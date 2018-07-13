Фото: між камерами та смартфонами

Тепер знімають практично всі: на смартфони, професійні й аматорські камери, на екшен-камери під час їзди велосипедом або гірськолижного спуску, відеореєстратором в автомобілі. А в повітрі літають і знімають дрони...

Тенденції

Передусім, смартфони дуже витісняють компактні камери, а можна сказати — вже їх, практично, витіснили й навіть добираються до професійного обладнання. Другий головний тренд — бездзеркальні камери витісняють апарати з дзеркалом.

Крім того, слід відзначити проникнення у фото штучного інтелекту, а точніше — все витонченішу обробку зображень, накладання всіляких спецефектів.

Ну й, нарешті, комунікації, без них ніяк. Сьогодні важливо не просто зняти гарне фото, а й якомога швидше поділитися ним у соціальних мережах, а професіоналу — моментально переслати його замовникові.

Фотографія стає мегамасовим явищем, без якого вже жодна розсудлива людина не в змозі існувати. Якої форми фотозйомку вона для себе вибирає: використовуючи мобільний телефон чи серйозну камеру зі змінною оптикою, — це рішення кожної конкретної людини, але без фотографії вже не обходиться життя жодного містянина.

Із дзеркалом чи без

Коли постає питання купівлі серйозної камери, багато хто віддає перевагу дзеркалкам, на які знімають професіонали. Для них можна купувати різні змінні об'єктиви, щоб робити макрозйомку і знімати віддалені об'єкти. А ще — отримувати ефект Боке — розмитий задній план.

Однак найбільші виробники фототехніки пропонують і так звані системні камери, в яких дзеркала немає, що дозволяє значно зменшити їхні габарити.

Бездзеркальні камери стали новим класом пристроїв, і вже тепер, мабуть, немає сумнівів, що ця техніка витіснить дзеркальні апарати, хоча в "дзеркалок" багато хороших рис. По-перше, це звична річ, а ми повільно й неохоче відмовляємося від того, до чого звикли. Крім того, дзеркальні апарати мають поки що найширший парк оптики для роботи. У професіоналів на цій техніці накатані контракти, це модно, і це добре розрекламоване. А ще — є оптичний видошукач, поки що неперевершений під час роботи в умовах доброго освітлення. Та ще низка моментів.

Але об'єктивно можна сказати, що, хоч тенденція витіснення простежується і, наприклад, на японському ринку вже відбувся перелом, — ще кілька років мине, перш ніж бездзеркальні апарати стануть кращими.

Адже це абсурд, що в епоху камер з матрицями, пристроями, які безпосередньо можуть сприймати світловий потік, треба ставити перед ними якийсь додатковий оптичний елемент, який робить конструкцію значно важчою. Однак фотографові часто швидше спрацювати з допомогою оптичного видошукача, ніж дивлячись на екран камери.

З іншого боку, нині виробники випускають чудові електронні видошукачі, які краще працюють при недостатньому освітленні. У темряві людське око багато деталей через оптику не розрізняє, тому в цьому питанні вже стався перелом. І часто зручніше побачити прямо на екрані. Тому саме при яскравому освітленні при хороших умовах оптика дає максимальну деталізацію та можливість розрізнити найдрібніші деталі.

Бренди і ринок

На ринку професійної й напівпрофесійної фототехніки вже тривалий час правлять бал японські виробники. Це Nikon, Canon, Olympus, Sony, Pentax, Fujifilm, Panasonic. Навіть корейська Samsung, яка намагалася випускати фотоапарати, вирішила піти з цього ринку й зосередитися на смартфонах. А китайські виробники сюди навіть не пхаються.

Адже період для ринку дуже складний, переоснащується парк, і потрібен доступ не тільки до оптичних та механічних технологій, до сучасних досягнень у царині електроніки, а ще й до технологій, пов'язаних зі штучним інтелектом. Це розробки, які під силу найбільшим компаніям.

Тому решта намагаються грати виключно на ринку смартфонів. Наприклад, Google вклинилася в цей ринок, орієнтуючись передусім на високі характеристики камер на телефоні. Але вона теж не замахується на фототехніку. В решти компаній пробитися тут мало шансів. Великі бренди поки що тримають цей ринок. Але хто з них протримається, час покаже. Хоча настали складні часи і для Nikon, і для Canon, і для Sony, яка відчайдушно конкурує з ними. А, наприклад, Pentax уже кілька разів продавався. Olympus зараз дуже важко працювати в цих умовах. Треба правильно визначити клас техніки, чимось її підтримати, щоб вона завоювала серця покупців.

Великі бренди мають можливості інвестувати величезні кошти в наукові розробки в різних галузях, в електроніці, математичній обробці, що підвищує шанси цим компаніям висунутися вперед.

Тим часом більш класичні бренди, на мій погляд, зазнаватимуть труднощів, і це залежатиме від того, наскільки вони зможуть адаптуватися, перебудуватися й увібрати досвід сучасних електронних технологій, зокрема штучного інтелекту, який тепер вирішує дуже багато речей. Хоча б те, що Google вирішив у рамках смартфона питання розмиття заднього плану за рахунок підключення баз даних і аналізу картинки штучним інтелектом. І отримує зображення, для якого колись треба було купувати дорогий об'єктив із великою світлосилою.

Тому можна очікувати найближчим часом і появи нових імен, і доволі трагічних розорень. Цікавий період, і від цього виграє кінцевий споживач. Водночас ми очікуємо появи безлічі цікавих пристроїв та нових можливостей для творчої фотографії. Тому зараз чудовий період, щоб долучатися до лав творчих фотографів, не таких, які клацають направо й наліво, а які поглиблено вивчають фотографію і комбінують із відео.

Екшен і дрони

А ось що стосується активних камер (екшен), які дозволяють знімати людині під час активних занять спортом, наприклад, на лижах при спуску з гори чи під час швидкої їзди на велосипеді, то тут виключно пріоритет за китайськими компаніями. Такі камери застосовуються і на дронах, які теж потребують мобільних пристроїв, що знімають на великих швидкостях з особливими режимами, панорамуванням. Та й дзеркало точно туди нема потреби чіпляти.

У цьому напрямі задала тенденцію компанія Gopro. Тепер це теж висококонкурентний ринок, де доводиться витримувати постійне зростання попиту і підвищення вимог до цих пристроїв. І тут у майбутньому більше шансів навіть у таких компаній, як Olympus, Pentax, які свого часу починали задавати тон у класі компактних захищених пристроїв, і в інших брендів, які займаються безпосередньо фотографією.

З іншого боку, тон задають і виробники квадрокоптерів та інших дронів, наприклад компанія DJI, яка зараз досить активно, крім випуску літальних апаратів, займається і обладнанням. А недавно DJI придбала Hasselblad, і цілком можливо, що їм удасться створити камеру з великою матрицею, яка зможе різко підвищити якість фото й відео. Такий агресивний підхід, який зараз демонструє DJI, дає цій компанії більше шансів витримати конкуренцію з оптичними брендами.

І, нарешті, смартфони

Зараз усі виробники смартфонів якимось чином анонсують використання штучного інтелекту. Але наскільки реальний їхній ШІ?

Поки що це більше назва, яку приємно вимовити, тобто з розумним виглядом сказати "штучний інтелект", але найчастіше це просто комп'ютерна обробка, що робить якісь речі, яких раніше звичайне програмне забезпечення не могло робити: проаналізувати базу даних і краще вирізати об'єкт на передньому плані таким чином, щоб розмити на задньому; проаналізувати експозицію кадру і вже без помилок визначити, як правильно зняти чорну кішку в темній кімнаті або об'єкт на світлому снігу, з чим не впорювалися звичайні експонометри; підключити базу даних зображень. Безумовно, швидкість розвитку цієї технології така висока, що ми щороку очікуємо нових проривів.

Чи можуть камери сучасних смартфонів, хоча б флагманських моделей, конкурувати з професійними дзеркалками, іншими камерами? Адже виробники смартфонів постійно зазначають, що "ви отримуєте прекрасні знімки, навіть у темряві", "у вас подвійна камера" тощо. А в Huawei P20 взагалі вперше використано потрійну камеру.

Звичайно, ми маємо справу насамперед із великою маркетинговою складовою, що підстьобує покупця й примушує його постійно оновлювати свою техніку та купувати все дорожчі смартфони. Безперечно, хороша камера з великою матрицею зі змінною оптикою дасть вам значно ширші можливості у фотографії. Але з кожною годиною їм дедалі складніше конкурувати, бо в смартфонах з'явилися камери з кількома матрицями. Тобто виробники таким чином намагаються вирішити проблему, адже в тонкий компактний пристрій неможливо вмонтувати потужний зум, зате можна поставити кілька матриць, пов'язаних між собою, щоб математично сукупно вони давали ще цікавішу картинку.

І навіть деякі професійні фотографи відклали свої "дзеркалки" й стали експериментувати зі смартфонами. Адже тут головний плюс — можливість відразу обмінюватися фото.

Зазираючи в майбутнє

Сьогодні і дзеркальні, і системні камери комплектуються модулями Wi-Fi, що дозволяють передавати фото й відео на смартфони або зразу в соціальні мережі. Правда, зроблено це доволі незручно. Адже камери програють у цьому плані смартфонам і планшетам. Чомусь виробники оптики не поспішають комплектувати не тільки Wi-Fi, а й мобільними модулями, щоб камера була завжди на зв'язку і можна було не тільки передати зображення, а й "серфити" по Інтернету і навіть відповідати на дзвінки.

Тому можна спрогнозувати, що "дзеркалки" і "бездзеркалки" теж розвиватимуться в напрямі комп'ютерної техніки, і тоді, можливо, з'явиться унікальний клас професійного обладнання з можливостями, які надають зараз смартфони. Адже наразі у смартфонах, які коштують кілька сотень, математична обробка перевершує камери вартістю в кілька тисяч доларів.