Хитрощі мобільних операторів

"Куди поділися мої гроші? Я ж нікуди не телефонував, інтернетом не користувався!" Впевнений, таку фразу досить часто доводиться чути працівникам кол-центрів мобільних операторів. Якщо, звісно, абонентові вистачить терпіння та вміння з ними зв'язатися, — ці ж балакучі працівники сховані за частоколом автовідповідачів…

Проаналізувавши свій і чужий досвід, можу відверто заявити, що, практично, кожен користувач мобільного зв'язку хоч раз та попадався на вудочку операторів. І зазвичай це відбувається зразу ж при підключенні, коли виникають нюанси, яких новачок врахувати аж ніяк не може. Уже з досвідом розумієш, що тебе хочуть так чи інакше розвести. Розгляньмо основні "100 чесних способів відбирання грошей" у клієнтів.

Тарифні вудочки

Розглядаючи тарифні плани, неодмінно треба відразу ж дивитися в додаткові умови, бо саме там і прихована істина.

Чи всі пам'ятають, що колись була плата за з'єднання? Потім її прибрали і зробили посекундну тарифікацію. То що винайшли мобільні оператори? Тепер вони благополучно знімають плату в першу ж секунду зразу за всю хвилину. Тому, якщо ви платите за дзвінки на інші мережі, наприклад, 1,5 грн, вони знімаються зразу ж, на першій секунді. Так само на першій секунді другої хвилини зніметься наступна порція грошей.

Що стосується самих тарифних планів (ТП), то простежується стійка тенденція до вимивання дешевих пропозицій, із заміною їх на дорогі. Зазвичай це робиться під виглядом додавання інтернет-трафіку з нібито більшою вигодою для абонента. Поступово під виглядом запровадження 3G зникають тарифи, призначені виключно для дзвінків.

Також в епоху демпінгу оператори впроваджували ТП з безкоштовними внутрішньомережевими дзвінками, в яких можна було не поповнювати рахунок щомісяця. Зараз вони повністю зникли. Оператори масово перейшли на пакетну тарифікацію. Або беруть абонентську плату за наступні 30 днів, які передбачають певний набір послуг, або знімають гроші щодня за користування послугами. Причому це може бути окремо за дзвінки, SMS та інтернет. Після того, як пакет послуг вичерпається, як правило, знімається вже більше грошей, ніж зазначено в тарифному плані. І ніхто не запитує клієнта, чи потрібні йому, приміром, ще інтернет-мегабайти після витрачених пакетних. Отримуй і плати.

Тож без уважного вивчення всіх умов тарифу не обійтися. Робити це треба на сайті операторів, хоча вони й там примудряються прикрити додаткові умови прихованими вікнами. Тому слід клацати на всі вікна, що спливають у браузері, й читати опис тарифного плану вздовж і впоперек.

Ноу-хау "Київстару"

Недавно "Київстар" почав активно закривати користувачам дешеві тарифні плани, пропонуючи безкоштовний перехід на тариф (2,5 грн на день), що в кілька разів перевищує старі. Незгодним абонентам довелося викласти 20 грн для переходу на дешевший тариф.

А буває й таке, що в старих ТП "Київстару" гроші знімаються й за дзвінки з кодом 068, який раніше належав Beeline, а після злиття компаній став внутрішньомережевим. Ось така прибуткове безпам'ятство. Так би мовити, дрібничка, але приємно.

Оператор першим запровадив пакетні послуги й без узгодження з абонентом став нав'язувати йому додаткові пакети мегабайт. Тож якщо у вас закінчувався основний пакет, то далі просто знімаються, наприклад, 3 грн і дається ще 100 МБ, потім ще й ще. І так 10 разів.

А ще "Київстар" залишив у багатьох тарифних планах застарілу тарифікацію з дорожчою вартістю дзвінків на міські номери. Так, у недорогих ТП, призначених для розмов, вартість хвилини розмови на інші мобільні мережі становить

60 коп, а на міський номер — 1,5 грн. У ТП для смартфонів такі розмови в пакет для дзвінків на інші мережі не входять.

І це при тому, що вартість інтерконекту (міжоператорських з'єднань) нині однакова як для мобільних, так і для фіксованих операторів і становить усього 15 коп. за хвилину. Куди діваються аж 1 грн 35 коп. за кожну хвилину розмови?

Ціни — на зліт!

Якщо раніше можна було сказати, що ціни на мобільний зв'язок в Україні одні з найнижчих у світі, то тепер ситуація змінюється в "кращий" бік. Так, при запуску 3G-зв'язку Vodafone і нових тарифів мінімальна місячна абонентська плата становила 30 грн, а при несвоєчасному поповненні знімалися 3 грн на день за користування послугами. При цьому так само можна було телефонувати й отримувати інтернет-доступ. Тепер же тариф Vodafone Red S зріс до 60 грн на місяць, а при несвоєчасному поповненні знімається окремо по 2 грн за дзвінки й 15 грн на день за інтернет! Правда, був доданий ТП Vodafone Red XS з абонплатою 40 грн на місяць.

В lifecell запровадили ідентичну лінійку тарифів з тими ж позначеннями — від XS до L і також від 40 грн на місяць. При несплаті абонплати знімається від 3 грн на день на всі послуги.

Щоправда, оператор запровадив лінійку тарифів "Абсолютна свобода", в яких абонплата стартує від 75 грн на місяць. Користувач отримує як інтернет-трафік, так і 750 хвилин на місяць на всі мережі, включно з внутрішнмережевими дзвінками. Зате при несвоєчасному поповненні зніматиметься також від

3 грн на день, що дає 25 хвилин дзвінків усередині мережі. Якщо ж телефонувати більше, то зніметься ще 5 грн, що дозволить телефонувати ще 20 хвилин упродовж п'яти днів.

Тож тарифи досить заплутані й невпинно зростають. У кожному разі, рекомендую вчасно поповнювати рахунок перед зняттям місячної абонентської плати, інакше втрати будуть значно більшими.

"Золотий" роумінг

Особливо багато оператори заробляли раніше на роумінгу — наданні послуг абонентам під час їхнього перебування в інших країнах. Дійшло до того, що багато хто взагалі не користувався своїми Sim-картами, або ж не відповідали на вхідні дзвінки, або задіювали автовідповідач.

Останнім часом ситуація змінилася на краще, й оператори запровадили різні спеціальні умови для здешевлення дзвінків. Так, наприклад, недавно Vodafone Україна презентував нову роумінг-послугу "Безвіз уїкенд" для коротких поїздок у європейські країни, що стало особливо актуальним після впровадження безвізового режиму.

"Безвіз уїкенд" за 60 грн за три дні надає 100 МБ мобільного інтернету, 10 SMS і 30 хвилин для вхідних дзвінків з будь-яких операторів світу і вихідних дзвінків на номери Vodafone Україна та інші українські мережі, а також для дзвінків у країни Європи, на які поширюється дія послуги, а це понад 30 країн.

Нюанс: після вичерпання пакетних пропозицій увімкнеться ціна для країн 1-ї або

2-ї зони. І тут абонент може переплутати, у країні якої зони він перебуває. І якщо в 1-й — то 2 грн/хв., якщо в 2-й — то вже 10 грн/хв.

Своєю чергою, "Київстар" і lifecell поки що не мають такої послуги, але теж дозволяють підключитися до пільгового роумінгу за пакетним принципом — у день користування.

Так, "Київстар" поділяє країни світу на три зони, в яких діють різні пакетні тарифи на роумінг у день користування. Наприклад, у країнах першої зони за 30 грн на день надається 15 хв. дзвінків, ще за 35 грн — 100 МБ і за 25 грн — 25 SMS. При цьому слід пам'ятати, що "плата за роумінг-послуги знімається в першу секунду першого дня роумінгового дзвінка, відправки першого SMS або з моменту користування мобільним інтернетом". Таким чином, навіть якщо ви телефонуєте всього один раз, говорите тільки одну хвилину й більше цього не робите, все одно відразу знімаються 30 грн. Потім, якщо перевищити ліміт, автоматично запуститься другий пакет, і так може бути надано всього до

20 пакетів різних послуг.

У lifecell найвигідніші умови діють у Туреччині, адже компанія належить місцевому операторові Turkcell. Так, за 5 грн на день ви отримаєте 5 хв. дзвінків, ще за 15 грн — 50 МБ, і також за 15 грн — 15 SMS. В інших країнах діють різні пакетні тарифи. Наприклад, у країнах ЄС за 25 грн надаються

10 хв., за 30 грн — 100 МБ і за 20 грн — 15 SMS. Так само ці гроші знімаються одразу ж на початку використання. А після закінчення пакету автоматично надається наступний пакет.

Що вже й казати, якщо хвилини розмови ще якось можна відстежити, то ось за трафіком не вженешся, особливо в 4G-мережах. Що таке 100 МБ? Кілька відеороликів або мобільних додатків.

Летючий трафік

Здається, що велика кількість трафіку в пакетах мобільних операторів дозволяє спокійно "висіти" в Інтернеті й використовувати смартфони як Wi-Fi-модеми, працюючи, наприклад, у поїздці або на відпочинку на ноутбуці.

Так вирішили попрацювати на дачі й ми. Я задав на смартфоні точку доступу. Підключили ноутбук до створеної Wi-Fi-мережі. Заодно слухали музику онлайн через Bluetooth-колонку. І яке ж було розчарування, коли через півгодини 3G-Інтернет зник, бо закінчилися надавані оператором (назвемо його "К") 4 ГБ на місяць. Ну, думаю, не біда. На SIM -карті від іншого оператора (приміром, "V") ще залишилися. Перемкнув у налаштуванні смартфона карти з однієї на іншу для отримання мобільного інтернету. При цьому Wi-Fi-мережа залишається тією ж. Тут би працювати й радіти.

Але радіти рано. Через

10 хвилин трафік закінчується. Ну, думаю, проплачу 50 грн, із них вирахують 15 грн за пакет на 500 МБ, а решта піде потім на оплату місячних послуг...

Через півгодини на рахунку нічого немає, і не залишилося мегабайт. Тут уже довелося телефонувати в кол-центр оператора "V". Хух! Додзвонився. Перевіряють стан акаунта — і виявляється, що за годину було витрачено… скільки? 2 гігабайти! Так, 2 ГБ! Я зразу вирішив, що це шахрайство з боку "V", і став опиратися. Ну як може піти за півгодини 2 ГБ при прокачуванні однієї пошти й пересилці документів на 2 МБ?

Далі перевіряю статистику смартфона, і вона показує, що справді в режимі використання як модему пішло 2,5 ГБ. Тут уже до мене почало доходити, що якимось чином трафік був таки витрачений з ноутбука. Підозра впала на віруси, запустив антивірус — він нічого не дав.

Розгадка прийшла наступного ранку, коли запустилося оновлення операційної системи. І я все зрозумів. Швидше за все, Microsoft без мого відома автоматично почав оновлювати систему, тобто закачав весь пакет Windows 10, використовуючи мій мобільний трафік (а для нього це просто Wi-Fi). Таким чином, за півгодини "в трубу" вилетіло понад

50 грн. І все одно довелося поповнюватися знову. Але вже наступного дня ненажерливість Windows зникла.

Тож пам'ятайте: не тільки мобільні оператори вдаються до хитрощів: і елементарні оновлення інколи складно відстежити. Вони теж з'їдають трафік і ваші гроші. Доводиться завжди пильнувати.