"Досить переставляти наперстки… від цього виграють усі", — Агія Загребельська, державний уповноважений Антимонопольного комітету України про ліцензування лотереї

Як це не прикро, але виходить, що керманичі від виконавчої влади здібні переважно на те, щоб ходити світом з протягнутою рукою. Зібрали кредитних грошей, витратили їх і знов подорожують з торбою по світу. Знають-бо що віддавати доведеться не їм. Натомість щось не дуже в них виходить створювати належні умови для вітчизняного бізнесу, аби той наповнив казну по вінця. Свідченням тому є той сир-бор, що стався на нараді в Кабміні 16 лютого під головуванням першого віце премьер-міністра Степана Кубіва, коли обговорювалося питання про прийняття проекту ліцензійних умов для лотерейних операторів.

Слід сказати, що з 2013 р. це питання було критично актуальним, і ніхто не заважав спеціалістам Мінфіну створити такі ліцензійні умови (ЛУ), які б, приміром, заборонили кінцевим власникам лотерейних операторів ховатися за вивісками офшорів. Щоб усе, що відбувається на лотерейному ринку було, якщо не ідеально прозоро, то хоча б не так відверто брудно. Але через бездіяльність чиновників понад чотири роки оператори лотерей були змушені працювати за ліцензіями з простроченим терміном. Та достатньо було Мінфіну лише записати в держбюджеті 2 млрд грн доходів від лотерейної діяльності (тепер уже зрозуміло – це був не ризиковий крок, а шаховий хід з боку міністерства), як мінфінівські ЛУ почали проштовхувати на найвищому рівні, не звертаючи жодної уваги на вал аргументованої критики до них. Дійшло до того, що державний уповноважений АМКУ, що наважився озвучити на нараді результати антимонопольного дослідження, був виставлений за двері головуючим.

Але ж лотерея це мабуть один зі ста вузлових напрямків економіки (причому точно не найбільший), які чекають своєї уваги з боку чиновників. За належної роботи державної машини ці розв'язані економічні вузли могли б дати казні все, що їй необхідно. Натомість чиновники ламають через коліно все, що заважає отримати мізерні і як для держави, і як для ринку лотереї 2 млрд грн., бо треба ж виконувати держбюджет і показати якісь здобутки кредиторам. Їм байдуже, що це призведе до ганебної монополії на лотерейному ринку, і держава втратить значно більше ніж отримає. Чому це дійсно так, ZN.UA розказала своє бачення Агія Загребельська, завдання якої, як державного уповноваженого АМКУ, — захист конкуренції.

— Після вашої "мінідоповіді" на засіданні Кабінету міністрів від 16 лютого вас звинуватили не тільки в блокуванні ліцензійних умов Мінфіну, а й ледь не у співпраці з ФСБ і ще чимало такого… Як було насправді?

— Перший з основних аргументів авторів проекту ЛУ Мінфіну – це 2 млрд грн від лотереї, які вже закладені в держбюджет. Другий полягає в тому, що таким чином буде легалізована діяльність лотерейних операторів. Коли мені дали слово, я почала розбивати перший аргумент Мінфіну, посилаючись на те, що 2 млрд грн, це як мінімум розрахунок на два оператора, але ж два оператора у нас не виходить (банки не можна розглядати претендентами на лотерейну діяльність, а два з трьох лотерейних операторів знаходяться під санкціями. – Ред.). Значить розрахунок невірний. Щодо легалізації лотерейного бізнесу, то ми чудово розуміємо, що у лотерейних операторів ліцензії чинні і законні. На їх підставі вони можуть продовжувати свою діяльність (це дозволяє їм робити закон. – Ред.).

— Тобто легалізовувати нема чого?

— Навіть у Ощадбанку є ліцензія, і він може хоч сьогодні працювати на ринку. Проблема полягає в тому, що ми називаємо лотереями. Щоб легалізувати те, що відбувається на ринку, слід лотерею назвати лотереєю, а те, що відбувається в гральних закладах назвати азартними іграми і відповідно їх регулювати. Якщо ж держава відмовляється від регулювання ринку, а просто його забороняє, вона однак не зможе знищити попит, і кримінальні елементи беруть контроль над ринком. Це історія всього світу. Саме це відбувається й у нас.

У нас миттєві лотереї знаходяться в зоні ризику, бо під їх виглядом працюють не тільки лотерейні, а й гральні автомати. До того ж у нас вони не зобов'язані проводитися з використанням єдиної електронної системи ставок, і можуть практикуватися з використанням реєстратора розрахункових операцій (РРО). А якби держава була б підключена в режимі он-лайн до оператора лотерей, як це закладено в ідеології єдиної системи, то вона б бачила, скільки апаратів працює і яких, і як вони працюють. Крім того, згідно із законодавством оператор лотерей, не відповідає за діяльність розповсюджувачів. А всі зали, які ми бачимо відносяться до розповсюджувачів, і звичайно дійти від розповсюджувача (не кажучи вже про власників нерухомості, яку вони використовують) до оператора дуже важко. Побудувати правовий зв'язок у всьому цьому державі не просто. По суті починаючи з 2009 р. ринок системно заганявся у тінь. Наприклад, у 2012 р. лотерейний квиток був виключений з переліку бланків суворої звітності.

— Але ж це зробили не оператори.

— Це реалізовано постановою Кабміну. І так крок за кроком ми прийшли сьогодні до точки, коли розуміємо, що так далі бути не може. Що не можуть лотерейні заклади розміщуватись поряд один з одним, що вони не можуть бути поряд з ломбардами, біля дитсадків чи шкіл. А що написав Мінфін у проекті ЛУ? Що лотерейні заклади не можуть бути розміщені у приміщені навчальних закладів і адміністративних будівель.

Якщо ж говорити про обсяг ринку, то враховуючи інформацію з ринку і активістів, зал менший середнього за кількістю апаратів приносить за місяць 200 тис. грн чистого доходу. У нас тільки за законом у кожного оператора повинно бути мінімум 5 тис. точок розповсюдження. Виходячи з того, що Мінфін розраховує на двох операторів, виходить 10 тис. точок, і у нас вимальовуються 2 млрд грн на місяць. Але ж є й великі лотерейні зали, крім того, ніхто точно не знає, скільки насправді залів працює.

За результатами аналізу проекту ЛУ у нас з високою ймовірністю залишається (якщо раптом державний банк не вирішить займатися лотереєю) один єдиний оператор, який опікатиметься всім ринком, тобто лотереями і тим, що ми називаємо лотереями. У зв'язку з цим у мене було основне питання до Мінфіну на цій нараді: "Для чого ми це робимо?" Яку користь отримає держава та громадяни? Ми поміняємо старі ліцензії на нові. При цьому у нас не зміниться територіальне розміщення, ми не відділили лотереї від азартних ігор. Для миттєвих лотерей у нас не запроваджується єдина електронна система прийняття ставок. До того ж у нас залишається один єдиний учасник ринку, та ще й зі всіма умовами, створеними нормативно правовою базою, щоб вести тіньову діяльність.

— Це після цього вам сказали на нараді, що далі – не цікаво?

— Я навіть не встигла до цього дійти. Що мене найбільше дивує? Те, що міністр фінансів і його заступник говорять, що банки можуть займатися лотерейною діяльністю. Це нормально для них, хоча згідно з позицією Нацбанку така діяльність є нехарактерною для банківських установ. Більш того, НБУ буде ініціювати зміни до закону про банки і банківську діяльність з виключенням норми про лотерейну діяльність банків. Причому ця позиція підкріплена позицією експертів світового банку. АМКУ також шукав приклади суміщення банківсько-лотерейної діяльності у світі. Знайшли єдину країну – Зімбабве. Там державний банк дійсно займається лотереєю. Загалом лотерея і будь-які азартні ігри це дуже ризикований вид діяльністю і його небезпечно поєднувати з банківською. Тому я сказала на нараді: "Ощадбанк вже сьогодні має ліцензію і може безкоштовно займатися цим видом діяльності. Заробляти і платити податки. Чому він, якщо будуть прийняті ліцензійні умови, піде і за 800 млн грн. придбає нову ліцензію, адже банк не користувався тією, яка у нього була досі?" Ну, де логіка?

Також Мінфін згадував у цьому зв'язку "Приватбанк". Але хочу зауважити, що є державні банки, а є банки з державною часткою. Здається формалізм, але насправді це два різних види банків. В законі прописані саме державні банки. Крім Ощадбанку є ще державний Укрексімбанк, але він не побудував територіальної мережі навіть для зайняття своєю основною діяльністю. То чи збудує її для лотерейної? Він написав нам у відповіді на вимогу, що не розглядає питання зайняття цим видом діяльності. Переконана, поки не наведемо лад на ринку, прозорий легальний бізнес там не зможе працювати, тому що буде відразу поглинений тіньовим.

— Наскільки мені відомо у травні-червні 2017 р., коли проект ЛУ Мінфіну проходив процедуру узгодження, свою незгоду або серйозні зауваження до нього висловили не тільки АМКУ, але й, те саме Мінекономрозвитку (очолюване Степаном Кубівим), Держказначейство та Державна регуляторна служба. Чому за цей час сталася така різка зміна настроїв, адже текст документа, не дивлячись на купу критики, не змінювався?

— Коли всі вище перелічені вами державні органи висловили свої зауваження до проекту ЛУ, відповідно проект повинен був бути доопрацьованим і за регламентом знов повернутий всім цим органам на нове погодження. Знов у АМКУ він не надходив. За інформацією, яку я почула на нараді, до Державної регуляторної служби цей проект також не повертався. Думаю, що і іншим органам він не розсилався, інакше був би направлений усім. Про який проект ми говорили на нараді взагалі важко зрозуміти, думаю це був якраз той самий документ, до якого надавалися зауваження, в тому числі Мінекономрозвитку. Не хочу говорити свої припущення, чому саме змінилися настрої, але вони точно змінилися. Так, на самому початку наради Степан Іванович сказав, що ліцензійні умови потрібно приймати, а деякі керівники окремих органів виконавчої влади, які всіляко блокують цей процес, будуть покарані – звернув увагу, що звернеться до НАБУ, щоб там розібралися з нелегальним лобізмом. Зауважив також, що зробить усе, щоб цей проект потрапив на урядовий комітет і в подальшому на уряд.

— Хтось ще висловив свої зауваження на нараді в КМУ?

— Голова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна зі свого боку розкритикувала проект. Її перше зауваження полягало в тому, що фактично за результатами прийняття ліцензійних умов у такій редакції в нас на ринку залишається лише один оператор. Друге зауваження – проект передбачає застосування РРО для миттєвих лотерей, які не є належним засобом контролю оператора, відповідно під питанням правильність нарахування та сплати податків.

— Чи може Кабмін прийняти ліцензійні умови, не звертаючи уваги на зауваження АМКУ і Державної регуляторної служби, які прозвучали на урядовому засіданні 16 лютого?

— Якщо АМКУ говорить, що наявні дискримінаційні критерії, які надають перевагу окремими суб'єктам, стверджує, що на ринку може залишитися один учасник, що є тіньова частина ринку, яка не дозволить легальному оператору (якщо той раптом з'явиться) працювати, Кабмін, звичайно, не повинен таке прийняти. Проте після тієї наради, я вже нічому не здивуюся.

— Хто міг змінити риторику високопоставлених державних чиновників, а на додачу ще й познімати розміщені в інтернет ЗМІ новини з приводу інциденту на нараді у Кабміні?

— Той, хто отримає профіт від прийняття ліцензійних умов в такій редакції.

— Тобто, едина компанія, яка залишається на ринку?

— Так.

— І що, у цієї компаніє є такі серйозні можливості? Тоді вона якась незвичайна. Вона може тиснути на уряд?

— По-перше, це великі гроші. По друге, ви ж знаєте, дуже багато чуток у ЗМІ з приводу того, хто є фактичним бенефіціаром цієї компанії. Я не можу це стверджувати – немає жодних документів.

— Ви маєте на увазі пана Третьякова?

— Так. Така інформація у ЗМІ поширюється і та громадськість, яка приходить до нас, в тому числі, називає таке прізвище. Але документів нема.

— А щодо зняття новин із сайтів?

— Для мене взагалі було дивно, як це сталося. Проте з урахуванням того, що це почалося відразу після наради у Степана Івановича, то звичайно знімати ці новини було вигідно або тим, хто отримає профіт від прийняття ліцензійних умов, або тим, хто несе репутаційні ризики від цих новин, або і першим і другим разом. Розумієте, коли немає аргументів, то й починаються отакі речі. Якби були аргументи з приводу того, чому позиція АМКУ невірна, чому держбанк піде працювати на лотерейний ринок і купуватиме ліцензію, чому у нас буде не один оператор а три, чому оператори будуть займатися тільки лотереями і не будуть тим, що відбувається зараз на вулицях, чому ломбарди зникнуть біля лотерейних залів, то вони б були зазначені. Аргументів нема, тому залишається єдине – дискредитувати спікера, який публічно виступає проти. Щоб люди не чуло ті цифри та недоліки, на які звертається увага, не зрозуміли логіку, на яку спікер спирається.

— До речі у четвер у АМКУ призначено процедура схвалення вашого дослідження ринку лотереї. Все залишилося в силі?

— Я дуже сподіваюся, що у нас буде кворум. Вірю в своїх колег, що розглянемо це питання на засіданні комітету і проголосуємо за це. Думаю, що це станеться. Минулого разу, ви знаєте, кворуму зібрати не змогли. Наша позиція після дослідження — не потрібно міняти старі ліцензії на нові. Слід чітко визначити, що таке лотерея, як вона виглядає, як вона повинна проводитися, і змінити законодавство для цивілізованого регулювання.

— Що буде далі?

— Я правда не знаю. Враховуючи, як пройшла нарада в уряді. Я не хочу навісити собі якусь медаль, але я усвідомлюю небезпеку, що мені загрожує через те, що не побоялася вийти і захистити свою точку зору. Не побоялася ні з точки зору втрати крісла, ні втрати здоров'я, свободи чи ще чогось, бо не відомо, які можуть бути в подальшому наслідки. Я пішла на це, тому що не певна, чи буде можливість щось змінити на цьому ринку через рік. Якщо сьогодні ми зможемо разом з громадянським суспільством за допомогою ЗМІ все ж таки переконати владу, що не потрібно більше переставляти наперстки, намагаючись досягнути якоїсь мети, то від цього виграють усі. Навіть той один оператор, про якого річ.

— Як ви думаєте, що мав на увазі Степан Кубів, кажучи вам, що знає про те, що відбувається на ринку? Чи це не означає, що він свідомо допомагає закріпити монополію на ринку?

— Складно сказати. Тому що він говорив на засіданні про двох операторів, про державні банки. Він використовував аргументи Мінфіну. Та мені все ж здається, що все ж є усвідомлення того, що за результатом залишиться один оператор. Адже сьогоднішня ситуація на ринку і доводи АМКУ є очевидними.

— Кому насправді вигідні ліцензійні умови у незмінній редакції?

– Тим, хто може отримати ліцензію на їх підставі.

— Що отримає з цього держава?

— Тільки плату за ліцензію. Ви ж бачите скільки податків сплачують лотерейні оператори. А їх сьогодні фактично працює три. У 2015 р. порівняно з 2013-м податків сплатили менше на 90%. Якщо у 2008 р. відсоток надходжень до бюджету від проведення лотереї по відношенню до загального обсягу прийнятих ставок складав 11,7%, то у 2014-му – 2,6%. Це відсоток податків до тих ставок, які оператори показали державі.

— І це при тому, що податкове навантаження на лотерею не так давно зросло?..

— Тому що значно зріс обсяг прийнятих ставок через збільшення кількості залів.

— Тобто дається в знаки масове безконтрольне розповсюдження лотерейних залів по сусідству з пивними та ломбардами, фактично йде паразитування на слабкостях простих людей. Хто і як буде контролювати температуру ігорних пристрастей, які навіть для лотерейних гравців загрожують лудоманією?

— У нас взагалі питання захисту людини не стоїть. І в проекті ЛУ про це нічого немає, хоча він може це врегулювати. Взагалі треба розуміти, що держава повинна отримувати від гри кошти не тому, що для неї це вид заробітку. Попит буде у будь якому-випадку. І з тих коштів, які вона отримає з лотерейних операторів чи операторів азартних ігор, вона повинна лікувати хворих на лудоманію, відшкодовувати негативи азарту, фінансувати соціальні проекти, що збалансують ту частину суспільства, яка засуджує цю діяльність з тими людьми, які грають.

— Тоді постає питання, як захистити простих людей, у яких можуть відібрати не тільки останні гроші, але й психічне здоров'я? Тим паче в умовах очікуваної монополії.

— Ніяк. У АМКУ немає інструментів. Вони є у правоохоронних органів, але коли немає нормативного механізму регулювання, вони мало що зможуть змінити. Потрібне регулювання. Без нього населення ніяким чином захистити не можна. Держава має взяти цей ринок повністю під свій контроль. Це повинні бути серйозні бар'єри доступу споживачів на ринок. Особливо це стосується азартних ігор. Функція держави максимально мінімізувати негативні ефекти ринку і створити відповідне регулювання. Для цього потрібна сертифікація лотерейного обладнання та програмного забезпечення. Ми з цими проблемами ще не впоралися, хоча в цивілізованому світі на часі регулювання гральної діяльності в Інтернеті.

— Якщо виходити з того, що нашим урядовцям затьмарили очі 2 млрд грн в держбюджеті, і вони не змінюючи мінфінівський проект ЛУ приймуть його, до чого це призведе?

— З позитиву – це отримання державою коштів за ліцензію. Все. На цьому позитив закінчується. Люди отримають єдиного оператора з великою кількістю лотерейних залів, такі ж самі безконтрольні ігри в залах біля навчальних закладів і ломбардів. Збільшення обсягу податків не станеться, тому що система контролю не змінюється. Захист громадян не з'являється, тому що й у цій сфері система контролю не збудована. Найгірше, що такий розвиток закриває можливість будь-якому іншому оператору виходу на ринок. Навіть іноземному, який десятки років займається лотереями, вміє це робити і цінує свою репутацію. Ці ліцензійні умови не дозволяють це зробити.

Найперша вимога до лотерейних операторів в кожній розвиненій країні – прозора структура власності. Тому що кожна держава хоче бачити особу, яка є кінцевим власником і збирає кошти. Вона хоче мати юридичні інструменти для роботи з ним. А якщо кінцевий власник зареєстрований в офшорній зоні, то є обмеження юридичних інструментів і в контролі потоку коштів, і в стягненні збитків у випадку виникнення проблем і т.д. Тому є держави, які взагалі наполягають на тому, що займатися цим можуть лише їхні резиденти. Є держави, що допускають іноземні компанії, але зареєстровані не в офшорній зоні і з певною часткою цієї держави (чи/або її громадян) в бізнесі такого оператора. Навіть Єврокомісія, як конкурентне відомство у Європі, дозволяє закривати цей ринок для іноземців, тому що держава несе відповідальність за все, що відбувається на цьому ринку і повинна мати повноваження регулювати цей ринок так, як вважає за необхідне, щоб якнайкраще захистити громадянина. Адже це найголовніше питання. І всі кошти, що збираються, витрачаються саме на захист громадян.

— Наразі розповсюджується інформація, що вас активував Сергій Пашинський, а Віталій Хомутиннік пообіцяв йому частку в бізнесі МСЛ. Можете відповісти, про що йде мова?

— Звичайно відповім. У мене немає запитань, яких я боюся. З С.Пашинським я, дійсно, знайома. Ми познайомилися на Майдані, в той час як побили Таню Чорновіл, а я виступила її адвокатом. Але С.Пашинський і МСЛ, С.Пашинський і В.Хомутиннік – мені про це нічого не відомо. Я кажу це абсолютно відверто. Нічого про це не знаю. Більш того, я не знаю навіть, звідки ці чутки нещодавно почалися. Я їх теж вже чула. Лотерея в моєму напрямку діяльності — з 2015 р. ЛУ я не погодила в травні 2017 р. Потім розпочалося дослідження. Чому ці чутки з'явилися саме зараз, не знаю, але точно вони ніякого підґрунтя не мають. Я можу перелічити багато людей, з ким я познайомилася на Майдані в процесі надання юридичної допомоги, про це свідчать коментарі в підтримку моїх постів у Фейсбуці з приводу ситуації в лотереї.