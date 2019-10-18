"Децентралізовані" ремонти доріг

На це останніми роками з державного бюджету виділяються чималі кошти у вигляді цільової субвенції.

З 2018 р. в Україні працює державний Дорожній фонд. Після передачі в управління облдержадміністрацій доріг місцевого значення в регіони було спрямовано великі кошти на ремонт, реконструкцію та будівництво таких доріг і комунальних вулиць — 35% обсягів фонду, а це — 11,5 млрд грн. З них для невеликої Тернопільщини було передбачено 315 млн грн. Поза сумнівом, такий підхід — крок уперед у фінансуванні дорожніх потреб. Але левова частка цієї державної субвенції — 40% — у масштабах Україна пішла на середній поточний ремонт. З тієї простої причини , що він проводиться відносно швидко, проєктно-кошторисну документацію не потрібно погоджувати з Кабміном. Але ефект від нього — низький. Для порівняння: лише 2% субвенційних коштів витрачено на реконструкцію наявних і будівництво нових доріг. Але використання цих коштів і якість ремонтних робіт шкутильгають на обидві ноги.

Дороги, особливо місцевого значення, ремонтували абияк, а кошти використовувалися вкрай неефективно (див. статтю "Дороги для смертних і безсмертних", DT.UA від 4 грудня 2018 р.). Учасники проєкту CoST "Ініціатива із забезпечення прозорості в будівництві" провели аналіз закупівель, моніторинг стану доріг після ремонтів і, що головне, перевірили, чи виправлено недоліки. А відтак дійшли висновку, що недоліки залишилися.

Навіть на ділянках дороги державного значення М-19 Доманове—Ковель—Чернівці—Тереблече після ремонту виявлено викришування матеріалу поверхневої обробки, поперечні тріщини, на всій ділянці дороги немає крайової горизонтальної дорожньої розмітки і знаків маршрутного орієнтування. На іншій ділянці цієї дороги виявлено несплановане узбіччя, необлаштоване пониження бортового каменю на пішохідних переходах з боків посадкових майданчиків, завузькі тротуари, що не відповідають державним будівельним нормам; ще на одній ділянці — немає одностороннього бар'єрного огородження і т.п.

На автотрасі Н-18 Івано-Франківськ—Бучач—Тернопіль залишилися ще й не сплановані і не відсипані узбіччя, вони занижені. При обстеженні ділянки дороги М-12 Стрий—Тернопіль—Кіровоград—Знам'янка виявлено недемонтовані старі дорожні знаки, попри встановлені нові, незмінені бар'єрні огородження.

А нібито відремонтовані місцеві дороги — це просто жах. Несплановані й не відсипані узбіччя, відсутність горизонтальної розмітки (Бережани—Розгадів), виявлено місця, де не прижився щебінь поверхневої обробки, зупинку громадського транспорту облаштовано не за всіма вимогами (Козова—Ішків)…

Дійшло до того, що майже на самій дорозі Козова—Ішків розлилися став і джерела. І тому 3,8 млн грн, витрачених на ремонт ділянки цієї дороги, можна вважати пущеними на вітер…

Така ситуація значною мірою виникла через неврегульовані питання передачі місцевих доріг від Служби автомобільних доріг до облдержадміністрацій. І тепер одні посадовці переводять стрілки на інших і не можуть з'ясувати, хто має вести претензійну роботу з виконавцями ремонтів доріг.

Під час проведення ремонтних робіт на дорогах зловживань і неефективного використання коштів назбиралося під зав'язку. Спеціалісти Рахункової палати на початку 2019-го виявили порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель у масштабах держави на 667,8 млн грн, і з них лише на Тернопільщині — на 120,2 млн грн. А стосувалися вони поділу доріг на відтинки по 20–60 метрів. Мета більш ніж очевидна — уникнути конкурсних процедур, всупереч новому законові "Про публічні закупівлі". Бо обсяг фінансування по кожному відтинку дороги не перевищував 191 тис грн. Але якщо хочеться вчинити на власний розсуд, то можна знехтувати законом. І ряд посадовців знехтували.

Тендерний комітет управління капітального будівництва Тернопільської облдержадміністрації поділив 14 доріг на 28 об'єктів (на виконання цих робіт із поточного середнього ремонту уклали договорів на суму понад 74,1 млн грн, а заплатили — майже 74 млн грн). Мало того що було порушено норму закону "Про публічні закупівлі", який забороняє поділ предмета закупівлі на частини (п.7 ст.2). Проведення процедур закупівлі не було оприлюднено на веб-порталі уповноваженого органу англійською мовою, як того вимагав закон (ч.1 ст.10), оскільки їх очікувана вартість перевищувала 133 тис. євро для товарів і послуг. Та ще й торги провели у неправомірно стислі терміни (для подання тендерних пропозицій відводилося 15 днів із дня оголошення, тоді як закон передбачає до 30 днів). А, як видно з матеріалів кримінального провадження №42018211180000062, Управління західного офісу Державної аудиторської служби, провівши перевірку витрачання коштів на їх ремонти, не встановило порушень, які б засвідчили перевищення витрат на поточний середній ремонт доріг. Незалежний висновок від ТОВ "Тер Аудит" теж був позитивним. Ця аудиторська фірма наголошувала на тому, що "укладення прямих договорів з виконавцем робіт не вважається поділом закупівель".

Розпорядженням голови ОДА С.Барни, замовником і розпорядником коштів з ремонту інших місцевих доріг було визначено Службу автомобільних доріг в області. І тендерний комітет САД прийняв до виконання перелік, затверджений заступником голови облдержадміністрації О.Валовим, у якому 11 об'єктів було поділено на… 297 відтинків. У результаті, Служба автомобільних доріг у Тернопільській області за укладеними 297 договорами придбала послуг із поточного середнього ремонту 10 автомобільних доріг місцевого значення та однієї вулиці комунальної власності на суму понад 36 млн грн. Для повноти картини додамо: САД оплатила 387 договорів з придбання проєктно-кошторисної документації на суму майже 2,4 млн грн, що, за висновком Рахункової палати, є неекономним використанням коштів. Судіть самі: проєктно-кошторисна документація на 93 об'єкти, за яку ТОВ "Експерт Проект Плюс" заплатило 1,9 млн грн, не використовувалася ні САД, ні Управлінням капітального будівництва облдержадміністрації. За фактом зловживання службовим становищем службовими особами САД в області (ч.2 ст.364) Національне антикорупційне бюро у травні відкрило кримінальне провадження, яке нині ведеться…

За порушення законодавства про публічні закупівлі на голову та членів тендерного комітету управління капітального будівництва Тернопільської облдержадміністрації та на голову і членів тендерного комітету САД в області було складено протоколи про адміністративні правопорушення. Однак 25 червня і 3 липня судді Тернопільського міськрайонного суду Є.Ломакін та С.Кунцьо звільнили цих осіб від адміністративної відповідальності зі звичним формулюванням — у "зв'язку з відсутністю в їхніх діях адміністративного порушення". Формальні підстави для цього знайшлися: у протоколі не вказана об'єктивна сторона (простою мовою — суть і спосіб) правопорушення, не зазначено місце і час його вчинення. Ремонт доріг коштував десятки мільйонів гривень. А ті посадовці, які розпоряджалися цими коштами, не заплатили навіть адміністративного стягнення (штрафу). Крім того, зазначимо: якщо особа вже була притягнута до адміністративної відповідальності, то за ті самі дії вона не може бути притягнута до кримінальної відповідальності знову. І тому не дивно, що у кримінальному провадженні №42018211180000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу ("Зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки"), відкритому ще торік у липні, досі нікому з посадових осіб Управління капітального будівництва облдержадміністрації та САД в області не оголошено підозри й не обрано запобіжного заходу. Скидається на те, що за цією кваліфікацією кримінального правопорушення вони уникнуть будь-якого покарання.

Частини доріг місцевого значення Бучач—Нижнів і Бучач—Возилів мало ремонтувати ДП "Тернопільський облавтодор". Оскільки ж це підприємство перебувало у скрутному фінансовому становищі, Управління капітального будівництва замінило цього підрядника на тернопільське ТОВ "Авакс-Проф". Однак Служба автомобільних доріг в області не зважила на таку заміну і проплатила облавтодору аванс на суму 3,688 млн грн. Частину цих коштів облавтодор спрямував на закупівлю матеріалів, а на виконання робіт грошей не спрямовував, мотивуючи свою позицію тим, що Служба автомобільних доріг заборгувала йому понад 22 млн грн за раніше виконані роботи. І САД почала судитися з облавтодором. На цей час на розгляді в Господарському суді області перебувають

53 позовні заяви про стягнення з підрядника-невдахи понад 2 млн грн. авансових платежів. На решту авансу —

1,6 млн грн. за 39 договорами — Служба автомобільних доріг позову не подавала, начебто через нестачу коштів на оплату судового збору. Тобто за 100 тис. грн САД хоче подарувати підряднику суму в 15—16 разів більшу. За цим фактом слідче управління Головного Управління Національної поліції в області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №4201821000000182, відкритого торік за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу.

Аудитори Рахункової палати виявили ще й необгрунтоване застосування підвищувального коефіцієнта — 1,2 — при ремонті двох доріг місцевого значення, внаслідок чого службові особи САД в області безпідставно заплатили підрядникам 59,9 тис. грн. За цим фактом слідче управління Головного управління Національної поліції в області недавно відкрило кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 Кримінального кодексу ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"), яке об'єднали з попереднім.

Низка робіт із ремонту доріг в області виконувалися і приймалися у грудні, коли були мінусові температури, падав мокрий сніг. Тому закономірно, що на частині доріг, наприклад Бучач—Нижнів, виявлено факти викришування асфальтобетону та зароблювання вибоїн мастикою, що утворило нерівності. На трасі Сороки—Ліщинці з'явилися викришування, напливи та вибоїни. На дорозі Бучач—Возилів зафіксовано факти руйнування країв дорожнього покриття та поздовжні тріщини. А загалом, за висновком Рахункової палати, управління капітального будівництва Тернопільської облдержадміністрації допустило виконання дорожніх робіт за неприпустимих погодних умов на 8 млн грн. І ці ремонти дуже скоро боляче вдарили по водіях та пасажирах.

А на 2020 р. обсяг коштів Дорожнього фонду зросте, ймовірно, до понад 70 млрд грн. Верховна рада ухвалила в першому читання зміни до Бюджетного кодексу (законопроєкт 1063), згідно з якими до джерел формування фонду — акцизи, мита на нафтопродукти і транспортні засоби, плата за проїзд великоваговим транспортом — мають додатися адміністративно-господарські штрафи за порушення законодавства про автомобільний транспорт, а також деякі адміністративні штрафи, передбачені Кодексом про адміністративні правопорушення.

І тому обсяг субвенції, яка має бути спрямована в регіони на ремонт і будівництво доріг місцевого значення, зросте, як мінімум, удвічі — до понад 22 млрд грн. Спокуса їх правильно "освоїти", між своїми підрядниками, — велика. А безкарність лише підживлюватиме цю спокусу.