає пил, бруд зі стін, стелі, не миє сходових кліток не рідше одного разу на місяць, не обслуговує внутрішньобудинкові електромережі, як цього вимагає рішення Тернопільського міськвиконкому від 28.09.11 р. №1603 (додаток 16). І люди вирішали захищати свої права споживачів — провели збори, cклали акт-претензію. Надавач послуг відмовився його підписувати і зробити перерахунок вартості послуг. Врешті, люди домоглися, щоб цю послугу вивели зі складу тарифу, і тепер прибирають сходову клітку самостійно. Але так вчинили тільки мешканці одного під'їзду цього будинку. Інші скрегочучи зубами миряться з неякісними послугами, в тому числі з прибиранням сходових кліток.

Більш оптимальний і вже широко апробований у різних містах України варіант — розірвати договір із ЖЕК і створити ОСББ. Але, знову ж таки, для створення ОСББ необхідна згода співвласників більшості квартир будинку.

Навіть коли мешканці створили ОСББ, не плекайте ілюзій, що ЖЕК змириться із втратою частини доходів. У Тернополі нині триває розгляд принаймні трьох судових справ за позовами працівників попереднього виконавця послуг або із залученням колишніх ЖЕКів як третьої сторони з вимогами скасувати державну реєстрацію ОСББ. Основна мотивація — при створенні ОСББ була порушено процедуру (сумнівні підписи мешканців, не подано всі документи для реєстрації і т.п.).

Коли не працює жоден варіант вивільнення з-під опіки ЖЕКу, то не залишається нічого іншого, як у суді захищати свої права на якісні, своєчасні та надавані в повному обсязі послуги.

Одному з мешканців Тернополя, Миколі Побережському, вдалося відсудити у ТОВ "Коменерго Тернопіль-2" 105 тис. грн шкоди, заподіяної йому цим підприємством через неналежне технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого водопостачання, внаслідок чого під час аварії в січні нинішнього року його квартиру залило гарячою водою. Хіба не дивина, що технічне обслуговування мереж гарячого і холодного водопостачання, водовідведення та централізованого опалення досі здійснюють ПП, створені на базі ЖЕК? Але такий стан речей їх повністю влаштовує, бо виконавець послуг з утримання житла збирає кошти мешканців за обслуговування інженерних мереж, часто не проводячи їх профілактичних оглядів та поточних ремонтів, завищує витрати на матеріали й запчастини для ремонту і уникає відповідальності за це. За логікою, ці мережі мали б обслуговувати виробники тепла, постачальники гарячої чи холодної води.

Інший мешканець Тернополя — Богдан Нечай — нині судиться з дочірнім підприємством "Авторитет" ПП "Східний масив".

Виконавець послуг регулярно ігнорував підготовку будинку до експлуатації в зимовий період. Так тривало з 2000-го — і, як мінімум, до 2015 р. Мало того що підвали не очищалися від сміття. А це, як передбачено у згаданому рішенні Тернопільського міськвиконкому, треба робити не рідше двох разів на рік. Тамбури сходових кліток постійно протікали, і, коли йшов дощ чи танув сніг, штукатурка сипалася на голови мешканців. Будинок упевнено рухався до аварійного стану. Врешті, лише перед місцевими виборами 2015 р. деякі елементи будинку, як і під'їзну дорогу до нього, було відремонтовано. А з вікнами на сходових клітках сталася весела і прикра історія. У 2016 р. їх відремонтували сяк-так, і тепер ці вікна мають вигляд трохи підрихтованих — зі старого скла, віконні рами не пристають щільно, засувки не закриваються, зір муляють інші несправності...

Уже традиційно в актах виконаних робіт не зазначаються ні їх загальна вартість, ні вартість одиниці робіт, матеріалів, і тому мешканці не можуть проконтролювати, як витрачаються їхні кошти. Вікна в підвалах із тильного боку будинку досі належними чином не відремонтовані. ДП "Авторитет", мабуть, забуло, що, згідно з "Правилами утримання жилих будинків та прибудинкових територій", затвердженими наказом №76 Державного комітету з питань житлово-комунального господарства у травні 2005 р., граничні терміни негайної ліквідації виявлених несправностей елементів житлових будинків у зимовий час — одна доба, у літній час — 5 діб. І щороку взимку будинок експлуатували з величезними втратами тепла. Виконавець послуг з утримання житла упродовж багатьох років неналежно обслуговував внутрішньобудинкові мережі холодного водопостачання, зокрема не ремонтував запірно-регулювальну арматуру на стояках. І у разі аварії на водогоні воду постійно перекривали на весь будинок, а не до окремого стояка.

Нині неозброєним оком видно, як на фасаді будинку на вул. Данила Галицького, 4 обсипалася штукатурка, випадає цегла, а в зовнішніх стінах утворилися тріщини. Приватне підприємство — надавач послуг роками не ремонтувало багатоповерхівку, мотивуючи зволікання тим, що це — капітальний ремонт і витрати на його проведення не закладено в тарифі на утримання житла. Але у "Правилах…" чітко зазначено, що "під час експлуатації будинку потрібно забезпечувати усунення ушкоджень стін у міру виявлення, не допускаючи їх подальшого розвитку…"

Торік було проведено будівельно-технічне обстеження будинку, і у висновку зазначено, що "невиконання запропонованих рекомендацій щодо усунення дефектів призводить до зменшення несучої здатності будинку, погіршення технічного стану і становить загрозу життю людей".

Крім того, ДП "Авторитет" рік у рік не звітувало до 1 квітня року, наступного за звітним, про фактично виконані роботи та надані послуги. І це сходило йому з рук. Бо в договорах із надання послуг з утримання будинку, споруд та прибудинкової території зазвичай не прописані: порядок контролю та звіту сторін, вимірювання обсягів і визначення якості наданих послуг, що передбачено навіть у чинному законі та докладніше виписано в новій редакції закону "Про житлово-комунальні послуги". Крім того, не практикується і виглядає чимось дивним адміністративна відповідальність (штрафні санкції) за несвоєчасні чи неякісні послуги. Найм'якіша кара — зменшення суми плати, найтяжча — відшкодування збитків. Така собі майже безкарність.

І два роки тому терпець панові Нечаєві увірвався, — "через неможливість контролювати надання послуг у повному обсязі" він розірвав договір із підприємством, яке обслуговує будинок. Проекту нового договору, в якому були б виписані контроль за якістю послуг та відповідальність, виконавець послуг йому не надіслав. Споживач перестав платити за послуги з утримання житла. Їх надавач через суд намагається стягнути заборговану суму, а мешканець, своєю чергою, прагне стягнути моральну шкоду за неякісні послуги. Та розгляд справи з різних причин затягується з місяця в місяць.

Отож варіанти вивільнення з-під опіки ЖЕК залишилися, однак їх зовсім мало. І в майбутньому ще поменшає. Торік у листопаді ВР ухвалила нову редакцію закону "Про житлово-комунальні послуги", чимало положень якого набувають чинності вже з 10 червня

2018 р. Законодавці схиляють мешканців багатоквартирних будинків перестати сподіватися й вірити, що "за них усе зробить ЖЕК, відремонтує їм житло і т.п.", бо задають більш суворі і відповідальні умови "життя під одним дахом". Відтепер для управління спільним майном у будинках, де не створені ОСББ чи ЖБК, співвласники будинку повинні обрати управителя. Або за них це зробить орган місцевого самоврядування за результатами конкурсу.