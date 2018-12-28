Google Trends-2018

Найбільш неймовірним і найбільш потішним рейтингом запитів уже котрий рік залишається Google Trends (або Zeitgeist).

Так, 2018 року українські користувачі найчастіше хотіли довідатися, як скачати відео з YouTube, зробити слайм і підключити Т2. А ще цікавилися, чому затримують пенсію, чому м'ясо корови називається яловичиною, а в Одесі випав жовтий сніг. Не забули наші громадяни й про біткойн, кір, Томос і реінтеграцію...

Гумові чоботи — на 10-му місці

Google Trends — це не просто рейтинги того, що саме шукають користувачі (інакше там були б практично ті самі слова), в них аналізуються запити, які демонстрували протягом року найбільші сплески. Таким чином, цей рейтинг має показувати сплеск цікавості користувачів до певних подій, персон і тем.

Виявилося, в Google рейтингу немає жодного слова про війну, керченську кризу й блокування українських та іноземних суден кораблями РФ в Азовському морі. Зате найпопулярнішим пошуковим запитом 2018 року в українському сегменті Google став ЧМ-2018 (чемпіонат світу з футболу), хоча проходив він у РФ, а збірна України на нього не потрапила. На другій позиції — новий сезон серіалу "Мажор", знову ж російський гостросюжетний детективно-кримінальний телепродукт. На третьому місці — конкурс Євробачення-2018. Крім того, користувачів у зоні UA традиційно цікавили інші російські фільми, український серіал "Школа" й російський "Поліцейський з Рубльовки", а на 10-му місці — Олімпіада-2018 у Пхенчхані.

У категорії рейтингу "Персона" також не зустріти ні політиків, ні інших вітчизняних діячів. Найчастіше шукали інформацію про трагічно загиблу акторку "Дизель Шоу" Марину Поплавську, а ще — інформацію про Єгора Кріда, Йосипа Кобзона, Бориса Апреля/Зіанджу, американського репера Xxxtentacion і видатного вченого Стівена Гокінґа, а також про Меган Маркл.

Натомість, нарешті, стався довгоочікуваний прорив у категорії "Фільми": на десяте місце потрапила українська комедія "Скажене весілля". Зазвичай же в Інтернеті шукали продовження популярних фільмів, випущених раніше. Таких у першій десятці виявилося аж сім. На першому ж місці — новий фільм із всесвіту Marvel "Веном".

"Покупкою року" в Україні стала іграшка бейблейд. Також українці цікавилися придбанням цифрового тюнера Т2, квитків на поїзди Укрзалізниці та літаки МАУ, біткойна. Айфон 8 виявився на 8-й позиції, а гумові чоботи — на 10-й.

Герман Богапов

Що дивитися й за скільки

Якщо порівнювати Google Trends з іншим рейтингом — YouTube Rewind 2018 — найпопулярніших відео року в Україні, то там картина трохи відрізняється, оскільки лідерів визначають саме за кількістю переглядів. Точніше навіть, щоб вибрати найпопулярніші відео, до уваги брали також і безліч способів взаємодії з відео — не тільки кількість, а й загальний час переглядів, кількість пересилань, коментарів, уподобайок тощо.

На підставі аналізу YouTube, cеред музичних відео найбільше переглядів 2018 року в Україні зібрав хіт гурту Kazka "Плакала", що тішить, а за ним ідуть "#2Маші" — "Боса"; "Время и Стекло" — "ТОП" (Lyric Video).

Що ж до найпопулярніших відео цього року на YouTube, то лідерами стали перша серія українського серіалу "Школа" й українська ж комедія "DZIDZIO Контрабас". Серед українських користувачів як і раніше популярний комедійний і дитячий контент, а також ТБ-шоу.

Нещодавно в Україні запустили нові сервіси YouTube Music і YouTube Premium. Перший з них робить перегляд музичних кліпів і прослуховування музики ще зручнішим. Додаток дозволяє легше орієнтуватися у світі музики й отримувати точніші персональні рекомендації.

Річ у тому, що з самого початку YouTube створювався для перегляду різних відео, тому любителям музики доводилося одночасно із цим сервісом використовувати безліч інших додатків. Тепер же сервіс адаптовано для музики. Це не тільки музичні відео, а й офіційні альбоми, сингли, ремікси, живі виступи, кавери, а також рідкісні композиції, які можна знайти тільки на YouTube.

Щоправда, таким чином Google прагне монетизувати свої сервіси — всі любителі музики можуть безплатно користуватися новою версією YouTube Music, але з підтримкою реклами. А от якщо хочете без реклами та ще й з офлайн-прослуховуванням, тоді YouTube Music Premium пропонується за 79 грн на місяць для Android (спочатку, правда, три місяці безплатно). Також доступна сімейна передплата YouTube Music Premium Family.

Те саме стосується й просто YouTube, адже зараз реклама лізе і на початку відео, і наприкінці, і посередині. Таким чином, виробники відеоконтенту — відеоблогер, музикант чи телеканал, який випускає свою продукцію і на платформі, — отримують доходи. Але це дратує споживачів, і тепер вони можуть самі платити гроші, якщо хочуть усе дивитися без реклами.

Герман Богапов

Ваш профіль у Мережі

Загалом, Google знає практично все про більшу частину людей земної кулі. Нині щосекунди виконується 40 тисяч пошукових запитів Google. Це 3,5 мільярда пошукових запитів на день, або 1,2 трильйона пошукових запитів на рік. Коли ви виконуєте пошук у Google, ваш запит відправляється в центр опрацювання даних, де до тисячі комп'ютерів працюють одночасно, щоб отримати й відправити вам результати. Весь цей процес зазвичай відбувається менше ніж за п'яту частку секунди.

Саме Google на сьогодні має найбільше можливостей створити для кожного повний профіль у Мережі. Він знає не тільки ваш пристрій (телефон, планшет, комп'ютер, телевізор), а й ваш вік, дохід, стать, сімейний стан, вік вашої дитини, фізичне місце перебування, де ви їздите й ходите. Звісно, все це робиться за переглядами. Тому пошуковик досконально знає історію переглядів (довго- і короткострокову), точні слова, які ви вводите в пошуку, час (дня) використання вами Google, контекст і теми відвідуваних вами сайтів, мову, якою ви говорите, чи була у вас нещодавно велика подія в житті.

Звичайно, йому відомий ваш мобільний оператор, близькість до базової станції, тип Wi-Fi, кількість часу, який ви витрачаєте на певні додатки, операційна система й весь зміст вашої електронної пошти, бо більшість користується Gmail.

І всі ці дані далі використовують інтернет-маркетологи для нав'язування вам реклами. Напевно, кожен помічав, що досить тільки пошукати в Інтернеті модель телефона, спортклуб для занять фітнесом, квитки в цирк або на поїзд, то реклама на цю тему починає з'являтися на всіх ваших пристроях. А далі буде ще більше — ви знатимете найближчі магазини й акції! Тож уперед, за подарунками на Новий рік!