Економаналіз: з якою економікою Україна починає рік

Поширені кліше про те, що українські промисловість і виробництво це червоні директори та дотаційні заводи - лише додають нам загроз, притупляючи больовий поріг. Жоден у новій владі не здригнувся від звістки про спад у промисловості. А дарма. Люди мають щось одягати, щось їсти, і купувати самокати. Якщо ми не вироблятимемо все це, для нас це залюбки зроблять інші, за дефіцитну для нас валюту. Чи дійсно ми хочемо йти цим шляхом економічного нерозвитку?

Будівництво

Галузь будівництва завдяки суттєвому збільшенню виділенню бюджетних коштів на ремонт доріг, будівництву/реконструкції об'єктів за державний кошт, інвестиціям у зелену енергетику та теплій погоді, яка дозволила суттєво збільшити кількість пригідних днів для будівництва, покаже найбільші темпи приросту серед усіх видів економічної діяльності — трохи більш ніж 20 %. Але водночас слід відзначити, що вся галузь будівництва у 2018 році забезпечили лише 2,3 % ВВП України й те, що в секторі житлового будівництва будуть зафіксовані темпи приросту лише біля 2 %.

Безумовно, слід зазначити Вінницьку область, яка покаже темпи приросту будівництва в майже +100 %, гарні результати за підсумками року в галузі будівництва покажуть Чернігівська, Херсонська, Миколаївська та Чернівецька. у Черкаській, Запорізькій, та ймовірніше всього в Івано-Франківській, за результатами року відбудеться зниження обсягів будівництва.

Галузь будівництва в Україні могла б активізувати запуск іпотечного кредитування, але його, як фактично не було в Україні в останні роки, так і не буде в найближчі.

Роздрібна торгівля

Торгівля завдяки зростанню доходів населення, збільшенню переказів заробітчан та активізації споживчого кредитування покаже біля 10 % реального приросту. Але приріст буде нерівномірний, якщо Київська, Вінницька та Тернопільська області покажуть річний приріст торгівлі від 17 % до 20 %, то такі прикордонні області, як Чернігівська, Закарпатська, Сумська, та Херсонська покажуть темпи приросту від 1 % до 3 %, а Чернівецька взагалі покаже зменшення торгівлі на 3 %. Основними причинами таких низьких показників тут будуть і значні обсяги тіньової торгівлі, і суттєва ревальвація гривні, яка зробила українські товари менш конкурентними, і продовження виїзду населення на заробітки.

Цікаве питання: "А завдяки чому росте торгівля в Україні на 10% у 2019 році, якщо харчова, текстильна та мебельна галузі, разом із сільським господарством показують темпи приросту близькі до 0, а деякі навіть падають?"

Відповідь дуже проста, і її легко можна побачити як у супермаркетах, так і в державній статистиці, - це імпорт.

Особливо яскраво це видно на поличках молочної продукції, де завдяки ревальвації гривні та величезним субсидіям в ЄС на виробництво молока, імпортна продукція суттєво витісняє українську, особливо в сегменті сирів.

У 2019 році виникла парадоксальна ситуація - в Європі вартість якісного молока для виробників молочної продукції вже нижче, ніж в Україні й українські виробники можуть ще якось конкурувати з ЄС лише завдяки меншим іншим операційним витратам, наприклад, витратам на оплату праці.

На жаль, уряд не прийняв жодних заходів, щоби врегулювати цю ситуацію, ймовірніше всього там просто не знають дуже сумний досвід виробників молочної продукції інших країн, після того, як на їхній ринок заходили виробники з ЄС із конкурентною перевагою у вигляді субсидій на молоко.

Сільське господарство

Незважаючи на рекордний врожай зернових сільськогосподарська галузь, яка разом із лісовим та рибним господарством у 2018 році забезпечила 10,1 % ВВП України, покаже за результатами року темпи приросту лише біля 2 %. На це вплинуло фактична відсутність приросту у тваринництві й суттєве падіння виробництва деяких рослинних культур.

Наприкінці року був зафіксований суттєвий спад у галузі, який викликаний аномально теплою погодою, що суттєво посунуло збір врожаю зернових та олійних, так і зменшенням врожаю цукрового буряка та сої. Аномальна тепла погода також несе суттєві ризики для озимих у цьому сезоні.

Слід відмітити те, що у підприємств як рослинництва, так і тваринництва буде забезпечено річний приріст у 5 %, водночас, як у господарствах населення буде зафіксовано за обома напрямками річне зниження приблизно в 1,5 %.

Завдяки рекордному врожаю зернових сільськогосподарська галузь забезпечить гарний притік валютних надходжень в економіку України.

За результатами року Одеська область покаже суттєве падіння обсягів у цій галузі (десь біля -8 %), Полтавська, Київська, Хмельницька, Рівненська та Івано-Франківська зниження від 1 % до 4 %. Гарні результати покажуть Запорізька та Донецька в яких приріст складе біля 20 %, Кіровоградська, Дніпропетровська та Луганська покажуть річний приріст від 7 до 9 %.

Хочу відмітити, що значна доля сільськогосподарської галузі залишається в тіні.

Промисловість

Промисловість, яка у 2018 році забезпечила 21 % ВВП України, вперше за чотири роки покаже зниження обсягів виробництва. Але треба враховувати, що у 2015 році, коли відбулося попереднє зниження, промисловість України відчувала вплив від військових дій на Донбасі. І найголовніше, що за результатами 2019 року ми отримаємо падіння або приріст близький до 0 за всіма секторами промисловості, тому вже можна констатувати системну кризу в промисловості.

На падіння промисловості вплинуло сукупність чинників: тут і політика НБУ щодо облікової ставки та курсу гривні; і збільшення середньорічної температури в Україні, яка вплинула на зниження виробництва електроенергії й пари; і зниження цін на світових ринках на металургійну продукцію; і навіть, вплив угоди про асоціацію з ЄС. На жаль, не всі розуміють, що не тільки ЄС відкрив свій ринок для безмитного ввезення продукції з України, але й Україна також відкрила свій ринок для безмитного ввезення з ЄС в якому промисловість більш розвинута, ніж в Україні.

Політика НБУ щодо курсу гривні

Безумовно окремої уваги потребує курсова політика НБУ, і тут не тільки питання в найбільшій ревальвації у світі національної валюти, що суттєво вдарило по українських виробникам товарів та послуг, але й у тому, що жодна організація у світі не змогла спрогнозувати таке укріплення. Якщо відкрити грудневий консенсус-прогноз Мінекономіки за 2018 рік, який складається на базі опитування експертів різних установ і організацій, у тому числі і НБУ, то можна побачити, що на кінець 2019 року зафіксовано такий прогноз по курсу долара:

— мінімальний 29,40 грн/дол.

— медіанний 30,42 грн/дол.

— максимальний 33,00 грн/дол.

По середньорічному курсу на 2019 рік у цьому консенсус-прогнозі Мінекономіки зафіксовані такі значення:

— мінімальний 27,00 грн/дол.

— медіанний 29,08 грн/дол.

— максимальний 32,00 грн/дол.

За результатами 2019 року ми маємо середньорічний курс 25,84 грн за дол, що дуже далекий, навіть, від мінімальних значень прогнозного курсу.

Фактично можна констатувати, що курсова політика НБУ є непрогнозованою, що закладає суттєві ризики для економіки. НБУ та міністр економіки заявляють, що курс уже регулює ринок і підприємствам треба заключати форвардні контракти для мінімізації ризиків, звучить гарно, але:

1) не можна назвати встановлення ринкового курсу, коли НБУ виходить із періодичними інтервенціями в ту чи іншу сторону. До речі, у деяких країнах світу знання про можливі інтервенції дають можливість непогано заробляти деяким гравцям.

Ринковим валютний курс в Україні стане лише після того, як будь-яка фізична/юридична особа зможе купити/продати без обмежень на біржі валюту, ф'ючерси або опціони на валюту, як це відбувається не тільки в найрозвинутіших країнах світу, а і в наших сусідів;

2) хочеться побачити банк, який погодиться заключити беззаставний форвардний контракт з експортером на 100 млн дол. виторгу. І хочеться побачити, що буде потім із нормативами такого банка;

3) ну й найголовніше, перед тим, як почати вчити банки, підприємства й організації мінімізації ризиків з допомогою форвардних контрактів, потрібно було б для початку дізнатися правильну формулу розрахунку форвардного курсу, а не використовувати ту, яка генерує збитки одній зі сторін і прибутки іншій.

Політика НБУ щодо облікової ставки

Щодо політики НБУ по обліковій ставці, то тут досить сказати, що реальна облікова ставка була у 2019 році на одному із найвищих рівнів у світі. Це призвело до падіння показника "кредити юридичним особам до ВВП" до 14-ти річного мінімуму й одного із найменших значень у Європі, фактично банки кредитують економіку лише в мінімальних обсягах, що відображається на промисловості.

На початку року для банків чудовою альтернативою кредитування були такі безризикові інструменти, як депозитні сертифікати НБУ й ОВДП. Для чого банкам кредитувати підприємства, якщо на початку 2019 року можна було під 18–19 % безризиково розміщувати кошти в ОВДП?

Після того, як на ринок ОВДП масово зайшли іноземні інвестори й обвалили дохідність за ними, банки почали поступово переходити в депозитні сертифікати НБУ, що призвело до історичного рекорду в 152 млрд грн залишку депозитних сертифікатів на початок 2020 року і в споживчі кредити із середньою ефективною ставкою в 50–70 % річних.

Хоча НБУ й декларує, що середня ставка по кредитах юридичним особам знизилася до 15 %, реальна ставка для підприємств починається від 18 % річних. У сусідній Польщі підприємства зараз можуть без проблем брати під 4,5 %-5 % річних, а в деяких інших європейських країнах ставки кредитування знизилися до 2 % річних. І європейські підприємства тим самим отримують суттєві конкурентні переваги порівнюючи з українськими виробниками.

Без запуску масштабного кредитування під ефективні ставки менше 10 % ніякого приросту реального ВВП у 40 % ВВП не буде. І тут не допоможуть ніякі ініціативи Кабміну щодо вибіркового кредитування малого бізнесу.

НБУ, безумовно, може заявити, що для них головне не ріст економіки, а ціни, тому вони проводять таргетування інфляції, яка призвела до зниження споживчої інфляції до 5 %. Але...

По-перше, кожний може взяти й подивитися структуру споживчого набору по якому рахують зміну споживчої інфляції й легко зрозуміти наскільки він далекий від реальних витрат домогосподарств, що призводить до викривлення показника споживчої інфляції.

По-друге, можна поставити собі просте питання: "Що краще для економіки? Мати 5 % споживчої інфляції і 15 % росту доходів? Чи може 10 % інфляції і 30 % росту доходів? Що ми таргетуємо? Одні із найнижчих зарплат у Європі? Зарплата ж є складовими собівартості всіх товарів та послуг.

По-третє, якщо навіть під час рекордної ревальвації гривні ми маємо 5 % споживчої інфляції, то що буде з інфляцією під час девальвації гривні? У нас же з заяв НБУ курс ринковий, і може коливатися, як в одну, так і іншу сторону. На історичних даних можна легко порахувати, що подорожчання долара на 10 % з певним часовим лагом призводить до збільшення споживчої інфляції на 5 %.

По-четверте, у НБУ випадково не постає питання, чому ФРС вважає забезпечення економічного росту більш важливою завданням, ніж таргетування інфляції?

По-п'яте, НБУ сподівається, що таргетування інфляції дозволить суттєво знизити ставки кредитування, тільки вони забувають, що ставки кредитування залежать від вартості ресурсів, які прямо не залежать від інфляції, а залежать від попиту і пропозиції на ресурси. У країні може бути 0 % річної інфляції, але водночас ставки по депозитах будуть доходить до 15 % і більше, і таке вже в Україні було.

У підсумку виходить, що завдяки такій грошово-кредитній політиці на майбутнє у НБУ закладений суттєвий девальваційний тиск на гривню через вихід нерезидентів покупців ОВДП. Почне він себе проявляти після того, як обсяги виходу перевищать обсяги входу. А це рано чи пізно відбудеться, бо іноземний інвестор продаючи долари на X гривень для купівлі ОВДП через деякий час буде формувати попит на валюту в розмірі X+% гривень після продажу ОВДП.

ОВДП

Аналізуючи економічну ситуацію у 2019 році не можна обійти увагою ситуацію на ринку ОВДП, тим більше, що багато хто звинувачує Мінфін у формуванні "боргової піраміди".

Треба розуміти, що розміщення ОВДП є одним із ключових інструментів фінансування дефіциту бюджету й погашення минулих випусків облігацій, проходить розміщення у вигляді аукціонів і акцептуються найнижчі рівні дохідності із запропонованих. Тому ставки під 18–19 % річних на початку 2019 року були вимушеними, бо суттєву конкуренцію ОВДП складали депозитні сертифікати НБУ, і саме банки були одними із найбільших покупців ОВДП.

Після підключення до Clearstream і масового заходу нерезидентів вдалося суттєво зменшити дохідність завдяки збільшенню попиту від нерезидентів, які тепер забезпечують суттєву долю попиту під час первинного розміщення ОВДП (116 млрд грн гривневих ОВДП на кінець 2019 року вже тримають нерезиденти).

Багато хто лякає можливим масовим виходом нерезидентів у разі негативної зміни економічної ситуації в Україні/в світі й обвалом курсу гривні, але проблема в тому, що хоча в Україні і функціонує вторинний ринок, зараз нема гравців, які зможуть викупити такий обсяг у нерезидентів. Також треба зазначити, що зайшли деякі фонди, які просто розбавили свої інвестиційні портфелі ще одним інструментом, тепер вони будуть тримати ОВДП до погашення й доля українських ОВДП займає дуже незначну питому вагу в їхніх портфелях. 5 млрд дол українських гривневих ОВДП це капля в морі боргових інвестицій.

Головними проблемами на ринку ОВДП під час економічної паніки будуть:

— суттєве зниження попиту на первинному ринку, а у 2020 році заплановано розміщення на 231 млрд грн ОВДП. Хто їх викупить? Безумовно, українські банки заберуть доларові ОВДП, оскільки фактично Мінфін зараз став монополістом із розміщення валютної надліквідності, а хто буду викупати гривневі облігації? Українські банки вже не особливо цікавлять гривневі ОВДП із поточною дохідністю в 11 % річних;

— суттєве збільшення пропозиції на вторинному ринку, що призведе до збільшення ставок по ОВДП, як на первинному ринку, так і на вторинному ринку.

Якщо в чомусь Мінфін і звинувачувати, то у:

- відсутності легкого доступу українських резидентів до операцій на ринку ОВДП. Виникає парадоксальна ситуація, що будь-який українець може з телефону відкрити рахунок у одного із найкращих брокерів у світі й купувати/продавати облігації провідних країн світу, а в Україні треба пройти десяток бюрократичних кіл, щоби купити ОВДП. Деякі країни вже давно пішли набагато далі і вже в онлайні дозволяють своїм громадянам надавати кошти в борг уряду прямо зі своїх карток, а ми досі обкладаємося купою паперів;

- 0 % оподаткуванні доходів фізичних осіб за операціями з ОВДП, що призвело до використання їх для легалізації тіньових/кримінальних грошей;

- дефіцитному бюджеті, який вимагає постійного збільшення запозичень.

Треба також зазначити, що Мінфін проводить поступове заміщення валютних зобов'язань гривневими, але у 2019 році внаслідок ревальвації така політика призвела до фактично суттєвого збільшення видатків. Наприклад, 15 січня 2019 року відбулося розміщення річних гривневих і доларових облігацій, доларові облігації за рік принесли інвестору 7,45 % річних у доларах, а гривневі облігації 41.35 % річних завдяки ревальвації гривні. А доходи інвесторів, це і є витрати Мінфіну.

Іноземні інвестиції в Україну

Великі сподівання уряд робить на прихід іноземних інвестицій в Україну, тут я хочу задати декілька доволі простих питань.

Ви б інвестували в б країну уряд якої вам офіційно заявляє, що незалежно від економічних показників вашої діяльності ви втратите за перший рік мінімум 14 % своїх інвестицій? Думаю, що ні. Але саме це чують іноземні інвестори коли бачили наприкінці 2019 року поточний курс гривні до долара й порівнювали його з закладеним курсом у бюджеті. Да, такий прогноз уряду щодо девальвації гривні також підтверджується міжнародним консенсус-прогнозом.

Ви б інвестували в країну в якій треба витрати майже 9 місяців, щоби підключити нове підприємство до електрики?

Ви б інвестували в країну в якій споживчий ринок не захищений від контрабанди, яка масово ввозиться без сплати мит та ПДВ?

Ви б інвестували в країну в якій не забезпечують власних інвесторів чесними, відкрити та зрозумілими правилами ведення бізнесу, але водночас це обіцяють іноземним інвесторам?

Ви б інвестували в країну в якій вам прийдеться конкурувати з чорним бізнесом? Ви б інвестували б у країну в якій ви будете наймати працівників у білу, а ваші конкуренти без проблем у сіру й чорну?

Чи ви можете б інвестували б у країну в якій не діє принцип невідворотності покарання за порушення? А контроль за дотриманням законодавства, покарання порушників і є одними із найголовніших функцій держави для забезпечення однакових правил введення бізнесу.

Виходить парадоксальна ситуація, що зараз більш ефективно для інвестора побудувати підприємство в сусідній країні ЄС, ніж в Україні, і користуватися безпроблемним доступом до електромереж, доступом до значно дешевшого кредитування, зрозуміли правилами введення бізнесу, безпроблемним завезенням продукції в Україну за угодою про асоціацію, а тіньовики можуть взагалі без проблем забезпечити ввезення в Україну товарів без сплати мита та ПДВ. І найголовніше, що за такою схемою вам буде забезпечено доступ до однієї з найбільшої країни в Європі із суттєвими тіньовими доходами.

Безумовно є декілька секторів економіки, які будуть цікавими для іноземних інвесторів, навіть з огляду на вищезазначені питання. Наприклад, інвестиції в зелену енергетику незважаючи на законодавчі ризики залишалися одними із найпривабливіших, тут і найвищий у Європі тариф на продаж зеленої енергетики захищений від ризику девальвації національної валюти, і навіть були забезпечені пільги на ввезення обладнання. У якій ще країні така мана небесна для інвесторів?

Подальша економічна ситуація в Україні буде суттєво залежати від дій уряду та НБУ, якщо продовжиться політика статистів, то, як і прогнозує МВФ, Польща все далі буде відриватися від України в економічному зростанні. За останнім прогнозом МВФ за наступні п'ять років ВВП на душу населення Польщі зросте на 5,7 тис. дол., з 14,9 тис. дол. у 2019 до 20,6 тис. дол. у 2024 році. Водночас ВВП на душу України зросте лише на 2,4 тис. дол., з 3,6 тис дол у 2019 до 5 тис. дол. у 2024 році. Тобто МВФ прогнозує, що лише приріст Польщі за п'ять років перевищить показник України.

Економікою країни треба займатися, а не просто констатувати показника, або економікою вашої країни будуть займатися інші країни.